Украинская журналистка и интервьюер Рамина Эсхакзай вновь заговорила о предстоящей свадьбе с женихом-военным. На этот раз она решила посоветоваться с подписчицами по поводу подготовки к торжеству и раскрыла одно принципиальное условие возлюбленного.

О том, как Рамина Эсхакзай планирует организовать свадьбу и от чего отказывается ее жених, пишет Styler.

Рамина Эсхакзай рассказала о подготовке к свадьбе

На своей странице в Instagram журналистка опубликовала пост, в котором обратилась к подписчицам с просьбой поделиться опытом организации свадьбы.

Рамина призналась, что пока не имеет четкого представления о формате будущего торжества. Поэтому решила узнать, на чем стоит сосредоточиться во время подготовки, а от каких расходов лучше отказаться.

"Думаю над тем, каким я вижу роспись (свадьба будет позже, потому что подготовка займет больше времени). Поскольку для меня это впервые, дайте советы, подружки, на что стоит тратить деньги, а на что нет. На что обратить внимание", - написала Эсхакзай.

Журналистка также не скрывает, что пока растеряна из-за количества организационных вопросов.

"Я бы платье точно брала напрокат, потому что куда его потом надевать ... в остальном не знаю ... очень жду ваших советов", - добавила она.

Чего категорически не хочет жених Рамины

В конце публикации Эсхакзай отдельно обратилась к брендам, которые могли бы предложить ей сотрудничество во время подготовки к свадьбе. Она объяснила, что ее возлюбленный категорически против бартерных договоренностей, когда товары или услуги предоставляют бесплатно в обмен на рекламу.

"P.S. дорогие бренды, пишу заранее, жених категорически против бартера. Хочет за все платить", - подчеркнула журналистка.

Когда Рамина Эсхакзай планирует выйти замуж

Ранее журналистка уже рассказывала о возможных сроках свадьбы с возлюбленным, который проходит военную службу.

В интервью для Радио Люкс она объяснила, что пара пока не определила конкретную дату свадьбы. Причина связана прежде всего со службой жениха.

Влюбленные рассматривали зимний период, когда, по их предположениям, интенсивность боевых действий может быть ниже. Поскольку подготовить торжество к ближайшей зиме они уже не успеют, одним из возможных вариантов остается сезон 2027-2028 годов.

Также Эсхакзай не исключала, что сначала они с возлюбленным могут официально зарегистрировать брак, а полноценную свадьбу организовать позже.

Напомним, что жених Рамины сделал ей предложение во время совместного отдыха у океана. Мужчина организовал романтический ужин, после которого предложил возлюбленной выйти к воде, где и подарил кольцо.