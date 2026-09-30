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Люди 30 вересня 2026 · 11:36
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Почесний громадянин Харкова Олександр Лобановський загинув у ДТП

За його плечима - бізнес, політика та звання, яке він отримав лише нещодавно
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Почесний громадянин Харкова Олександр Лобановський загинув у ДТП

Олександр Лобановський (фото: Styler)

Почесний громадянин Харкова, підприємець і депутат Харківської міської ради Олександр Лобановський загинув 29 вересня внаслідок ДТП. Йому було 60 років.

Про це пише Styler з посиланням на Telegram-канал Харківської міської ради.

Олександр Лобановський загинув у ДТП

Олександр Лобановський загинув 29 вересня 2026 року внаслідок нещасного випадку - ДТП на трасі "Київ-Одеса" біля села Тихий Хутір на Черкащині.

Міський голова Харкова Ігор Терехов, Харківська міська рада та її виконавчий комітет висловили співчуття рідним і близьким загиблого.

"Загибель Олександра Лобановського - велика втрата для Харкова та всіх, хто знав його як досвідченого керівника та людину, небайдужу до життя рідного міста", - йдеться у повідомленні.

За словами Терехова, професійне життя Лобановського було тісно пов'язане з Харковом - від перших кроків у підприємництві до роботи депутатом міської ради.

"Створена за його участі мережа супермаркетів "Клас" стала частиною повсякденного життя кількох поколінь харків'ян", - зазначив міський голова.

Хто такий Олександр Лобановський

Олександр Лобановський народився 11 квітня 1966 року в Харкові.

Лобановський навчався у Харківському фармацевтичному інституті. У 1984 році перервав навчання через службу в армії, а після повернення продовжив освіту та закінчив інститут.

Паралельно з навчанням він працював у лабораторії синтезу цукрознижувальних речовин. Після закінчення інституту працював фармацевтом у харківській аптеці та продовжував займатися дослідницькою діяльністю.

У 1991 році Лобановський розпочав підприємницьку діяльність. Він заснував кооператив "Партнер", який займався багатофункціональною діагностикою та торгівлею.

Згодом підприємство трансформувалося у ТОВ "Укр-Трейд", яке стало основою торговельної групи "Клас". У 2010-х роках мережа супермаркетів була одним із помітних гравців харківського ритейлу.

Політична діяльність

У 2015 році Олександр Лобановський балотувався до Харківської міської ради від партії "Відродження".

У міськраді він працював у комісії з питань містобудування, архітектури та земельних відносин.

Також Лобановський був помічником народного депутата від Партії регіонів Анатолія Денисенка.

У серпні 2026 року Олександру Лобановському присвоїли звання Почесного громадянина міста Харкова.

Скандали та критика

Ім'я Олександра Лобановського також фігурувало у публікаціях, присвячених земельним та майновим питанням у Харкові.

Зокрема, ЗМІ писали про земельну ділянку на вулиці Батумській, де було побудовано житловий будинок, а також про отримання компаніями, пов'язаними з Лобановським, земельних ділянок у Харкові.

У грудні 2015 року під час обшуку в будинку Лобановського виник конфлікт між слідчими та людьми, які перешкоджали проведенню слідчих дій. На місці також перебував народний депутат Анатолій Денисенко.

Крім того, у публікаціях Харківського антикорупційного центру згадувалися компанії, співвласником яких був Лобановський, у контексті отримання земельних ділянок у Харкові.

Водночас наведені вище епізоди стосуються окремих публічних розслідувань та повідомлень і не є самі по собі доказом вини Лобановського у будь-яких правопорушеннях.

Прощання з Олександром Лобановським та місце його поховання наразі не повідомлялися.

Раніше Styler розповідав про Полякову, Анатоліча та інших зірок, які потрапили в ДТП цього року.

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