Певица Злата Огневич продемонстрировала, как соединить комфорт и женственность в одном комплекте. Ее "лук" отличается продуманными пропорциями, фактурным трикотажем и контрастными деталями.

Styler со ссылкой на видео в ее Instagram рассказывает об этом подробнее.

Какой "лук" выбрала Огневич

В видео певица показала стильное перевоплощение: сначала она появляется в свободном красном лонгсливе, а затем демонстрирует полностью измененный образ в светлых тонах.

Основой нового комплекта стало вязаное платье длины миди белого цвета. Модель имеет высокий воротник-стойку и объемную фактурную вязку, выполненную в виде больших кос.

Поверх платья Злата надела длинное пальто в молочном оттенке. Свободный крой, широкие лацканы и большие накладные карманы делают его не только практичным вариантом для холодной погоды, но и важной частью всего ансамбля.

Аксессуары

Особое внимание привлекают детали, с помощью которых певица расставила акценты. Поверх платья на талии она разместила сразу два черных ремня с большими серебристыми пряжками. Такое решение подчеркнуло силуэт и придало сдержанному светлому комплекту характера.

В финале видео Злата дополнила образ черным меховым шарфом, накинутым на плечи. Завершили стилизацию черные остроносые сапоги и массивные кольца.

Прическа и макияж

Волосы артистка выровняла и сделала лаконичную укладку с прямым пробором. Такая прическа гармонично сочетается с нарядом и не отвлекает от его деталей.

В макияже Злата сделала акцент на глазах, оставив губы с деликатным сиянием. В целом бьюти-образ получился сдержанным, но в то же время подчеркнул черты лица певицы.

Почему стоит обратить внимание на этот образ

Стилизацию Златы Огневич можно отнести к современной городской элегантности с элементами smart casual. Ее главная особенность - сочетание комфортных материалов и выразительных деталей без чрезмерного количества декора.

Молочное платье и длинное пальто создают целостное светлое основу, в то время как черные ремни, обувь и шарф добавляют контраста. Именно такие сочетания помогают сделать повседневный гардероб более интересным.

Образ также легко адаптировать под свой стиль: вместо мехового шарфа можно выбрать объемный шерстяной аксессуар, а двойной ремень заменить одним широким. В результате получится практичный комплект для прохладной погоды, в котором сочетаются тепло, женственность и современная элегантность.