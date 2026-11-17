М'ясні рулетики з готового тіста - простий варіант домашньої вечері , для якої не знадобиться духовка. Завдяки обсмажуванню на сковороді вони набувають апетитної золотистої скоринки, а всередині залишаються соковитими та ніжними.

Як приготувати таку страву та що варто врахувати, розповідає редакторка Styler Остапова Анастасія.

М'ясні рулетики з фаршем: що важливо знати перед приготуванням

За основу я взяла відеорецепт м'ясних равликів із листкового тіста, які також обсмажують на сковороді.

У моєму варіанті основою стало тісто для піци, а начинкою - м'ясний фарш зі спеціями.

Головний нюанс - правильно розподілити начинку. Якщо шар фаршу буде надто товстим, тісто може швидко підрум'янитися, а м'ясо всередині залишиться сирим.

Час приготування: приблизно 40-50 хвилин.

Кількість порцій: 3-4.

Інгредієнти для м'ясних рулетиків

Готове тісто для піци - 400 г.

М'ясний фарш (свинячий або свинячо-яловичий) - 400 г.

Цибуля - 1 невелика.

Часник - 1 зубчик.

Сіль - 1/2 ч. л.

Чорний мелений перець - 1/3 ч. л.

Паприка - 1/2 ч. л.

Борошно - 3-4 ст. л.

Соняшникова олія - 3-4 ст. л.

Як приготувати рулетики з фаршем

Крок 1. Підготуйте м'ясну начинку

Спочатку я викладаю фарш у глибоку миску. Додаю дрібно натерту цибулю, подрібнений часник, сіль, чорний перець і паприку.

Усе добре перемішую до однорідності. Начинка має бути достатньо м'якою, щоб її можна було легко розподілити по поверхні тіста.

Крок 2. Викладіть фарш на тісто

Готове тісто розгортаю на пергаменті. Оскільки воно вже має потрібну форму та товщину, додатково розкачувати його не потрібно.

М'ясну начинку викладаю та рівномірно розподіляю по всій поверхні. Біля одного з країв залишаю приблизно 2 см вільного тіста, щоб рулет можна було закріпити.

М'ясний фарш, рівномірно розподілений по тісту (Фото: Остапова Анастасія, Styler)

Крок 3. Сформуйте щільний рулет

Обережно починаю скручувати тісто з начинкою в рулет. Намагаюся робити це щільно, щоб усередині не залишалося великих порожнин.

Край тіста притискаю пальцями. У результаті виходить довгий рулет із м'ясною начинкою.

Сформований рулет із тіста з м'ясною начинкою (Фото: Остапова Анастасія, Styler)

Крок 4. Наріжте рулет на шматочки

Гострим ножем розрізаю рулет на приблизно однакові шматочки завтовшки 3-4 см.

Кожен шматочок обережно приплюскую долонею, щоб він став трохи пласкішим та набув овальної форми.

Після цього обвалюю рулетики в борошні з обох боків. Надлишки борошна струшую, щоб під час смаження воно не підгорало.

М'ясні рулетики, підготовлені до смаження (Фото: Остапова Анастасія, Styler)

Крок 5. Обсмажте рулетики на сковороді

На сковороді розігріваю соняшникову олію. Викладаю рулетики на невеликій відстані один від одного, щоб їх було зручно перевертати.

Спочатку обсмажую на помірному вогні до появи золотистої скоринки, потім перевертаю на інший бік.

Після цього зменшую нагрівання та продовжую готувати до повної готовності м'ясної начинки. За потреби можна ненадовго накрити сковороду кришкою, щоб рулетики прогрілися всередині.

М'ясні рулетики обсмажуються на сковороді (Фото: Остапова Анастасія, Styler)

Крок 6. Подавайте готову страву

Коли рулетики добре підрум'яняться та повністю приготуються всередині, перекладаю їх на тарілку, застелену паперовим рушником, щоб прибрати зайву олію.

Подаю страву теплою. Такі рулетики можна їсти одразу або доповнити сметанним, томатним чи часниковим соусом.

Готові м'ясні рулетики із золотистою скоринкою (Фото: Остапова Анастасія, Styler)

Алергени: глютен (пшениця); можливі молоко, яйця та соя залежно від складу готового тіста.

Як зробити рулетики соковитими та добре просмаженими

Щоб страва вдалася, раджу дотримуватися кількох правил:

Не робіть товстий шар начинки. Фарш має рівномірно покривати тісто, але не виходити за його краї.

Нарізайте рулет однаковими шматочками. Це допоможе їм готуватися приблизно з однаковою швидкістю.

Не смажте на максимальному вогні. Тісто може підгоріти ще до того, як м'ясо всередині досягне безпечної температури.

Не додавайте надто багато олії. Її має бути достатньо для рівномірного обсмажування, але рулетики не повинні повністю занурюватися в жир.

Подавайте страву теплою. Саме після приготування скоринка найкраще зберігає свою текстуру.

За бажанням начинку можна урізноманітнити зеленню, сушеними травами або невеликою кількістю твердого сиру. Головне - не додавати забагато вологих інгредієнтів, щоб тісто не розмокло.