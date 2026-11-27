В пятницу, 27 ноября, украинцы отмечают годовщину основания Национальной академии наук, а христиане чтят память великомученика Якова Персянина. В этот день также проходит Черная пятница , а в мире впервые отмечают сразу две важные международные даты.

Какие праздники в Украине и в мире отмечают 27 ноября, рассказывает Styler.

Главный церковный праздник дня

По новому церковному календарю 27 ноября верующие чтят память великомученика Якова Персянина, жившего на рубеже 4 и 5 веков.

Иаков родился в богатой христианской семье и служил при дворе персидского правителя. Под влиянием окружения он временно отказался от христианства, однако со временем раскаялся и вернулся к своей вере.

За отказ отречься от христианских убеждений Яков подвергся преследованиям и погиб. В церковной традиции его история является примером покаяния, мужества и духовной стойкости.

Кроме того, сегодня церковь вспоминает преподобных Палладия и Романа, а также чествует икону Божией Матери "Знамение". Перед ней традиционно молятся о мире, защите семьи и помощи в сложных жизненных обстоятельствах.

Народные традиции и приметы 27 ноября

В конце ноября наши предки активно готовились к зимним холодам: утепляли дома, проверяли запасы продуктов и завершали хозяйственные работы на улице.

Поскольку по новому церковному календарю в этот период продолжается Рождественский пост, особое внимание было уделено духовному очищению, молитве, добрым делам и помощи нуждающимся.

По погоде в конце осени пытались предсказать, какими будут следующие месяцы.

Народные приметы на погоду:

иней на деревьях - к усилению морозов,

густой туман с утра - к оттепели,

пасмурное небо и снег - к прохладному маю,

гром в конце ноября - к малоснежной зиме,

воробьи громко чирикают после длительной непогоды - к улучшению погоды.

Эти приметы являются частью народного фольклора, а не научным способом прогнозирования погоды.

Что нельзя делать 27 ноября

Учитывая Рождественский пост, в этот день верующим советуют:

не ссориться, не злословить и не провоцировать конфликты,

не обижать близких и не держать на них зла,

не проявлять равнодушия к людям, нуждающимся в помощи,

избегать излишеств и громких застолий,

не распространять сплетни и не осуждать других.

В то же время, церковный календарь не устанавливает на этот день отдельных запретов на уборку, стирку, рукоделие или другие повседневные дела.

Кто празднует День ангела 27 ноября

По новому церковному календарю сегодня можно поздравить с именинами Иакова, Романа, Палладия, Всеволода и Гавриила.

Какие еще праздники отмечают 27 ноября

Черная пятница. Один из самых больших дней распродаж в мире, традиционно приходящийся на пятницу после американского Дня благодарения. С него начинается активный сезон предрождественских покупок.

День основания Национальной академии наук Украины. Именно 27 ноября 1918 состоялось учредительное собрание Украинской академии наук, первым президентом которой избрали Владимира Вернадского. В этом году учреждению исполняется 108 лет.

Международный день привлечения к науке для устойчивого развития. В 2026 году его отмечают впервые по инициативе ЮНЕСКО. Цель праздника - популяризация науки и привлечение общества к решению глобальных проблем.

Международный день борьбы за ликвидацию детских, ранних и принудительных браков. Новая международная дата Генеральная Ассамблея ООН была утверждена в сентябре 2026 года. Она призвана привлечь внимание к защите прав детей и обеспечению равных возможностей.

Международный день без покупок. Неофициальная альтернатива Черной пятнице, призывающая людей отказаться в сутки от необязательных покупок и пересмотреть собственные потребительские привычки.

Международный день системного инженера. Профессиональный неофициальный праздник, начатый в 2012 году. Его каждый год отмечают в последнюю пятницу ноября.