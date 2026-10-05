MONATIK про "Фабрику зірок" и творчество во время войны: "Никаких искусственных образов"

Дмитрий Монатик (MONATIK) стал героем третьего прайма " Фабрики зірок ", во время которого участники исполняли его песни. Накануне эфира артист пригласил фабрикантов в свою студию Love And Rhythm Production, чтобы записать общий мешап. При знакомстве молодые исполнители рассказывали, что слушали его музыку с детства, вспоминали концерт на "Олимпийском" и мюзикл "Ритм".

В блиц-интервью для Styler MONATIK рассказал о впечатлениях от "фабрикантов", важности собственного артистического почерка, любви к коллаборациям и того, почему продолжает приобщаться к творческим проектам во время войны.

— Какие были ваши первые эмоции, когда вам сказали, что на Фабриці зірок будет целый вечер ваших песен ? Что вы подумали, когда узнали о таком формате?

— Это невероятное чувство - осознавать, что на твоих песнях выросло новое поколение украинских музыкантов. Многие участники уже во время первого знакомства признавались, что слушали мою музыку с детства.

Кто-то вспоминал мой концерт на НСК "Олимпийский" как одно из самых ярких воспоминаний мирной жизни, а кто-то рассказал, что на его мировоззрение повлиял мюзикл "Ритм". И это очень вдохновляет, ведь значит, что я делаю действительно важные вещи, которые дарят людям искренние эмоции.

Мне очень близко и то, что сегодня SWEET.TV создает простор для нового поколения украинских артистов и позволяет проявлять себя, развиваться и быть услышанными.

Дмитрий Монатик с Евгением Хмарой и "фабрикантками" (фото предоставлено пресс-службой)

— Должны ли участники, по вашему мнению, уже сейчас иметь свой "артистический почерк", или вы считаете, что его можно сформировать непосредственно во время проекта?

— Я убежден, что каждый художник, хоть в какой сфере искусства он творит, должен иметь собственный почерк. А участие в проекте - это настоящий творческий стретчинг для талантливых людей: возможность открыть для себя новое, творить бок о бок с самыми яркими художниками нашей страны и раскрыть свой дар перед еще более широкой аудиторией.

Так что проект становится пространством, где рождается множество новых навыков и приобретается бесценный опыт.

MONATIK с "фабрикантами" (фото предоставлено пресс-службой)

— Есть ли участники, которых хотелось бы услышать именно в ваших песнях? Какие композиции вы могли бы предложить им?

— Для меня очень трогательно слышать, что молодое поколение украинских артистов росло на моих песнях и сегодня с радостью выбирает их для исполнения. Я всегда стремился вкладывать в музыку светлые, теплые мысли - и искренне надеюсь, что они поддерживают даже в такие темные времена. Так что услышать каждого из участников было для меня настоящим счастьем.

Кроме того, меня очень радует, что, несмотря на плотные графики, к прайму присоединились и другие известные артисты, которые спели в дуэтах с "фабрикантами". Я вообще обожаю коллаборации: мне всегда по душе приглашать других артистов и вместе выстраивать большие художественные вселенные.

MONATIK (фото предоставлено пресс-службой)

— Изменилось ли ваше отношение к кому-либо из участников после первых праймов?

— В преддверии третьего прайма "Фабрики зірок" я пригласил участников к себе на студию звукозаписи Love And Rhythm Production. Очень хотелось создать что-то незабываемое в память об этом эфире, и так родилась идея совместного мешапа. Мы много говорили, подбирали, кому какая песня подходит по тембру. Это был интереснейший опыт первого личного знакомства.

И, честно говоря, в жизни "фабриканты" именно такие, какими мы видим их в эфирах (а мы с семьей не пропускаем ни одного выпуска "Фабрики зірок"): никаких искусственных образов. Они живут по полной и стремятся взять максимум с каждого момента. Скажу так: именно это я увидел в студии.

MONATIK на сцене "Фабрики зірок" (фото предоставлено пресс-службой)

– В чем сейчас важность "Фабрики зірок"?

— Я искренне благодарен всем культурным деятелям, которые сейчас продолжают создавать. Сам не понаслышке знаю, как непросто это бывает. После прайма я приехал домой - и сразу в укрытие, к семье, потому что Киев снова обстреливали. Создавать в такие сверхсложные времена проект, поддерживающий моральный дух украинцев и дающий светлые эмоции, невероятно важно.

Именно поэтому я и стараюсь при каждой возможности приобщаться к таким инициативам. Еще раз благодарю за приглашение и за то, что подарили нам этот праздник.