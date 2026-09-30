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Вкусно 30 сентября 2026 · 10:03
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Печенье с кисломолочным творогом и яблоками: простой ароматный рецепт к чаю

Мягкое внутри, с ароматной яблочной начинкой и румяной корочкой из сахара и корицы - такая домашняя вкусняшка исчезает со стола еще теплой
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
Печенье с кисломолочным творогом и яблоками: простой ароматный рецепт к чаю

Домашнее печенье с творогом и яблоками (фото: Styler)

Кисломолочный творог делает тесто нежным, а яблоки придают ему сочность и приятный фруктовый вкус. Перед выпеканием печенье обваливают в смеси сахара и корицы, благодаря чему сверху образуется душистая румяная корочка.

Styler со ссылкой на видео со страницы Alina Thymbalista в Facebook рассказывает, как приготовить простое домашнее печенье с творогом и яблоками.

Что нужно для печенья

Для этого печенья понадобятся простые продукты, а яблоки лучше брать сочные, но не слишком водянистые. Отдельно подготовьте сахар и корицу - они нужны для ароматной румяной корочки.

Да, для теста понадобятся:

  • кисломолочный творог - 400 г,
  • сливочное масло - 80 г,
  • яйца - 2 шт.,
  • сахар - 100 г,
  • ванильный сахар - 10 г,
  • щепотка соли,
  • мука - 350 г,
  • разрыхлитель - 12 г,
  • яблоки - 450 г.

Для обсыпки:

  • сахар - 4 ст. л.,
  • корица - 2 ст. л.

Как приготовить печенье

Кисломолочный творог смешайте с растопленным сливочным маслом, сахаром, ванильным сахаром и щепоткой соли. Перемешайте венчиком до однородности, затем добавьте яйца.

Всыпьте муку и разрыхлитель и замесите тесто. Яблоки очистите по желанию, нарежьте маленькими кубиками и вмешайте в творожную массу - сначала ложкой, а затем руками.

Сформируйте около 20 шариков и немного их приплюсните. Отдельно смешайте с корицей сахар и обваляйте каждое печенье в этой смеси со всех сторон.

Выложите заготовки на противень, застеленный пергаментом, и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекайте примерно 40 минут до появления румяной корочки.

Маленький нюанс

Если кисломолочный сыр очень влажный, его лучше предварительно чуть-чуть отжать от лишней сыворотки. Так тесто не будет чрезмерно жидким и печенье будет лучше держать форму.

Приятного аппетита!

Раньше мы рассказывали о том, как из доступных ингредиентов приготовить ленивую шарлотку - для этого рецепта вам понадобится 40 мин свободного времени.

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