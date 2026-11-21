Організація поховання потребує не лише емоційних сил, а й не малих фінансових витрат. Водночас в окремих випадках людина, яка взяла на себе ці обов'язки, може отримати державну грошову допомогу. Що ж стосується суми, то вона на сьогодні різна для всіх.

Styler пояснить, які категорії українців можуть розраховувати на таку підтримку, до якої установи за нею звертатися і скільки документів для цього потрібно.

Допомога на поховання - хто може її отримати

Звернутися по виплату може не лише близький родич померлого. Право на допомогу має людина, яка фактично організувала та здійснила поховання. Це може бути як член сім'ї, так і будь-яка інша фізична особа.

Що ж стосується порядку оформлення, то сума залежить від статусу померлого. Зокрема, окремі правила передбачені для:

застрахованих осіб,

пенсіонерів,

зареєстрованих безробітних,

отримувачів певних видів державної соціальної допомоги.

Якщо померлий офіційно працював - яку суму виплатять

З 13 березня 2026 року допомогу на поховання застрахованої особи збільшили з 4100 до 8500 гривень. Новий розмір застосовують до страхових випадків, які настали з цієї дати.

Виплату передбачили не лише в разі смерті самого працівника, а й у разі смерті члена його сім'ї, який перебував на повному утриманні та не мав власних джерел доходу.

Як пояснюють у Пенсійному фонді України, для того, щоб оформити допомогу, потрібно звернутися до роботодавця за основним місцем роботи померлого. Саме він подає необхідні документи для фінансування виплати.

Заявнику потрібно підготувати:

заяву про надання допомоги;

паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

свідоцтво про смерть або інший передбачений законом документ, що підтверджує факт смерті;

банківські реквізити рахунку у форматі IBAN для зарахування коштів.

Якщо йдеться про смерть члена сім'ї працівника, додатково знадобляться також документи, які підтверджують родинні зв'язки та перебування на утриманні.

Що надзвичайно важливо - не пропустити строк: звернутися по допомогу потрібно не пізніше ніж через шість місяців із дня смерті.

На сьогодні існує й окремий виняток: якщо працівник помер унаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, допомогу на поховання призначає та виплачує Пенсійний фонд України за спеціальною процедурою, а не роботодавець.

Які гроші виплачують, якщо помер пенсіонер

У цьому випадку допомога залежить від виду пенсії, яку отримувала людина.

У ПФУ пояснюють, якщо померлий був цивільним пенсіонером, тому, хто організував поховання, виплачують суму, що дорівнює двом місячним пенсіям померлого.

Наприклад, якщо людина отримувала 6000 гривень пенсії, розмір допомоги становитиме 12 000 гривень.

Для військових пенсіонерів діє інший порядок. У разі їхньої смерті виплачують три місячні пенсії, але сума не може бути меншою за п'ятикратний прожитковий мінімум для працездатних осіб.

У 2026 році такий прожитковий мінімум становить 3328 гривень, тому мінімальна гарантована виплата - 16 640 гривень.

Для оформлення потрібно звернутися до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України.

З собою потрібно мати:

паспорт заявника;

заяву про виплату допомоги;

свідоцтво про смерть або інший документ, що підтверджує смерть;

банківські реквізити рахунку у форматі IBAN.

Якщо пенсіонер помер за кордоном, можна подати документ про смерть, виданий компетентним органом іноземної держави, за умови його належного оформлення відповідно до законодавства.

Зверніть увагу, що строк звернення по допомогу на поховання пенсіонера не обмежений. Однак виплату не призначають, якщо поховання здійснили за рахунок держави.

Якщо ж заявник не має банківського рахунку, виплату можна отримати через систему "Швидка копійка" в Ощадбанку.

Допомога на поховання безробітного - скільки можна отримати

Якщо померлий мав офіційний статус зареєстрованого безробітного, людина, яка здійснила поховання, також може претендувати на виплату.

Її розмір становить 75% мінімальної заробітної плати, встановленої на момент смерті безробітного.

Як пояснює Гід державних послуг "Дія", у 2026 році мінімальна зарплата дорівнює 8647 гривням. Отже, допомога за цією формулою становить 6485,25 гривні.

Звертатися потрібно до центру зайнятості за місцем реєстрації померлого. Також оформити послугу можна через центр надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Для цього знадобляться:

заява про призначення допомоги;

паспорт або інший документ заявника;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

документ, що підтверджує смерть безробітного;

банківські реквізити рахунку у форматі IBAN.

Звернутися потрібно не пізніше ніж через шість місяців після смерті.

Зверніть увагу, що ця виплата передбачена виключно для зареєстрованих безробітних. Самого факту, що людина не мала роботи, недостатньо.

Якщо померлий отримував державну соціальну допомогу

Окремий порядок діє для людей, які отримували державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, а також особам з інвалідністю.

У такому разі тому, хто організував поховання, належить виплата в розмірі двох місячних сум допомоги, яку отримував померлий на момент смерті.

Згідно зі статтею 12 Закону України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю", для оформлення потрібно звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду України. Документи також можна подати через ЦНАП або уповноважену особу територіальної громади.

Для цього уповноважені органи рекомендують підготувати:

заяву про призначення допомоги;

паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

документ про смерть отримувача соціальної допомоги;

банківські реквізити рахунку у форматі IBAN.

Звернутися потрібно не пізніше ніж через 12 місяців після смерті одержувача допомоги.

Чи потрібно бути родичем, щоб отримати гроші

Ні. У більшості описаних випадків право на допомогу має саме людина, яка фактично здійснила поховання, а не виключно найближчий родич померлого.

З огляду на це, якщо організацією похорону займався друг, знайомий або інша людина, вона також може звернутися по передбачену законом виплату.

Водночас важливо правильно визначити категорію померлого та звернутися до відповідної установи:

- для працюючих - це роботодавець (за винятком смерті внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання),

- для пенсіонерів - Пенсійний фонд,

- для зареєстрованих безробітних - центр зайнятості або ЦНАП,

- для визначених категорій отримувачів соціальної допомоги - Пенсійний фонд або уповноважені органи прийому документів.

Перед поданням заяви варто уточнити перелік документів у відповідній установі, адже залежно від обставин смерті та статусу людини можуть знадобитися додаткові підтвердження.