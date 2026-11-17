Перший день в університеті, незнайомі люди в гуртожитку, нові друзі та відчуття, що попереду ціле життя. Студентські роки дарують безліч історій, і деякі з них стали основою культових фільмів. Одні стрічки змушують сміятися з університетських витівок, інші нагадують про справжню ціну дружби, освіти та дорослішання.

До Дня студента Styler підготував добірку відомих стрічок про життя молоді в університетах.

Звіринець (1978)

Уявіть студентське братство, де навчання явно не є головним пріоритетом. Його учасники влаштовують вечірки, ігнорують вимоги адміністрації та постійно випробовують терпіння викладачів. Саме таке життя показує культова американська комедія "Звіринець".

У центрі історії - компанія студентів братства Delta Tau Chi, яким загрожує виключення з коледжу. Адміністрація хоче позбутися найбільш проблемних мешканців кампусу, але ті не збираються здаватися без боротьби.

Нас прийняли! (2006)

Не всім вдається вступити до омріяного університету. Але герой цієї комедії вирішує, що відсутність запрошення ще не привід відмовлятися від студентського життя.

Бартлбі Гейнс отримує відмови від усіх навчальних закладів, куди подавав документи. Щоб не розчаровувати батьків, він разом із друзями вигадує власний університет. Проблема лише в тому, що вигаданий заклад починають сприймати цілком серйозно, а охочих вступити стає дедалі більше.

Білявка в законі (2001)

Елль Вудс здається людиною, якій не потрібно нічого, крім красивого одягу, шопінгу та романтичних стосунків. Але після розриву з хлопцем вона вирішує вступити до Гарвардської школи права, щоб довести йому, що гідна бути поруч.

На новому місці Елль стикається з упередженнями. Її не сприймають серйозно через зовнішність і звички, а однокурсники не приховують скепсису. Проте дівчина поступово показує, що за рожевими костюмами та любов'ю до моди ховаються наполегливість і неабиякий розум.

Соціальна мережа (2010)

Сьогодні важко уявити життя без Facebook, але колись це була лише студентська розробка в Гарварді. Саме про початок цієї історії розповідає фільм Девіда Фінчера.

Марк Цукерберг створює соціальну мережу, яка швидко привертає увагу студентів. Проєкт розростається, з'являються інвестори, нові партнери та великі гроші. Водночас дружба між людьми, які стояли біля витоків компанії, опиняється під загрозою.

Ідеальний голос (2012)

Перший курс Беки не надто надихає. Вона мріє займатися музикою, але замість власної студії опиняється серед студентів університету, де її затягують у світ акапельних змагань.

Бека приєднується до жіночого гурту The Barden Bellas. У колективі вже є свої традиції, лідери та правила, які не всі готові змінювати. Але нова учасниця має власне бачення музики й вона поступово перевертає звичний репертуар команди.

Помста ботаніків (1984)

Університетські роки не для всіх починаються з популярності та нових друзів. У цій комедії першокурсники, яких вважають невдахами, стають мішенню для насмішок з боку студентських братств.

Замість того щоб змиритися з таким ставленням, вони створюють власну спільноту. Так починається протистояння між двома групами, які мають зовсім різні уявлення про студентське життя.

Посмішка Мони Лізи (2003)

Події розгортаються у жіночому коледжі Веллслі в 1950-х роках. Кетрін Вотсон, яку грає Джулія Робертс, приїжджає викладати історію мистецтва й знайомиться зі студентками, які мають блискучі академічні результати, але досить обмежене уявлення про власне майбутнє.

У ті часи від жінок часто очікували, що після навчання вони зосередяться на шлюбі та родині. Кетрін намагається змінити цей погляд і показати своїм студенткам, що вони можуть самі обирати життєвий шлях. Це кіно про викладачів, яких пам'ятають роками, і про те, що університет дає набагато більше, ніж знання з підручників.

Університет монстрів (2013)

Майк Вазовскі з дитинства мріє стати професійним лякальником. Тому вступ до Університету монстрів для нього - здійснення великої мрії. Однак навчання виявляється значно складнішим, ніж він очікував.

Там Майк знайомиться із самовпевненим Джеймсом Пі Салліваном. Спочатку вони не ладнають і постійно змагаються, але університетські випробування змушують їх працювати разом.

У мультфільмі Pixar легко впізнати типові студентські ситуації: заселення в гуртожиток, знайомство з сусідами, конкуренцію між факультетами та бажання довести, що ти чогось вартий. І все це - з монстрами, які переживають ті самі труднощі, що й звичайні першокурсники.

Розумник Вілл Гантінг (1997)

Вілл Гантінг не навчається в престижному університеті й навіть не належить до студентської спільноти. Він працює прибиральником у Массачусетському технологічному інституті, але випадково привертає увагу професора своїми математичними здібностями.

Виявляється, хлопець здатний розв'язувати надзвичайно складні задачі, однак його характер і життєві обставини заважають скористатися власним потенціалом.