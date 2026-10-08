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Люди 08 октября 2026 · 08:36
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Даша Астафьева объяснила причину отказа от участия в новой "Фабриці зірок

Украинская певица отказалась от участия в перезапуске культового шоу и дала понять, кого именно подразумевает
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
Даша Астафьева объяснила причину отказа от участия в новой "Фабриці зірок

Даша Астафьева была участницей первого сезона "Фабрики зірок" (фото: Styler)

Известная украинская модель, певица и волонтер Даша Астафьева, которая в свое время сама была участницей "Фабрики зірок" , не появится в новой версии музыкального проекта. Артистка коротко, но довольно резко объяснила свое решение в комментариях под сообщением в соцсети.

Styler со ссылкой на сообщение артистки в Threads расскажет, что сказала певица и какую связь она имеет с талант-шоу.

Что сказала Астафьева

В комментариях под публикацией Даши Астафьевой известный украинский блоггер, музыкант и инфлюэнсер Назар Олейник (Nester Olegovich) поинтересовался, почему ее не будет в новом сезоне шоу.

"Супер! О другом. Очень жаль, что тебя не будет на "Фабриці зірок". Как так?" - написал он.

В свою очередь Астафьева довольно резко ответила, что не планирует приобщаться к проекту. Причину она связала с собственным опытом работы с людьми из команды шоу.

"Конечно не будет! Потому что я уже наработалась с неприятными людьми. И сейчас, наконец, могу себе позволить не делать этого. Это я о Володе и его команде", - написала певица.

Даша Астафьева объяснила причину отказа от участия в новой &quot;Фабриці зірок
Публикация Астафьевой в соцсети (скриншот)

Из ее ответа можно предположить, что речь, вероятнее всего, идет о Владимире Завадюке - продюсере обновленной "Фабрики зірок". Именно он в 2026 году работает над перезапуском шоу.

Сам Завадюк ранее рассказывал, что новая "Фабрика" должна существенно отличаться от проекта 2000-х и быть платформой для развития молодых украинских артистов.

Что касается Астафьевой, то она не уточнила, какие именно рабочие ситуации стали причиной ее негативного отношения к команде.

Астафьева сама была "фабриканткой"

Для артистки "Фабрика зірок" - не просто телевизионный проект, а все же очень важная часть начала ее музыкальной карьеры. Еще в далеком 2007 году она была одной из участниц первого сезона украинской "Фабрики", которая выходила на "Новом канале" вплоть до 2011 года и стала стартом для многих будущих артистов.

К тому моменту Астафьева уже была известной моделью, однако стремилась развиваться и в музыке. После участия в проекте она не одержала победы, однако ее выступления привлекли внимание продюсера Юрия Никитина.

Именно после Фабрики музыкальная карьера Даши начала активно развиваться. Она стала участницей группы NIKITA, созданной Никитиным, вместе с Юлией Кавтарадзе. Со временем коллектив выпустил дебютный альбом, а сама артистка продолжила параллельно работать в модельной и телевизионной сферах.

Ранее мы рассказывали о том, как украинский певец Дима Монатик рассказал, что думает о новом поколении украинских артистов, ставших участниками обновленной "Фабрики зірок.

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