Як правильно заряджати павербанк і зарядну станцію: ключові правила збереження ємності

Павербанки та портативні зарядні станції стали для багатьох українців необхідними пристроями під час відключень електроенергії. Однак неправильне заряджання та зберігання можуть поступово скорочувати ресурс акумуляторів, а в окремих випадках навіть створювати небезпеку.

Як правильно заряджати павербанк

Більшість сучасних павербанків працюють на літій-іонних або літій-полімерних акумуляторах. Їх не потрібно повністю розряджати перед кожним заряджанням.

Для збереження ресурсу акумулятора важливо уникати надмірного нагрівання та використовувати сумісні зарядні пристрої.

У ДСНС рекомендують користуватися справними зарядними пристроями та кабелями, не накривати павербанки під час заряджання і не використовувати їх у разі незвичного нагрівання.

Особливо важливо звертати увагу на потужність зарядного пристрою. Якщо павербанк підтримує швидке заряджання, варто використовувати адаптер і кабель, які відповідають характеристикам виробника.

При цьому потужніший адаптер сам по собі не означає, що павербанк заряджатиметься швидше. Швидкість залежить від можливостей самого пристрою та підтримуваних протоколів заряджання.

Чи потрібно заряджати павербанк до 100%

Не потрібно щоразу повністю розряджати павербанк перед заряджанням. Для щоденного використання варто дотримуватися рекомендацій виробника щодо рівня заряду.

Регулярне перебування акумулятора на крайніх рівнях заряду, особливо за високої температури, може прискорювати його старіння. Тому під час повсякденного використання необов'язково щоразу доводити павербанк до повного розряджання або постійно тримати його зарядженим на 100%.

Перед очікуваним тривалим відключенням пристрій можна зарядити до 100%, якщо це відповідає його інструкції. У такій ситуації важливішим стає доступний запас енергії для зв'язку та інших необхідних потреб.

Як правильно заряджати портативну зарядну станцію

Зарядні станції зазвичай мають більший запас енергії, ніж звичайні павербанки, тому під час їх заряджання особливо важливо дотримуватися правил безпеки.

Зокрема, виробник EcoFlow в інструкції до DELTA 2 Max рекомендує уникати контакту пристрою з водою, не використовувати пошкоджені кабелі та не розміщувати станцію поблизу джерел тепла.

Перед заряджанням потрібно перевірити стан кабелю, роз'єму та корпусу. Якщо пристрій має пошкодження або працює незвично, користуватися ним не варто.

Зарядну станцію слід розміщувати на стійкій поверхні, залишаючи достатньо простору для вентиляції. Не потрібно накривати її ковдрою чи одягом або ставити впритул до батареї опалення.

Окремо варто враховувати, що деякі зарядні станції дозволяють змінювати швидкість заряджання через мобільний застосунок.

Наприклад, для окремих моделей EcoFlow передбачене регулювання потужності заряджання. Це може бути корисно, коли потрібно зменшити навантаження на домашню електромережу.

Чи можна залишати зарядну станцію підключеною до розетки

Багато сучасних зарядних станцій мають електронні системи керування акумулятором, які контролюють процес заряджання. Однак наявність такої системи сама по собі не означає, що станцію можна постійно тримати підключеною до електромережі.

Деякі моделі підтримують режим резервного живлення, коли станція залишається підключеною до розетки та автоматично забезпечує електроенергією прилади після відключення світла. Використовувати такий режим можна лише тоді, коли він прямо передбачений інструкцією конкретної моделі, а схема підключення відповідає рекомендаціям виробника.

ДСНС наголошує, що не можна заряджати станцію довше, ніж дозволяє інструкція, а також підключати її до домашньої електромережі небезпечним способом "штекер-штекер". Таке підключення може призвести до ураження електричним струмом або пожежі.

Чи можна заряджати станцію одразу після використання

Під час живлення потужних електроприладів зарядна станція може нагріватися. Це особливо помітно, якщо до неї була підключена техніка з високим енергоспоживанням.

В інструкції до додаткового акумулятора EcoFlow RIVER Extra Battery виробник застерігає від заряджання одразу після тривалого або інтенсивного навантаження та рекомендує дочекатися охолодження до кімнатної температури.

Для інших моделей потрібно перевіряти температурні обмеження та рекомендації в інструкції конкретного пристрою. Саме по собі помірне нагрівання під час роботи не завжди означає несправність.

Як зберігати павербанк і зарядну станцію, якщо ними не користуються

Якщо резервне джерело живлення тривалий час не використовується, важливо правильно підготувати його до зберігання.

Одна з поширених помилок - залишити акумулятор повністю розрядженим на кілька місяців. У такому стані батарея може поступово втрачати залишковий заряд, а надмірне розряджання здатне негативно вплинути на її подальшу роботу.

Для тривалого зберігання Anker рекомендує залишати свої павербанки зарядженими приблизно на 60% і підзаряджати їх кожні три місяці.

Для зарядних станцій та пристроїв інших виробників рекомендований рівень заряду і періодичність обслуговування потрібно перевіряти в інструкції конкретної моделі.

Зберігати павербанки та зарядні станції варто в сухому приміщенні, подалі від прямих сонячних променів та джерел тепла.

Чому не можна заряджати акумулятори на морозі або біля батареї

Температура безпосередньо впливає на роботу літієвих акумуляторів. Надмірне тепло прискорює їхнє старіння, а заряджання за низьких температур може бути небезпечним для окремих типів батарей. Саме тому не варто залишати павербанк на підвіконні під прямим сонцем або заряджати станцію біля гарячого радіатора.

У ДСНС рекомендують зберігати зарядні станції у сухому місці, подалі від нагрівальних приладів і прямих сонячних променів.

Якщо пристрій перебував на холоді, перед заряджанням потрібно дочекатися, поки його температура повернеться до допустимого виробником діапазону.

Які ознаки свідчать, що павербанк або станцію потрібно припинити використовувати

Навіть за правильного догляду акумулятори поступово зношуються. Однак деякі зміни можуть свідчити не про звичайне старіння, а про потенційно небезпечну несправність.

Особливу увагу варто звернути на такі ознаки:

корпус помітно здувся або деформувався;

пристрій незвично сильно нагрівається;

з'явився сторонній запах;

пошкоджені роз'єми або зарядний кабель;

пристрій видає незвичні звуки чи працює нестабільно.

У таких випадках потрібно припинити використання пристрою та звернутися до сервісного центру.

Не варто самостійно розбирати акумулятор або намагатися відремонтувати пошкоджені елементи.

Якщо пристрій почав диміти або загорівся, необхідно відійти на безпечну відстань, попередити інших і викликати рятувальників за номером 101.

Що важливіше під час відключень світла: повний заряд чи збереження ресурсу

Під час регулярних відключень електроенергії пріоритет залежить від того, як саме використовується пристрій.

Якщо доступ до електроенергії стабільний і павербанк або станція використовуються щодня, варто дотримуватися рекомендацій виробника щодо заряджання та рівня заряду.

Перед очікуваним тривалим відключенням резервне джерело живлення можна зарядити повністю, якщо це дозволяє інструкція конкретної моделі. У такій ситуації доступний запас енергії важливіший за оптимізацію щоденного режиму заряджання.

Головне - не допускати перегрівання, використовувати справні кабелі та зарядні пристрої й дотримуватися рекомендацій виробника.