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Главная Люди Командир "Эдельвейса" женился по военному обряду: в чем особенность церемонии
Люди 21 октября 2026 · 18:59

Командир "Эдельвейса" женился по военному обряду: в чем особенность церемонии

Командир "Эдельвейса" Док женился на Анне по необычному военному обряду с мечом, полотенцем и коридором из факелов
Юлия Шиканова Юлия Шиканова Редактор-стажер Styler
Командир "Эдельвейса" женился по военному обряду: в чем особенность церемонии

Свадьба командира "Эдельвейса" Дока и его избранницы Анны (коллаж: Styler)

Командир 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" с позывным Док и его невеста Анна поженились по военному обряду "Скрепление судьбы и рода". Во время церемонии молодожены положили руки на меч, обменялись кольцами и прошли по коридору из факелов.

Как прошла церемония и что означают ее элементы - рассказывает Styler.

Как состоялась свадьба командира "Эдельвейса"

Обряд для Дока и Анны провел бригадный генерал Андрей Билецкий. После того как жених и невеста положили руки на меч и обменялись кольцами, он связал их руки полотенцем, символически соединив их судьбы.

"Желаю вам искренней любви на всю жизнь и создать в своей маленькой семье отблеск нашей нации как большой семьи", - обратился Белецкий к молодоженам.

Что такое "Скрепление судьбы и рода"

Это современный военный свадебный обряд, разработанный Хорунжей службой 3-й отдельной штурмовой бригады Третьего армейского корпуса. Он объединяет элементы украинского обрядового наследия, военный церемониал и традиции подразделения.

По замыслу его авторов, создание семьи становится важным событием не только для молодоженов, но и для военного сообщества. Собратья и сестры принимают участие в церемонии и свидетельствуют о начале их совместной жизни.

Зачем молодожены кладут руки на меч

Каждый элемент ритуала имеет символическое значение. Перед его началом молодожены передают оружие собратьям со словами: "Моя жизнь принадлежит теперь не только мне".

Это символизирует новую ответственность: военный сохраняет свой долг, но теперь отвечает еще и за человека рядом.

Меч в церемонии выступает символическим свидетелем обета. Он олицетворяет честь, верность слову и готовность защищать. Обручальные кольца означают верность и общий путь, а полотенце - единство пары.

Связывая руки молодоженов, командир произносит: "Эти руки теперь одна судьба". По замыслу обряда, таким образом, военное сообщество признает новую семью.

Командир &quot;Эдельвейса&quot; женился по военному обряду: в чем особенность церемонии
Док и Анна (фото предоставлено пресслужбой)

Что означает коридор из факелов

В начале и конце церемонии молодожены проходят по коридору из факелов, который образуют собратья и сестры. Первый проход символизирует двух отдельных людей, а завершающий - созданную ими семью.

Авторы обряда вкладывают в него идею продления жизни, несмотря на войну. Понятие рода они связывают с памятью о предыдущих поколениях, заботой о близких и ответственностью перед будущими.

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