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Тренди 22 жовтня 2026 · 17:17

Тополя, Andrade та ще 8 учасників позмагаються за 500 тисяч у Destination X: коли прем’єра

Учасникам доведеться розпізнавати українські міста та локації за підказками, не бачачи маршруту подорожі
Остапова Анастасія Остапова Анастасія Редактор-стажер Styler
Тополя, Andrade та ще 8 учасників позмагаються за 500 тисяч у Destination X: коли прем’єра

Коли прем’єра Destination X (колаж: Styler)

Олена Тополя, Michelle Andrade та ще 8 учасників вирушать у подорож Україною, не знаючи свого маршруту. У пригодницькому реаліті Destination X їм доведеться розгадувати підказки й визначати, де вони перебувають. Переможець отримає 500 тисяч гривень.

Про це Styler розповіла преслужба SWEET.TV.

Коли прем’єра Destination X і хто ведучий

Українська адаптація бельгійського реаліті Destination X вийде 19 листопада на SWEET.TV. Ведучим проєкту став музикант і фронтмен гурту KADNAY Дмитро Каднай.

За умовами шоу, десятеро учасників подорожуватимуть Україною у чорному двоповерховому автобусі із затемненими вікнами. Маршрут від них приховуватимуть. Для цього також використовуватимуть спеціальні окуляри, які не дозволятимуть бачити навколишню місцевість.

На кожній новій локації учасники шукатимуть підказки, аналізуватимуть деталі та намагатимуться визначити своє місцеперебування - знайти точку X. На них чекають інтелектуальні випробування, стратегічні рішення та психологічна гра.

Приз для переможця - 500 тисяч гривень.

Хто візьме участь у шоу

У Destination X змагатимуться як відомі артисти, так і люди інших професій. До складу учасників увійшли:

  • Michelle Andrade - українсько-болівійська співачка;
  • Олена Тополя - співачка й авторка пісень;
  • Павло Товстик - інженер-енергетик, ветеран, військовослужбовець спецпідрозділу ГУР МО України "КРАКЕН";
  • BRYKULETS - співак;
  • Ostrovskyi - артист;
  • Карен Варданян - актор і театральний педагог;
  • Аліна Гніденко - дизайнерка одягу, косплеєрка та блогерка;
  • Даніл Повар - митець, комік і підприємець;
  • Іра Водоп’янова - менеджерка напряму роботи з готелями, ресторанами та кафе;
  • Саша Тихолоз - архітектор.

За словами керівника SWEET.TV Originals, Big Entertainment Shows Володимира Завадюка, проєкт поєднує подорожі, змагання та стратегію. Одне із завдань шоу - показати глядачам різноманіття України через місця, які відвідають учасники.

Що розповіла Michelle Andrade про участь

Співачка зізналася, що після переїзду до України у 13 років мала небагато можливостей подорожувати країною. Спершу час займало навчання, а потім - робота й гастролі.

"Гастрольне життя - це автобус, сон, виступ і переїзд до наступного міста, тож побачити країну майже не вдавалося", - розповіла співачка.

За її словами, участь у Destination X дала змогу відвідати місця, про існування яких вона раніше не знала.

"Я дуже рада, що завдяки проєкту змогла побачити все це на власні очі, і тепер мені ще більше хочеться подорожувати Україною, відкривати нові точки на карті й повертатися до тих, які мене особливо вразили під час проєкту", - поділилася Andrade.

Раніше Styler також розповідав, хто представить Україну на Дитячому "Євробаченні-2026".

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