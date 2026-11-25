Если один беспроводной наушник перестал воспроизводить звук, не торопитесь считать его сломанным . Причина может быть в зарядке, загрязнении или настройках телефона.

Как определить причину неисправности и попытаться восстановить его работу, рассказывает Styler.

Проверьте заряд наушника и контакты в кейсе

Прежде всего, убедитесь, что оба наушника заряжаются. Иногда один из них не получает питание из-за загрязненных контактов или неправильного расположения в футляре.

В рекомендациях Google по зарядке Pixel Buds специалисты советуют проверить контакты, заряд кейса и правильность размещения наушников.

Для этого:

Извлеките оба наушника из футляра. Осмотрите металлические контакты на наушниках и внутри кейса. При необходимости осторожно протрите их сухой мягкой тканью. Поверните наушники в футляр и убедитесь, что зарядка началась.

Для Pixel Buds производитель рекомендует оставить наушники заряжаться как минимум на 30 минут, прежде чем повторно проверить подключение.

Очистите сетку динамика

Если наушник подключается, но звук очень тихий, проверьте защитную сетку динамика.

Также следует учитывать, что накопление пыли и ушной серы может уменьшать громкость одного или обоих наушников. Сначала снимите силиконовые амбушюры, если они есть, и осмотрите звуковое отверстие. Заметные загрязнения осторожно уберите способом, который рекомендует производитель вашей модели.

Не используйте острые металлические предметы и не погружайте наушники в воду, если этого не предусматривает инструкция. Способы очистки отличаются в зависимости от конструкции и защиты устройства.

Проверьте баланс звука на телефоне

Иногда оба наушника исправны, но звук слышен только с одной стороны из-за неправильных настроек аудио.

В инструкции Apple владельцам AirPods рекомендуют проверить баланс между левым и правым каналами.

На iPhone нужно:

Открыть "Параметры". Перейти к разделу "Доступность". Выбрать "Аудиовизуализация". Убедитесь, что ползунок баланса расположен посередине.

На смартфонах Android аналогичный параметр можно найти в настройках специальных возможностей. Названия разделов зависят от производителя и версии системы.

Если ползунок сдвинут в одну сторону, поверните его в центральное положение и проверьте звук.

Восстановите соединение между наушниками

В некоторых моделях левый и правый наушники могут потерять синхронизацию между собой. Тогда звук будет воспроизводиться только с одной стороны.

По объяснению Samsung, для отдельных моделей Galaxy Buds предусмотрена процедура повторного подключения наушников.

Например, для Galaxy Buds2, Buds2 Pro и Buds FE необходимо:

Поместить оба наушника в зарядный футляр. Убедитесь, что они правильно расположены. Одновременно нажмите и удерживайте сенсорные панели обоих наушников примерно семь секунд. Дождаться, пока индикатор мигает и погаснет.

Для Galaxy Buds3 и Buds4 используются кнопки на зарядном футляре, причем их расположение отличается.

Этот способ не универсален. Если у вас есть наушники другого производителя, найдите процедуру синхронизации в инструкции к своей модели.

Переключите наушники через Bluetooth

Если звук не возобновился, попробуйте удалить наушники из списка Bluetooth и подключить их повторно.

В материале Microsoft обьясняют, что воспроизведение звука только на одном канале может быть связано с настройками системы или нарушением Bluetooth-соединения.

Для повторного подключения:

Откройте настройки Bluetooth на телефоне или на компьютере. Найдите наушники среди подключенных устройств. Выберите "Забыть устройство" или "Удалить устройство". Переведите наушники в режим сопряжения по инструкции производителя. Найдите их в списке доступных Bluetooth-устройств и подключите снова.

Если наушники подключены к компьютеру Windows, дополнительно проверьте баланс левого и правого каналов в настройках звука.

Сбросьте настройки наушников

Если повторное подключение не помогло, следующим шагом может быть сброс настроек.

Для отдельных моделей предусмотрены перезапуск и возврат к заводским настройкам.

Это разные процедуры. Обычный перезапуск может хранить информацию о подключенных устройствах, в то время как восстановление заводских настроек удаляет данные сообщения. Порядок сброса зависит от модели. Перед процедурой проверьте официальную инструкцию, а по завершении повторно подключите наушники к телефону.

Когда наушник нуждается в ремонте

Если предыдущие способы не помогли, подключите наушники к другому телефону или компьютеру. При появлении звука причина, скорее всего, связана с настройками или подключением первого устройства.

Если один наушник остается беззвучным даже после зарядки, очистки и повторного подключения, возможна аппаратная неисправность.

Особое внимание нуждаются в случаях, когда наушник перестал работать после падения или контакта с водой. Если устройство сильно нагревается, имеет поврежденный корпус или признаки деформации аккумулятора, прекратите его использование и зарядку.

За подозрением на внутреннюю неисправность обратитесь в сервисный центр. Самостоятельная разборка наушника со встроенным аккумулятором может привести к дополнительным повреждениям.