Як прибрати сліди від наклейок з меблів і техніки: безпечні способи для різних поверхонь

Після зняття цінників, захисних плівок і наклейок на меблях та побутовій техніці нерідко залишаються липкі сліди. Прибрати їх можна без сильного тертя, проте неправильно підібраний засіб здатний пошкодити лак, пластик або декоративне покриття.

Які засоби допоможуть видалити клей, коли можна використовувати спирт і чому звичайна олія підходить не для всіх поверхонь, розповідає Styler.

Що зробити перед видаленням наклейки

Перш ніж братися за очищення, потрібно визначити матеріал поверхні. Наприклад, дерев'яний стіл може мати лаковане покриття, а дверцята холодильника декоративну плівку, яка лише імітує метал.

Насамперед спробуйте обережно зняти залишки наклейки пальцями. Якщо паперова основа рветься, не потрібно підчіплювати її гострим ножем.

На стійких до вологи поверхнях можна використати м'яку тканину, змочену теплою мильною водою. Це допоможе розм'якшити паперові залишки та частину клею. Важливо не заливати поверхню водою та не використовувати абразивні губки.

Якщо клей залишився, наступний спосіб очищення потрібно обирати відповідно до матеріалу.

Як прибрати клей із дерев'яних меблів

Для дерев'яних меблів важливо враховувати тип покриття. Лаковане дерево, ламіновані плити та необроблена деревина по-різному реагують на воду й очищувальні засоби.

Фахівці Університету Джорджії рекомендують для дерев'яних поверхонь із відповідним захисним покриттям використовувати мильну піну. Такий спосіб дозволяє обробити забруднення без надмірного зволоження матеріалу.

Як правильно очистити меблі:

Додайте невелику кількість засобу для миття посуду в теплу воду. Збийте розчин до утворення піни. Нанесіть на липкий слід лише піну за допомогою м'якої тканини. Обережно протріть забруднену ділянку. Приберіть залишки мила чистою, добре віджатою серветкою. Витріть меблі насухо.

Ці рекомендації стосуються деревини з відповідним покриттям, а не всіх дерев'яних виробів. Якщо клей не зник, не варто одразу використовувати спирт або ацетон. Такі засоби можуть пошкодити лак чи фарбу.

Особливо обережно потрібно очищати меблі з ДСП та МДФ. Потрапляння води у стики й незахищені краї може спричинити набухання матеріалу.

Для необробленої деревини краще використовувати лише способи, дозволені виробником меблів.

Чим прибрати липкі сліди із пластику

Пластикові контейнери, меблі та корпуси побутових приладів часто мають наклейки, після яких залишається клей.

За рекомендаціями Університету Джорджії, для видалення залишків клейкої стрічки з деяких пластикових поверхонь можна використовувати теплу мильну воду.

Порядок очищення:

Змочіть м'яку губку або серветку теплою мильною водою. Обережно протріть липку ділянку без сильного натискання. Якщо клей почав розм'якшуватися, поступово видаліть його тканиною. Приберіть залишки мила чистою вологою серветкою. Витріть поверхню насухо.

Якщо наклейка тривалий час перебувала на сонці або у вологому середовищі, видалити її може бути складніше.

Не варто використовувати ацетон або рідину для зняття лаку як універсальний спосіб очищення пластику.

За інформацією міської адміністрації Мілвокі, ацетон і розчинники для лаку можуть розм'якшувати та розчиняти окремі види пластику, зокрема акрилове скло. Тому перед використанням будь-якого розчинника необхідно перевірити його сумісність із конкретним матеріалом.

Як очистити скло від залишків наклейок

На звичайному склі без спеціального покриття залишки клею часто можна видалити за допомогою теплої мильної води.

Спочатку потрібно прибрати паперову основу наклейки. Потім протерти липку ділянку м'якою тканиною та поступово видалити забруднення. Якщо клей тримається міцно, Університет Джорджії описує окремий спосіб для скла та дзеркал із використанням побутового засобу на основі аміаку.

