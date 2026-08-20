Полякова, Анатоліч та інші зірки, які потрапили в ДТП цього року: зламаний ніс і потрощені авто

У 2026 році дорожні пригоди не оминули й українських знаменитостей. Серед них - Оля Полякова , Анатолій Анатоліч, Наталія Могилевська, Shumei та Анастасія Ткаченко.

У когось аварія завершилася пошкодженим автомобілем, а комусь знадобилася медична допомога. Styler згадує найгучніші ДТП із зірками, які сталися цього року.

Оля Полякова

19 серпня Оля Полякова разом зі старшою донькою Марією потрапила в ДТП дорогою до Одеси. В автомобіль співачки врізалася інша машина, після чого їхнє авто злетіло в кювет.

Марія отримала травму носа та була передана медикам. Полякова одразу показала наслідки аварії у соцмережах.

Після зіткнення між артисткою та водієм іншого автомобіля виник конфлікт. Полякова підійшла до машини, яку вважала причетною до ДТП, і почала знімати чоловіка на телефон, однак той вибив смартфон із її рук.

Водночас остаточно не встановлено, хто саме перебував за кермом іншого авто та хто є винуватцем аварії.

Полякова з донькою (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Анастасія Ткаченко

18 серпня ДТП сталася з українською гумористкою Анастасією Ткаченко. Аварія налякала артистку, однак вона не отримала травм, а її автомобіль, за дивним збігом обставин, також залишився неушкодженим.

Після ДТП Ткаченко розповіла про сильний переляк і подякувала близьким за підтримку. За її словами, рідні та друзі одразу приїхали до неї, телефонували й цікавилися її станом.

Ця аварія, на щастя, обійшлася без постраждалих і серйозних наслідків.

Анастасія Ткаченко (фото: instagram.com/yatkachihaya)

Shumei

9 серпня Shumei, справжнє ім'я якого Олег Шумей, потрапив у ДТП у Києві разом зі своєю командою.

Автомобілем керував водій, а в салоні перебували учасники команди артиста. Через погодні умови машину занесло, після чого вона опинилася на узбіччі та пошкодилася.

Найбільше постраждала передня частина автомобіля. Також було пошкоджено відбійник.

Усі учасники ДТП залишилися неушкодженими. Після аварії Shumei вирішив особисто розповісти про ситуацію, оскільки йому почали телефонувати та писати через повідомлення про ДТП.

Shumei (фото: instagram.com/shumei.music)

Анатолій Анатоліч

22 липня Анатолій Анатоліч потрапив у ДТП у Києві на вулиці Богатирській. Ведучий їхав на своєму ретро-кабріолеті BMW, коли в щільному потоці машин зіткнувся зі Skoda, яка стояла посеред дороги.

За словами Анатоліча, водій Skoda не виставив аварійний знак і не ввімкнув аварійні сигнали, через що він не встиг вчасно об'їхати автомобіль.

У результаті зіткнення пошкодилася ліва частина ретро-авто ведучого - на крилі та бампері залишилися подряпини й вм'ятини. На машині також були червоні сліди фарби від іншого автомобіля.

На щастя, ніхто не постраждав. Для Анатоліча ця аварія стала першою за 20 років водійського стажу.

Анатолій Анатоліч (фото: instagram.com/anatoliyanatolich)

Наталія Могилевська

2 лютого 2026 Наталія Могилевська потрапила в ДТП через складні погодні умови. Причиною аварії стала ожеледиця на дорозі.

На кадрах із місця події було видно три транспортні засоби з механічними пошкодженнями. Сама співачка не постраждала, але закликала водіїв бути максимально обережними через слизькі дороги.

Аварія сталася в символічну для українців дату - 2 лютого, у роковини загибелі музиканта Андрія Кузьменка. 11 років тому цього дня автомобіль Кузьми Скрябіна зіткнувся з молоковозом, унаслідок чого артист загинув.

Наталія Могилевська (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)