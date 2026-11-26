Украинская актриса Радмила Щеголева, сыгравшая легендарную Гелю в "СВ-шоу", откровенно рассказала о многолетнем сотрудничестве с Андреем Данилко . Несмотря на теплые отношения, общие творческие планы и безумную популярность, их профессиональные пути разошлись, а между артистами возник образ.

Об этом Styler расскажет со ссылкой на интервью Радмилы Щеголевой Алине Доротюк на YouTube.

Каким было сотрудничество Радмилы Щеголевой и Андрея Данилко

В конце 1990-х годов Верка Сердючка и ее молчаливая помощница Геля стали одним из самых известных телевизионных дуэтов. После успеха СВ-шоу артисты продолжили работать вместе, много гастролировали и готовили новые сценические номера.

Как призналась Щеголева, в свое время они с Данилкой даже планировали создать собственный мюзикл. Именно перспектива реализации этой затеи была одной из причин, почему актриса согласилась продолжать гастрольную деятельность.

"Для меня это было очень интересно. Я хотела именно такую историю. И у него рождались какие-то идеи, мы встречались, он мне что-то играл, что-то выдумывали вместе", - рассказала она.

По словам актрисы, многие творческие идеи возникали непосредственно во время совместной работы. Выступления не ограничивались танцами и песнями - артисты также создавали небольшие театральные сценки, примеряли разные образы и экспериментировали с форматом концертов.

Щеголева вспомнила самые теплые моменты с Данилком

За годы сотрудничества артисты проводили вместе столько времени, что коллектив стал для Щеголевой почти семьей. Однако с особой теплотой она вспоминает не концерты перед тысячами зрителей, а обычные разговоры с Данилкой между выступлениями.

Актриса рассказала, что иногда заходила к нему с бутербродом, а в конце концов, они надолго оставались обсуждать творческие замыслы и личную жизнь.

"И это затягивалось, переходили на какие-то личные истории, на какую-то влюбленность, делились друг с другом, переживали, обнимались. Очень сочувствовали друг другу, если что-то не так, как бы нам хотелось", - вспомнила Радмила.

Не обходилось при совместной работе и без неожиданных ситуаций. Однажды на актрисе загорелось платье, а Данилко единственный из собравшихся сразу бросился ей на помощь.

"У меня еще как-то загорелось платье, и никто не отреагировал, кроме Андрея. Просто он вынужден был меня тушить", - рассказала она.

Еще один случай, запечатлевшийся в памяти Щеголевой, произошел во время гастролей в Москве. На одной из дач кто-то из присутствующих обратился к Данилко со словами: "Давай Гелю продавай".

"Нет-нет-нет. У вас денег не хватит", - мгновенно ответил артист.

По словам Радмилы, Данилко умел с помощью юмора прекращать подобные разговоры. Рядом с ним она чувствовала себя защищенной и не имела повода волноваться из-за нарушения личных или профессиональных границ.

"Я себя все время с коллективом защищенной чувствовала. С Андреем - стопроцентно. То есть это были профессиональные, четкие отношения, даже без вариантов", - подчеркнула актриса.

Почему Радмила Щеголева ушла из "СВ-шоу" на пике популярности

Несмотря на успех образа Гели, узнаваемость и многочисленные гастроли, Щеголева постепенно стала осознавать, что хочет двигаться в другом творческом направлении. О своем решении она заранее предупредила Данилко.

"Я сказала, что я не хочу стареть в этом проекте и что я чувствую, что прямо сейчас уже мой финал здесь. И в самом деле я соскучилась по кино", - призналась актриса.

В то время она параллельно работала над другими кинопроектами, в частности, сербским фильмом "Белый костюм" и украинским "Чорною радою". Съемки помогли ей понять, насколько сильно она скучала по актерской профессии вне Гели.

К тому же, задуманный вместе с Данилкой мюзикл так и не был реализован. Если Андрея все больше интересовала музыка, то Радмила стремилась к театральному развитию.

"Я как-то почувствовала, что для меня это уже все, что я себя полностью здесь уже использовала, насколько могла, и я не видела развития для себя, своего образа", - пояснила Щеголева.

Сначала артисты договорились о компромиссе: Радмила будет продолжать участвовать в важнейших выступлениях, но одновременно сможет работать над собственными проектами. Однако реализовать этот план помешал ряд обстоятельств, среди которых были серьезные проблемы со здоровьем актрисы.

Почему Щеголева и Данилко перестали общаться

По словам Радмилы, размолвки между ними возникли во время гастролей в Сочи.

На тот момент актриса уже долгое время имела проблемы со здоровьем. Пытаясь не выпадать из гастрольного графика, она даже согласилась на операцию по удалению аппендикса. Однако ее самочувствие не улучшилось, а истинную причину недомогания врачам, по ее словам, на тот момент установить не удалось.

Во время пребывания в Сочи состояние Щеголевой снова ухудшилось. Накануне Андрей Данилко вместе с коллективом проводил время с Филиппом Киркоровым, поэтому актриса решила позвонить по телефону директору.

"Я позвонила директору и говорю: "Мне очень плохо просто". Он говорит: "Рада, ну что ты будешь ждать?" Говорит: "Собирайся, езжай домой. Ничего страшного", - вспомнила она.

Однако отъезд актрисы, похоже, был неправильно воспринят коллегами. Как утверждает Щеголева, в коллективе больше поверили, что она подвела других, чем в то, что ей действительно было плохо.

Сама Радмила из-за состояния здоровья не вышла на связь, но не дождалась звонка от Данилко.

"Мне было удивительно, что, например, Андрей сам не позвонил, не спросил: "Слушай, что случилось?", - поделилась актриса.

Вернувшись домой, Щеголева долго пыталась выяснить причину своего недомогания. По ее словам, на обследование она потратила все отложенные деньги.

Теперь актриса сожалеет, что между ними возникло такое недоразумение.

Общаются ли Радмила Щеголева и Андрей Данилко сейчас

Со временем бывшим коллегам удалось возобновить общение. Щеголева подтвердила, что они уже не раз говорили, в том числе об обстоятельствах завершения совместной работы.

23 марта 2025 года Данилко также публично поздравил актрису с днем рождения, поблагодарив ее за совместный период жизни.

В том же году Радмила посетила его выступление в Берлине. Она хотела преподнести артисту сюрприз, однако одна из участниц коллектива рассказала ему о присутствии бывшей партнерши.

Данилко сообщил об этом зрителям со сцены, однако сама Щеголева не вышла к публике. Как оказалось, актриса представляла их возможное совместное появление несколько иначе - даже задумывалась о возвращении в определенном сценическом образе.

"Возможно, в роли, возможно, как-то так, какое-то возвращение. Я не хотела обнародовать эту историю, хотела просто обнять человека там - и все", - призналась она.

Хотя во время той встречи артисты так и не появились вместе на сцене, у них было время откровенно поговорить.

Щеголева не исключает идеи нового творческого сочетания с Данилко. Впрочем, о конкретных планах по возвращению легендарного дуэта пока речь не идет