Однак такий метод не варто застосовувати без перевірки інструкції для конкретної поверхні. Аміачні засоби можуть бути несумісними з декоративними плівками, окремими покриттями та сусідніми матеріалами.

Для домашнього очищення безпечніше починати з мильної води, а за необхідності використовувати засіб, призначений саме для відповідного типу скла. Не потрібно підчіплювати наклейки металевими лезами на дзеркалах, тонованому склі або поверхнях із захисними плівками.

Чи можна використовувати спирт для видалення клею

Ізопропіловий спирт може допомагати розчиняти окремі липкі забруднення, але не підходить для всіх матеріалів.

Міська адміністрація Мілвокі у своїх рекомендаціях щодо видалення забруднень зазначає, що ізопропіловий спирт використовують для очищення від деяких смолистих і липких залишків.

Перед використанням спирту потрібно:

Перевірити, чи дозволений він для конкретної поверхні. Протестувати засіб на малопомітній ділянці. Нанести невелику кількість на м'яку тканину, якщо це допускає інструкція. Обережно обробити забруднення. Видалити залишки засобу дозволеним способом.

Спирт не варто використовувати на лакованих, пофарбованих або пластикових поверхнях без підтвердження їхньої стійкості. Також потрібно пам'ятати, що спиртові засоби легкозаймисті. Працювати з ними слід подалі від відкритого вогню та джерел нагрівання.

Чи допомагає соняшникова олія прибрати клей

Рослинну олію часто використовують як домашній спосіб боротьби з липкими слідами.

Вона може допомогти послабити зчеплення деяких клейових залишків із гладкою поверхнею. Проте результат залежить від складу клею, а сама олія може залишити жирну пляму.

Такий спосіб можна розглядати лише для непористих матеріалів, які допускають контакт із жиром і подальше миття.

Не варто наносити олію на необроблене дерево, тканину, пористий камінь та інші матеріали, що можуть вбирати жир.

Фахівці Університету Джорджії у своїх рекомендаціях щодо видалення олійних плям описують окремі методи очищення різних матеріалів від жиру. Це додатково пояснює, чому використання олії замість клею може створити нову проблему.

Для електроніки цей спосіб не підходить: жир не повинен потрапляти у кнопки, роз'єми та вентиляційні отвори.

Як прибрати клей із холодильника та іншої техніки

На холодильниках, пральних машинах і мікрохвильових печах липкі сліди часто залишаються після видалення заводських наклейок. Перед очищенням електроприлад потрібно вимкнути та від'єднати від електромережі.

Для зовнішніх поверхонь, які допускають вологе очищення, можна використати м'яку тканину з невеликою кількістю мильного розчину.

Якщо клей не зникає, важливо перевірити, чи дозволений спеціальний очищувач для покриття конкретного приладу.

Не можна розпилювати рідину безпосередньо на кнопки, сенсорні панелі, роз'єми або вентиляційні отвори.

Дослідники Тихоокеанської північно-західної національної лабораторії США пояснюють, що волога є одним із чинників пошкодження електронних систем. Вона може сприяти корозії та порушенням роботи електричних компонентів.

Тому навіть звичайну мильну воду потрібно використовувати обережно, не допускаючи її потрапляння всередину техніки.

Які засоби можуть пошкодити поверхню

Не всі домашні способи видалення клею однаково безпечні.

Особливо обережно потрібно використовувати:

Ацетон. Може пошкоджувати окремі види пластику, фарбу та лак.

Спирт. Не підходить для всіх декоративних і захисних покриттів.

Рослинну олію. Може залишити плями на пористих матеріалах.

Металеві шкребки. Здатні подряпати скло, пластик і меблі.

Жорсткі губки та абразивні порошки. Можуть пошкодити глянцеву поверхню.

Надмірну кількість води. Особливо небезпечна для стиків меблевих плит та електроніки.

Якщо після нанесення засобу поверхня починає змінювати колір, втрачати блиск або ставати липкою, очищення необхідно одразу припинити.

Найкраще починати з найм'якшого способу, дозволеного для конкретного матеріалу, і переходити до спеціальних очищувачів лише за потреби.