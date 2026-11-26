Українська акторка Радміла Щоголєва, яка зіграла легендарну Гелю у "СВ-шоу", відверто розповіла про багаторічну співпрацю з Андрієм Данилком . Попри теплі стосунки, спільні творчі плани та шалену популярність, їхні професійні шляхи розійшлися, а між артистами виникла образа.

Про це Styler розповість із посиланням на інтерв'ю Радміли Щоголєвої Аліні Доротюк на YouTube.

Якою була співпраця Радміли Щоголєвої та Андрія Данилка

Наприкінці 1990-х років Вєрка Сердючка та її мовчазна помічниця Геля стали одним із найвпізнаваніших телевізійних дуетів. Після успіху "СВ-шоу" артисти продовжили працювати разом, багато гастролювали та готували нові сценічні номери.

Як зізналася Щоголєва, свого часу вони з Данилком навіть планували створити власний мюзикл. Саме перспектива реалізації цього задуму була однією з причин, чому акторка погодилася продовжувати гастрольну діяльність.

"Для мене це було дуже цікаво. Я хотіла саме от таку історію. І в нього народжувались якісь ідеї, ми зустрічались, він мені щось грав, щось видумували разом", - розповіла вона.

За словами акторки, чимало творчих ідей виникали безпосередньо під час спільної роботи. Виступи не обмежувалися танцями та піснями - артисти також створювали невеликі театральні сценки, приміряли різні образи та експериментували з форматом концертів.

Щоголєва пригадала найтепліші моменти з Данилком

За роки співпраці артисти проводили разом стільки часу, що колектив став для Щоголєвої майже родиною. Однак з особливою теплотою вона згадує не концерти перед тисячами глядачів, а звичайні розмови з Данилком між виступами.

Акторка розповіла, що іноді заходила до нього з бутербродом, а зрештою вони надовго залишалися обговорювати творчі задуми та особисте життя.

"І це затягувалось, переходили на якісь особисті історії, на якусь закоханість, ділились один з одним, переживали, обіймалися. Дуже співчували один одному, якщо щось не так, як нам хотілось би", - пригадала Радміла.

Не обходилося під час спільної роботи й без несподіваних ситуацій. Одного разу на акторці загорілася сукня, а Данилко єдиний із присутніх одразу кинувся їй на допомогу.

"В мене ще якось загорілось плаття, і ніхто не відреагував, крім Андрія. Просто він вимушений був мене тушить", - розповіла вона.

Ще один випадок, який закарбувався в пам'яті Щоголєвої, стався під час гастролей у Москві. На одній із дач хтось із присутніх звернувся до Данилка зі словами: "Давай Гелю продавай".

"Ні-ні-ні. У вас грошей не вистачить", - миттєво відповів артист.

За словами Радміли, Данилко вмів за допомогою гумору припиняти подібні розмови. Поруч із ним вона почувалася захищеною та не мала приводу хвилюватися через порушення особистих чи професійних меж.

"Я себе весь час з колективом захищеною відчувала. З Андрієм - стовідсотково. Тобто це були професійні, чіткі стосунки, навіть без варіантів", - наголосила акторка.

Чому Радміла Щоголєва пішла з "СВ-шоу" на піку популярності

Попри успіх образу Гелі, впізнаваність та численні гастролі, Щоголєва поступово почала усвідомлювати, що хоче рухатися в іншому творчому напрямку. Про своє рішення вона заздалегідь попередила Данилка.

"Я сказала, що я не хочу старіти в цьому проєкті і що я відчуваю, що просто зараз вже мій фінал тут. І насправді я скучила за кіно", - зізналася акторка.

На той час вона паралельно працювала над іншими кінопроєктами, зокрема сербським фільмом "Білий костюм" та українською "Чорною радою". Зйомки допомогли їй зрозуміти, наскільки сильно вона сумувала за акторською професією поза образом Гелі.

До того ж задуманий разом із Данилком мюзикл так і не був реалізований. Якщо Андрія дедалі більше цікавила музика, то Радміла прагнула театрального розвитку.

"Я якось відчула, що для мене це вже все, що я себе повністю тут вже використала, наскільки могла, і я не бачила розвитку для себе, для свого образу", - пояснила Щоголєва.

Спочатку артисти домовилися про компроміс: Радміла продовжуватиме брати участь у найважливіших виступах, але водночас зможе працювати над власними проєктами. Однак реалізувати цей план завадила низка обставин, серед яких були й серйозні проблеми зі здоров'ям акторки.

Чому Щоголєва та Данилко перестали спілкуватися

За словами Радміли, непорозуміння між ними виникло під час гастролей у Сочі.

На той момент акторка вже тривалий час мала проблеми зі здоров'ям. Намагаючись не випадати з гастрольного графіка, вона навіть погодилася на операцію з видалення апендикса. Однак її самопочуття не покращилося, а справжню причину нездужання лікарям, за її словами, на той момент встановити не вдалося.

Під час перебування в Сочі стан Щоголєвої знову погіршився. Напередодні Андрій Данилко разом із колективом проводив час із Філіпом Кіркоровим, тож акторка вирішила зателефонувати директору.

"Я зателефонувала директорові і кажу: "Мені дуже погано просто". Він каже: "Радо, ну що ти будеш чекати?" Каже: "Збирайся, їдь додому. Нічого страшного", - пригадала вона.

Однак від'їзд акторки, схоже, був неправильно сприйнятий колегами. Як стверджує Щоголєва, у колективі більше повірили в те, що вона підвела інших, аніж у те, що їй справді було погано.

Сама Радміла через стан здоров'я не вийшла на зв'язок, але й не дочекалася дзвінка від Данилка.

"Мені було дивно, що, наприклад, Андрій сам не подзвонив, не запитав: "Слухай, мала, що сталось?", - поділилася акторка.

Повернувшись додому, Щоголєва тривалий час намагалася з'ясувати причину свого нездужання. За її словами, на обстеження вона витратила всі відкладені гроші.

Тепер акторка шкодує, що тоді між ними виникло таке непорозуміння.

Чи спілкуються Радміла Щоголєва та Андрій Данилко зараз

З часом колишнім колегам вдалося відновити спілкування. Щоголєва підтвердила, що вони вже неодноразово розмовляли, зокрема й про обставини завершення спільної роботи.

23 березня 2025 року Данилко також публічно привітав акторку з днем народження, подякувавши їй за спільний період життя.

Того ж року Радміла відвідала його виступ у Берліні. Вона хотіла зробити артистові сюрприз, однак одна з учасниць колективу розповіла йому про присутність колишньої партнерки.

Данилко повідомив про це глядачам зі сцени, проте сама Щоголєва не вийшла до публіки. Як виявилося, акторка уявляла їхню можливу спільну появу дещо інакше - навіть замислювалася над поверненням у певному сценічному образі.

"Можливо, в ролі, можливо, якось так, якесь повернення. Я не хотіла оприлюднювати цю історію, хотіла просто обійняти людину там - і все", - зізналася вона.

Хоча під час тієї зустрічі артисти так і не з'явилися разом на сцені, вони мали час відверто поговорити.

Щоголєва не відкидає ідеї нового творчого поєднання з Данилком. Утім, про конкретні плани щодо повернення легендарного дуету наразі не йдеться