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Тренди 11 листопада 2026 · 12:46

"Не витрачайте час на зайві балачки": Джамала стане суддею півфіналу "Фабрики зірок"

Співачка пояснила, на що звертатиме увагу під час виступів, і дала пораду учасникам
Юлія Шиканова Юлія Шиканова Редактор-стажер Styler
"Не витрачайте час на зайві балачки": Джамала стане суддею півфіналу "Фабрики зірок"

Джамала стане суддею дев'ятого прайму "Фабрики зірок" (колаж: Styler)

Джамала приєднається до суддівського складу "Фабрики зірок" у півфіналі. Співачка обіцяє бути принциповою, але справедливою, та закликає учасників більше часу приділяти репетиціям.

Про участь Джамали та програму півфіналу Styler розповіли у пресслужбі SWEET.TV.

Якою суддею буде Джамала

За словами артистки, вона звикла багато вимагати від себе та своєї команди. Свої принципи Джамала планує зберегти й під час оцінювання молодих виконавців.

"Буду принциповою, але справедливою. Мені хочеться не просто оцінювати, а й підтримувати учасників", - наголосила співачка.

Водночас Джамала дала зрозуміти, що бездоганної вокальної техніки буде недостатньо. Артистка звертатиме увагу на емоції, сценічну подачу та те, наскільки виконавець розуміє зміст своєї пісні.

"Важливо розуміти, про що ти співаєш, кому адресуєш свою пісню, що хочеш донести глядачеві. Тож я дивитимуся на все комплексно. Для мене артист на сцені - це цілісна історія", - пояснила вона.

Що співачка порадила учасникам

Джамала порівняла участь у "Фабриці зірок" із навчанням екстерном. Вона зазначила, що на проєкті молоді артисти отримують чимало можливостей. Вони можуть працювати над вокалом, хореографією та акторською майстерністю.

"Не витрачайте час на зайві балачки. Займайтеся! Якщо є складний технічний момент, який не виходить, повторюйте його, поки не вийде. Якщо є складний вокальний пасаж - працюйте над ним. Використовуйте кожну хвилину. Це величезний шанс, і важливо його не змарнувати", - наголосила зірка.

&quot;Не витрачайте час на зайві балачки&quot;: Джамала стане суддею півфіналу &quot;Фабрики зірок&quot;
Jamala стане четвертою суддею у 9 праймі (фото: пресслужба)

Який урок Джамала запам’ятала з дитинства

Співачка також пригадала пораду, яку отримала у 9 років. Тоді вона настільки захопилася своєю сукнею, що думала про вбрання навіть під час виступу. Викладач це помітив та пояснив, на чому насправді варто зосереджуватися перед публікою.

"Коли ти виходиш на сцену і в перші секунди думаєш про те, як ти виглядаєш, краще зайди назад. На сцені ти маєш думати тільки про те, що ти співаєш і кому ти співаєш", - переповіла його слова Джамала.

Цю настанову артистка пам’ятає досі. За її словами, навіть незручний сценічний образ не має відволікати від пісні та контакту з глядачами.

Що покажуть у півфіналі "Фабрики зірок"

У 9 праймі оголосять результати голосування, від яких залежатиме подальша участь у шоу DYKYI, NEBOKRAI та NASU. Цього вечора визначиться четвірка фіналістів. Після оголошення результатів вони представлять власні авторські пісні.

Разом із фабрикантами на сцену вийдуть KADNAY, BRYKULETS, KATE SOUL, Олексій Копилов, АЗІЗА, Юлія Юріна, LYUDA BIELOUSOVA та DOMIY.

Окрім цього, Маша Кондратенко підготує спеціальний номер. Виступить і Джамала, яка цього вечора поєднає участь у концерті із суддівством.

&quot;Не витрачайте час на зайві балачки&quot;: Джамала стане суддею півфіналу &quot;Фабрики зірок&quot;
Маша Кондратенко презентує спеціальний виступ (фото: пресслужба)

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