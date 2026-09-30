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Тренди 30 вересня 2026 · 15:46
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MONATIK у журі, а його хіти - на сцені: що готує третій прайм "Фабрики зірок"

Артист, який колись мріяв стати учасником проєкту, оцінюватиме фабрикантів і виступить разом із ними
Остапова Анастасія Остапова Анастасія Редактор-стажер Styler
MONATIK у журі, а його хіти - на сцені: що готує третій прайм "Фабрики зірок"

MONATIK, Michelle Andrade, OTOY (колаж: Styler)

Співак MONATIK стане четвертим суддею третього прайм-шоу "Фабрики зірок". Випуск присвятять його творчості, учасники виконають пісні артиста, а він сам вийде на сцену зі спільним номером, який вони підготували на його студії.

Про це Styler розповіли у пресслужбі SWEET.TV.

MONATIK мріяв потрапити на "Фабрику зірок"

Для музиканта участь у проєкті має особисте значення. Задовго до власної популярності він хотів стати фабрикантом, але ця мрія не здійснилася. Тепер MONATIK приєднається до основного складу журі, щоб оцінити виступи нового покоління виконавців.

"Я з нетерпінням чекав на повернення "Фабрики зірок" на SWEET.TV. Цей проєкт відкрив світу багатьох сучасних українських артистів, і колись я сам мріяв потрапити на нього. Так і не потрапив, але це навчило мене йти далі", - розповів співак.

На думку MONATIK, за цей час змінилися і молоді музиканти, і слухачі. Артист зазначає, що багато нинішніх учасників уже мають власне бачення того, як хочуть виглядати, звучати та про що співати, а не чекають, що всі рішення за них ухвалить продюсер.

Хто виступить у третьому праймі

Учасники "Фабрики зірок" виконають відомі композиції MONATIK. Частину номерів вони підготують із запрошеними гостями. До випуску долучаться:

  • Michelle Andrade
  • OTOY
  • ROXOLANA
  • Євген Хмара.

Michelle Andrade вже розповіла, що вийде на сцену з одним із конкурсантів.

"Це буде особливий вечір MONATIK і я разом з одним із фабрикантів заспіваю один із найкрутіших його хітів. Буде неймовірно", - поділилася співачка.

Яку саме композицію вони виконають, у релізі поки не розкривають.

Який номер MONATIK готує з учасниками

Окрім виступів фабрикантів, глядачі побачать спільний номер із самим MONATIK. Учасники вже побували на його студії, де разом з артистом підготували спеціальне попурі.

Співак зізнається, що присвячений його творчості ефір для нього - велика честь і відповідальність. А от оцінювати чужі виконання власних пісень, за його словами, буде непросто.

"Я щиро вдячний творцям "Фабрики зірок" за те, що вони присвятили цілий ефір моїм пісням. Одразу скажу: оцінювати конкурсантів мені буде дуже важко. Але я намагатимуся давати їм ту підтримку, яку свого часу хотів отримати сам. Сподіваюся, це комусь допоможе", - зазначив MONATIK.

Хто може залишити "Фабрику зірок"

Попри спеціальну тему вечора, змагання між учасниками триває. Після першої номінації під загрозою вибуття опинилися DYKYI та JEZUSMAN.

Хто з них залишиться у проєкті, визначить глядацьке голосування. Підтримати учасника можна на сторінці "Фабрики зірок" на SWEET.TV.

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