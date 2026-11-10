Звезда украинских сериалов стал военным ВСУ: что известно о мобилизации Егора Козлова

Украинский актер Егор Козлов присоединился к рядам Вооруженных сил Украины . Об этом рассказала его жена - актриса, известная по ролям в сериалах "Кріпосна", "Парочка слідчих" та "Будиночок на щастя" - Юлия Буйновская.

Styler со ссылкой на интервью знаменитости журналистке Алине Доротюк расскажет, почему новость о службе мужчины стала для актрисы особенно эмоциональной.

Как Егор Козлов оказался в армии

Актриса не скрывает, что новость о службе супруга стала для нее непростым испытанием. Она призналась, что очень боялась этого момента, хотя понимала позицию Егора и знала, что рано или поздно это может произойти.

"Егор теперь военнослужащий… Я очень боялась этого, правда, очень сильно боялась. У него свое мнение на этот счет, у меня - свое. Ну, это нормально, мы все понимали, просто ждали своего времени. Ну, мне не хотелось этого", - поделилась жена актера.

В то же время артистка подчеркнула, что гордится мужем и считает его разум и способности важными качествами для военной службы. Но, несмотря на поддержку его решения, больше всего она хочет, чтобы любимый был рядом.

"Извините, я знаю, что это болезненная тема для всех, просто это лично моя болезненная тема, связанная с папой... Но все хорошо. Он просто у меня очень умный, такие люди должны там быть... Все будет хорошо, я просто хочу, чтобы он был рядом", - призналась актриса.

Как произошла мобилизация Егора Козлова

По словам жены, мужчину мобилизовали после того, как с него сняли бронирование. Егор как раз ехал домой, когда его забрали. Актриса вспомнила, что сначала семье было непросто по неизвестности, однако она уверена: мужчина сможет справиться с новыми обстоятельствами.

"В первые дни, конечно, было страшно, потому что ничего не понятно, но куда бы он ни попал, он везде лучший!" - сказала она.

Также жена актера кратко объяснила, как все произошло.

"Его мобилизовали. Была броня, ее сняли, ехал домой, его забрали. И все", - добавила артистка.

Почему служба мужа стала особенно болезненной темой для актрисы

Страх за Егора связан и с личной историей семьи. Отец актрисы добровольно вступил в ряды ВСУ и отправился защищать Украину. Во время выполнения боевого задания он получил тяжелые ранения, долгое время находился в коме и перенес несколько операций.

Ранее артистка рассказывала, насколько тяжелым этот период был для нее и ее близких. Поэтому новость о мобилизации супруга снова вернула ее к переживаниям, связанным с отцом.

Несмотря на это, актриса поддерживает Егора и надеется на самое главное - чтобы он был в безопасности и однажды вернулся домой.