Я приготовила тесто, из которого выходит пицца, очень похожая на ту, которую подают в пиццерии: мягкая, воздушная, с румяными бортиками и множеством маленьких дырочек внутри. Секрет не в особенной муке или профессиональном оборудовании, а в холодной ферментации - тесто должно созревать в холодильнике от 12 до 48 часов.
Редактор Styler Наталия Крыжановская поделится рецептом теста на две пиццы и объяснит, как правильно его замесить, сформировать и испечь дома.
Какие ингредиенты нужны для теста
Для этого рецепта не требуются особые продукты. Я использовала обычную пшеничную муку, холодную воду и масло, а для формирования основания подготовила немного манки.
Ингредиенты на две пиццы:
- холодная вода - 310 мл;
- пшеничная мука - 500 г;
- соль - 10 г;
- сахар - 13 г;
- дрожжи - 7 г;
- масло - 25 г;
- манка или семола - для формирования теста.
В оригинальном рецепте предусмотрено оливковое масло, но я заменила его обычным рафинированным. Тесто все равно получается хорошим, поэтому можно использовать то, которое находится под рукой.
Как я готовлю тесто для пиццы с холодной ферментацией
Замешиваю тесто.
В глубокую миску я налила холодную воду, добавила дрожжи, сахар и соль.
Перемешала, чтобы ингредиенты растворились, после чего влили подсолнечное масло.
Потом постепенно всыпала муку и начала замешиваться. Не нужно пытаться сделать тесто тугим: оно должно оставаться мягким, эластичным и слегка прилипать к рукам.
Отправляю в холодильник.
Накрыла миску крышкой или пищевой пленкой, чтобы поверхность теста не подсыхала и поставила в холодильник.
Время холодной ферментации - от 12 до 48 часов. Я советую не спешить: продолжительное созревание помогает тесту развить более сложный аромат и вкус. Именно поэтому пиццу из такой заготовки лучше планировать заранее.
Делю на две части.
Когда тесто созрело, я достала его из холодильника и разделила на две примерно одинаковые части. Работать с холодным тестом может быть сложнее, поэтому перед формовкой следует дать ему немного постоять при комнатной температуре, чтобы оно стало более мягким и легче растягивалось.
Формирую основу руками.
Рабочую поверхность (в моем случае это еще и пергамент) щедро присыпала манкой (можно заменить семолой). Выложила одну часть теста и осторожно растянула ее руками от центра к краям.
Скалку использовать нельзя. Она может чрезмерно сплющить тесто и вытеснить образовавшийся во время ферментации воздух. Лучше работать пальцами и ладонями, постепенно придавая основе нужной формы. Края можно оставить немного толще.
Выпекаю пиццу.
Духовку я заранее разогрела до 250 градусов в режиме "верх-низ". Противень также нужно поставить внутрь еще во время разогрева, чтобы он стал горячим.
Пицу с начинкой осторожно перенесла на горячий противень и выпекала 13 минут. Время может немного изменяться в зависимости от духовки, толщины основания и количества начинки, поэтому в конце следует следить за румянцем краев.
Полезные примечания, которые помогут не испортить тесто
Не пугайтесь липкости.
Мягкое тесто, немного прилипающее к рукам - это нормально. Не спешите добавлять лишнюю муку: так можно сделать основание плотным и сухим. Для работы с ним лучше использовать немного манки или слегка увлажнить руки.
Зачем нужна манка? Она помогает тесту не прилипать к рабочей поверхности и облегчает перенос основания. Семола имеет более грубую структуру, чем обычная мука, поэтому ее часто используют при формировании пиццы.
Почему не следует пропускать холодную ферментацию? В холодильнике дрожжи работают медленнее, а тесто получает больше времени для развития вкуса. В King Arthur Baking объясняют, что длительное созревание может сделать вкус пиццы более выразительным и помочь тесту лучше растягиваться.
Зачем разогревать противень? Если положить пиццу на прохладную поверхность, нижняя часть теста начнет прогреваться медленнее. Горячий противень помогает быстрее сформировать румяное основание. В домашних условиях это особенно полезно, ведь обычная духовка не добивается температуры профессиональной печи для пиццы.
Не перегружайте основание начинкой. Чрезмерное количество соуса, сыра и других продуктов может сделать середину влажной, и она не успеет хорошо пропечься за 13 минут.
Для меня главное преимущество этого рецепта - возможность подготовить тесто заранее. Когда хочется домашней пиццы, остается только сформировать основание, добавить любимую начинку и отправить ее в духовку.
Приятного аппетита!
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