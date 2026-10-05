MONATIK про "Фабрику зірок" і творчість під час війни: "Жодних штучних образів"

Дмитро Монатік (MONATIK) став героєм третього прайму " Фабрики зірок ", під час якого учасники виконували його пісні. Напередодні ефіру артист запросив фабрикантів до своєї студії Love And Rhythm Production, щоб записати спільний мешап. Під час знайомства молоді виконавці розповідали, що слухали його музику з дитинства, згадували концерт на "Олімпійському" та мюзикл "Ритм".

У бліц-інтерв’ю для Styler MONATIK розповів про враження від "фабрикантів", важливість власного артистичного почерку, любов до колаборацій і те, чому продовжує долучатися до творчих проєктів під час війни.

— Які були ваші перші емоції, коли вам сказали, що на "Фабриці зірок" буде цілий вечір ваших пісень? Що ви подумали, коли дізналися про такий формат?

— Це неймовірне відчуття - усвідомлювати, що на твоїх піснях виросло нове покоління українських музикантів. Багато хто з учасників вже під час першого знайомства зізнавався, що слухав мою музику з дитинства.

Хтось згадував мій концерт на НСК "Олімпійський" як один із найяскравіших спогадів мирного життя, а хтось розповів, що на його світобачення вплинув мюзикл "Ритм". І це надзвичайно надихає, адже означає, що я роблю справді важливі речі, які дарують людям щирі емоції.

Мені дуже близько й те, що сьогодні SWEET.TV створює простір для нового покоління українських артистів і дає їм можливість проявляти себе, розвиватися та бути почутими.

Дмитро Монатік з Євгеном Хмарою та "фабрикантками" (фото надане прес-службою)

— Чи повинні учасники, на вашу думку, вже зараз мати власний "артистичний почерк", чи ви вважаєте, що його можна сформувати безпосередньо під час проекту?

— Я переконаний, що кожен митець, хай у якій сфері мистецтва він творить, має мати власний почерк. А участь у проєкті - це справжній творчий стретчинг для талановитих людей: можливість відкрити для себе нове, творити пліч-о-пліч із найяскравішими митцями нашої країни та розкрити свій дар перед ще ширшою аудиторією.

Тож проєкт стає простором, де народжується безліч нових навичок і здобувається безцінний досвід.

MONATIK з "фабрикантами" (фото надане прес-службою)

— Чи є учасники, яких вам хотілося б почути саме у ваших піснях? Які композиції ви могли б їм запропонувати?

— Для мене надзвичайно зворушливо чути, що молоде покоління українських артистів зростало на моїх піснях і сьогодні з радістю обирає їх для виконання. Я завжди прагнув вкладати в музику світлі, теплі думки - і щиро сподіваюся, що вони підтримують навіть в такі темні часи. Тож почути кожного з учасників було для мене справжнім щастям.

Крім того, мене дуже тішить, що попри щільні графіки до прайму долучилися й інші відомі артисти, які заспівали в дуетах із "фабрикантами". Я взагалі обожнюю колаборації: мені завжди до душі запрошувати інших артистів і разом вибудовувати великі мистецькі всесвіти.

MONATIK (фото надане прес-службою)

— Чи змінилося ваше ставлення до когось з учасників після перших праймів?

— Напередодні третього прайму "Фабрики зірок" я запросив учасників до себе на студію звукозапису Love And Rhythm Production. Дуже хотілося створити щось незабутнє на згадку про цей ефір, і так народилася ідея спільного мешапу. Ми багато говорили, підбирали, кому яка пісня пасує за тембром. Це був надзвичайно цікавий досвід першого особистого знайомства.

І, чесно кажучи, у житті "фабриканти" саме такі, якими ми бачимо їх в ефірах (а ми з родиною не пропускаємо жодного випуску "Фабрики зірок"): жодних штучних образів. Вони живуть на повну й прагнуть узяти максимум із кожної миті. Скажу так: саме це я й побачив у студії.

MONATIK на сцені "Фабрики зірок" (фото надане прес-службою)

— В чому зараз важливість Фабрики зірок?

— Я щиро вдячний всім митцям, які нині продовжують створювати. Сам не з чуток знаю, як непросто це буває. Після прайму я приїхав додому - і одразу в укриття, до родини, бо Київ знову обстрілювали. Створювати в такі надскладні часи проект, який підтримує моральний дух українців і дарує світлі емоції, неймовірно важливо.

Саме тому я й намагаюся за кожної можливості долучатися до таких ініціатив. Ще раз дякую за запрошення і за те, що подарували нам це свято.