Печиво з кисломолочним сиром та яблуками: простий ароматний рецепт до чаю

Кисломолочний сир робить тісто ніжним, а яблука додають йому соковитості та приємного фруктового смаку. Перед випіканням печиво обвалюють у суміші цукру й кориці, завдяки чому зверху утворюється запашна рум'яна скоринка .

Styler з посиланням на відео зі сторінки Alina Thymbalista у Facebook розповідає, як приготувати просте домашнє печиво з кисломолочним сиром та яблуками.

Що потрібно для печива

Для цього печива знадобляться прості продукти, а яблука найкраще брати соковиті, але не надто водянисті. Окремо підготуйте цукор і корицю - вони потрібні для ароматної рум'яної скоринки.

Так, для тіста знадобляться:

кисломолочний сир - 400 г,

вершкове масло - 80 г,

яйця - 2 шт.,

цукор - 100 г,

ванільний цукор - 10 г,

дрібка солі,

борошно - 350 г,

розпушувач - 12 г,

яблука - 450 г.

Для обсипки:

цукор - 4 ст. л.,

кориця - 2 ст. л.

Як приготувати печиво

Кисломолочний сир змішайте з розтопленим вершковим маслом, цукром, ванільним цукром і дрібкою солі. Перемішайте вінчиком до однорідності, потім додайте яйця.

Всипте борошно та розпушувач і замісіть тісто. Яблука очистіть за бажанням, наріжте маленькими кубиками та вмішайте в сирну масу - спочатку ложкою, а потім руками.

Сформуйте близько 20 кульок і трохи їх приплюсніть. Окремо змішайте цукор із корицею та обваляйте кожне печиво в цій суміші з усіх боків.

Викладіть заготовки на деко, застелене пергаментом, і поставте у розігріту до 180 градусів духовку. Випікайте приблизно 40 хвилин, до появи рум'яної скоринки.

Маленький нюанс

Якщо кисломолочний сир дуже вологий, його краще попередньо трохи відтиснути від зайвої сироватки. Так тісто не буде надмірно рідким і печиво краще триматиме форму.

Смачного!