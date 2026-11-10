UA / RU
rbc.ua
Последние новости
16:26 Люди
Звезда украинских сериалов стал военным ВСУ: что известно о мобилизации Егора Козлова
15:53 Полезное
Безопасно ли оставлять смартфон на зарядке на всю ночь: объяснение экспертов
15:19 Люди
Лилия Подкопаева показала архивные фото старшей дочери в важный день
14:58 Полезное
Как сушить мокрые перчатки и шапки, чтобы они не растянулись: правила для разных тканей
14:26 Вкусно
Идеальный домашний хлеб в рукаве за 60 минут: Styler проверил, действительно ли этот трендовый рецепт работает (фото)
13:51 Люди
Врач Екатерина Толстикова объяснила причины развода с мужем и рассказала о новых отношениях
13:32 Люди
Рамина Эсхакзай назвала причину, по которой откладывает свадьбу с любимым-военным (видео)
13:03 Вкусно
Шоколадный омлет с карамелизированными яблоками: быстрый рецепт за 15 минут (фото)
12:42 Люди
Даша Астафьева получила орден княгини Ольги от Зеленского: как отреагировала певица (видео)
12:02 Гороскопы
Тельцы, Рыбы и Раки не умеют отпускать: какому знаку Зодиаку сложнее уйти от партнера
Все новости
Главная Люди Звезда украинских сериалов стал военным ВСУ: что известно о мобилизации Егора Козлова
Люди 10 ноября 2026 · 16:26

Звезда украинских сериалов стал военным ВСУ: что известно о мобилизации Егора Козлова

Актриса рассказала, как мужчина оказался в армии, и объяснила, почему эта тема особенно болезненна для ее семьи
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
Звезда украинских сериалов стал военным ВСУ: что известно о мобилизации Егора Козлова

Егор Козлов с супругой Юлией (коллаж: Styler)

Украинский актер Егор Козлов присоединился к рядам Вооруженных сил Украины. Об этом рассказала его жена - актриса, известная по ролям в сериалах "Кріпосна", "Парочка слідчих" та "Будиночок на щастя" - Юлия Буйновская.

Styler со ссылкой на интервью знаменитости журналистке Алине Доротюк расскажет, почему новость о службе мужчины стала для актрисы особенно эмоциональной.

Как Егор Козлов оказался в армии

Актриса не скрывает, что новость о службе супруга стала для нее непростым испытанием. Она призналась, что очень боялась этого момента, хотя понимала позицию Егора и знала, что рано или поздно это может произойти.

"Егор теперь военнослужащий… Я очень боялась этого, правда, очень сильно боялась. У него свое мнение на этот счет, у меня - свое. Ну, это нормально, мы все понимали, просто ждали своего времени. Ну, мне не хотелось этого", - поделилась жена актера.

В то же время артистка подчеркнула, что гордится мужем и считает его разум и способности важными качествами для военной службы. Но, несмотря на поддержку его решения, больше всего она хочет, чтобы любимый был рядом.

"Извините, я знаю, что это болезненная тема для всех, просто это лично моя болезненная тема, связанная с папой... Но все хорошо. Он просто у меня очень умный, такие люди должны там быть... Все будет хорошо, я просто хочу, чтобы он был рядом", - призналась актриса.

Как произошла мобилизация Егора Козлова

По словам жены, мужчину мобилизовали после того, как с него сняли бронирование. Егор как раз ехал домой, когда его забрали. Актриса вспомнила, что сначала семье было непросто по неизвестности, однако она уверена: мужчина сможет справиться с новыми обстоятельствами.

"В первые дни, конечно, было страшно, потому что ничего не понятно, но куда бы он ни попал, он везде лучший!" - сказала она.

Также жена актера кратко объяснила, как все произошло.

"Его мобилизовали. Была броня, ее сняли, ехал домой, его забрали. И все", - добавила артистка.

Почему служба мужа стала особенно болезненной темой для актрисы

Страх за Егора связан и с личной историей семьи. Отец актрисы добровольно вступил в ряды ВСУ и отправился защищать Украину. Во время выполнения боевого задания он получил тяжелые ранения, долгое время находился в коме и перенес несколько операций.

Ранее артистка рассказывала, насколько тяжелым этот период был для нее и ее близких. Поэтому новость о мобилизации супруга снова вернула ее к переживаниям, связанным с отцом.

Несмотря на это, актриса поддерживает Егора и надеется на самое главное - чтобы он был в безопасности и однажды вернулся домой.

Напомним, ранее известные украинские актерыЮлия Буйновская и Егор Козлов вместе появились на красной дорожке и привлекли внимание окружающих своими эффектными образами.

Понравилась статья? Поделитесь ею с друзьями
FB TG X VB
ТОП Блогеры должны хвастаться и мериться донатами: блиц с Эммой Антонюк Люди Блогеры должны хвастаться и мериться донатами: блиц с Эммой Антонюк
Идеальный домашний хлеб в рукаве за 60 минут: Styler проверил, действительно ли этот трендовый рецепт работает (фото)
Идеальный домашний хлеб в рукаве за 60 минут: Styler проверил, действительно ли этот трендовый рецепт работает (фото) Вкусно
Рамина Эсхакзай назвала причину, по которой откладывает свадьбу с любимым-военным (видео)
Рамина Эсхакзай назвала причину, по которой откладывает свадьбу с любимым-военным (видео) Люди
Больше интересного
К чему снится тьма и отключение света: толкование по сонникам Миллера и Фрейда К чему снится тьма и отключение света: толкование по сонникам Миллера и Фрейда Наталия Крижановская · 10 ноября 2026, 10:04
Уход за морозником в ноябре: обрезка, полив и подготовка к зиме Уход за морозником в ноябре: обрезка, полив и подготовка к зиме Юлія Люшньова · 10 ноября 2026, 09:19
Тери Хэтчер, Ева Лонгория и Фелисити Хаффман: чем занимаются актрисы "Отчаянных домохозяек" в 2026 году Тери Хэтчер, Ева Лонгория и Фелисити Хаффман: чем занимаются актрисы "Отчаянных домохозяек" в 2026 году Юлия Шиканова · 10 ноября 2026, 08:28
Безопасно ли оставлять смартфон на зарядке на всю ночь: объяснение экспертов Безопасно ли оставлять смартфон на зарядке на всю ночь: объяснение экспертов Остапова Анастасія · 10 ноября 2026, 15:53