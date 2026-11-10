UA / RU
rbc.ua
Последние новости
18:20 Холостяк
Платят ли участницам "Холостяка" гонорар: Мария Захватова раскрыла детали
17:58 Полезное
При подключении роутера к павербанку нет интернета: причины и решения
17:17 Люди
С кольцами на безымянных пальцах: Елена Светлицкая и Тарас Цымбалюк поделились кадрами домашнего вечера
17:01 Холостяк
Мария Захватова о "Холостяке", ссорах вне камер, Горняк и Кравцове: "Было очень некрасиво"
16:26 Люди
Звезда украинских сериалов стал военным ВСУ: что известно о мобилизации Егора Козлова
15:53 Полезное
Безопасно ли оставлять смартфон на зарядке на всю ночь: объяснение экспертов
15:19 Люди
Лилия Подкопаева показала архивные фото старшей дочери в важный день
14:58 Полезное
Как сушить мокрые перчатки и шапки, чтобы они не растянулись: правила для разных тканей
14:26 Вкусно
Идеальный домашний хлеб в рукаве за 60 минут: Styler проверил, действительно ли этот трендовый рецепт работает (фото)
13:51 Люди
Врач Екатерина Толстикова объяснила причины развода с мужем и рассказала о новых отношениях
Все новости
Главная Холостяк Платят ли участницам "Холостяка" гонорар: Мария Захватова раскрыла детали
Холостяк 10 ноября 2026 · 18:20

Платят ли участницам "Холостяка" гонорар: Мария Захватова раскрыла детали

Она также рассказала, как 15 девушек делили быт, покупали ли продукты и успевали поесть между съемками
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Платят ли участницам "Холостяка" гонорар: Мария Захватова раскрыла детали

Мария Захватова (коллаж: Styler)

Бывшая участница "Холостяка-15", воздушная гимнастка Мария Захватова раскрыла подробности жизни за кадром романтического реалити. Она рассказала, получали ли девушки деньги за участие в съемках, как покупали продукты, кто готовил еду и кому приходилось убирать в доме.

Об этом она рассказала в интервью для Styler.

Платили ли участницам "Холостяка-15" за съемки

По словам Марии Захватовой, участникам проекта выдавали суточные. В то же время, она не стала уточнять сумму выплат и отметила, что не уверена, может ли разглашать такие подробности.

"Я не знаю, можно ли это говорить, но нам такие себе суточные выдавали", - поделилась девушка.

Мария также рассказала, что в целом условия проживания не казались ей слишком сложными. Однако некоторые обстоятельства создавали дополнительный дискомфорт. В частности, участникам было непросто из-за невозможности ежедневно общаться с родными.

Как девушки питались и убирали ли в доме

По словам Захватовой, в доме одновременно проживало около 15 участниц, а также находилось немало представителей съемочной команды. Из-за насыщенного графика съемок девушкам не всегда хватало времени на полноценное питание.

Продукты они покупали самостоятельно: раз в несколько дней их отвозили в супермаркет. Также возможность приобрести еду появлялась при выезде на свидание.

"Мы не успевали нормально поесть, попить и все такое", - вспомнила Мария.

Иногда приходилось готовить что-нибудь быстрое, чтобы перекусить между съемками.

Например, по словам участницы, Кристина Горняк варила для девушек пельмени. Они быстро ели и возвращались к работе перед камерами.

Захватова считает, что организаторам стоило бы предусмотреть доставку продуктов или готовой пищи, ведь при плотном графике не всегда было удобно самостоятельно ходить в магазин.

Были ли конфликты из-за быта

Несмотря на большое количество девушек, серьезных споров из-за уборки, по словам Марии, не возникало. Каждая участница отвечала за порядок после себя.

"Каждая за собой, ссор из-за этого не было", - рассказала она.

В то же время полноценно обустроить личное пространство девушки фактически не успевали. Они жили на чемоданах и даже не разкладывали все свои вещи, ведь большую часть времени занимали съемки и подготовка к ним.

Мария Захватова
Мария Захватова (фото: instagram.com/zakhvatova_mari)

Платили ли "Холостяку" за съемки в шоу

Отметим, что герой прошлого сезона шоу "Холостяк" - актер Тарас Цымбалюк в интервью для подкаста Okay Eva рассказал о финансовой стороне своего участия в проекте.

По словам артиста, он не рассматривал шоу как возможность заработать, однако не хотел тратить время и силы на съемки без оплаты. Поэтому на этапе договоренностей с продюсерами Цымбалюк предложил привязать гонорар к количеству съемочных дней и установить оплату на уровне его обычной ставки за работу в полнометражном кино.

Актер также пояснил, что участие в проекте имело для него другую важную цель - привлечь новую аудиторию и усилить собственную узнаваемость. Он не скрывал, что медийность является важной составляющей его профессиональной деятельности.

Кроме того, после участия в реалити Цимбалюк просмотрел свои профессиональные расценки и повысил их. В то же время, точную сумму гонорара за "Холостяк" артист не назвал.

Ранее Виточка Зварыч высказалась о новом "Холостяке", Александре Терене и своей личной жизни.

Читайте также, кто оставил шоу в 4-м выпуске "Холостяка-15".

Понравилась статья? Поделитесь ею с друзьями
FB TG X VB
ТОП Мария Захватова о "Холостяке", ссорах вне камер, Горняк и Кравцове: "Было очень некрасиво" Холостяк Мария Захватова о "Холостяке", ссорах вне камер, Горняк и Кравцове: "Было очень некрасиво"
Безопасно ли оставлять смартфон на зарядке на всю ночь: объяснение экспертов
Безопасно ли оставлять смартфон на зарядке на всю ночь: объяснение экспертов Полезное
Звезда украинских сериалов стал военным ВСУ: что известно о мобилизации Егора Козлова
Звезда украинских сериалов стал военным ВСУ: что известно о мобилизации Егора Козлова Люди
Больше интересного
Идеальный домашний хлеб в рукаве за 60 минут: Styler проверил, действительно ли этот трендовый рецепт работает (фото) Идеальный домашний хлеб в рукаве за 60 минут: Styler проверил, действительно ли этот трендовый рецепт работает (фото) Наталия Крижановская · 10 ноября 2026, 14:26
Даша Астафьева получила орден княгини Ольги от Зеленского: как отреагировала певица (видео) Даша Астафьева получила орден княгини Ольги от Зеленского: как отреагировала певица (видео) Наталия Крижановская · 10 ноября 2026, 12:42
Шоколадный омлет с карамелизированными яблоками: быстрый рецепт за 15 минут (фото) Шоколадный омлет с карамелизированными яблоками: быстрый рецепт за 15 минут (фото) Юлія Люшньова · 10 ноября 2026, 13:03
При подключении роутера к павербанку нет интернета: причины и решения При подключении роутера к павербанку нет интернета: причины и решения Юлія Люшньова · 10 ноября 2026, 17:58