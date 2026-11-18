Украинский певец Ivan NAVI сообщил, что перенес операцию на носу. Артист показал, как выглядит после хирургического вмешательства, и объяснил, почему решился на него только сейчас.

Об этом рассказывает Styler со ссылкой на Instagram исполнителя.

Почему певцу пришлось сделать операцию

На своей странице в Instagram он опубликовал фото с больничной койки. Как выяснилось, проблемы со здоровьем возникли у артиста еще много лет назад, когда он активно занимался боксом.

Во время одного из соревнований исполнитель получил травму носа. Впоследствии он начал замечать, что дышать становится все труднее.

"Когда-то давно, занимаясь боксом, постоянно ездил на соревнования. И однажды мне сломали нос", - вспомнил певец.

По словам артиста, со временем к последствиям травмы добавился постоянный храп.

"Со временем начал замечать, что становится все труднее дышать + постоянный храп (жена в восторге от него)", - пошутил исполнитель.

Как чувствует себя певец после операции

Ivan NAVI рассказал, что ему провели септопластику. Это хирургическое вмешательство, направленное на исправление искривленной носовой перегородки. Артист признался, что долго откладывал процедуру, но теперь надеется наконец избавиться от проблем с носовым дыханием.

"Каждый раз откладывал эту операцию на нос, но наконец появилось время и возможность сделать септопластику (мне выравнивали именно перегородку)", - объяснил он.

Впереди исполнителя ждет восстановление. Сам певец настроен позитивно и надеется, что после реабилитации сможет легче дышать.

"Впереди восстановление, но главное - двигаться вперед и учиться свободно дышать", - написал NAVI.

Как певца поддержали в сети

После публикации артист получил слова поддержки от подписчиков и знакомых. В комментариях ему пожелали скорейшего выздоровления.

"Выздоравливай, друг! Знаю, что это такое, но сам не решаюсь..." - написал Андрей Штомпель.

Комментарий под публикацией (скриншот)

"Выздоравливай", - пожелал Роман Скорпион.

Комментарий под публикацией (скриншот)

"Выздоравливай скорее!!! И дыши свободно!" - добавила Оксана Гутцайт.