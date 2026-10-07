Давидюк прокомментировал влияние РФ на творчество Потапа и Каменских: "Не тупость, а целенаправленная политика"

Народный депутат и политолог Николай Давидюк прокомментировал случаи, когда резонансные истории с участием публичных людей пытаются объяснить обычной неосторожностью или "тупостью" . По его мнению, в части таких ситуаций речь может идти о более системном влиянии.

Styler со ссылкой на новый выпуск подкаста "ЦЕ БАЗА" рассказывает, о чем говорил политик и при чем здесь Потап и Настя Каменских.

Целенаправленная политика

Давидюк заявил, что не верит в объяснение, по которым подобные случаи просто проявление человеческой глупости.

"Я не верю в это. Потому что у нас 20 таких кейсов, и все каждый раз: "да, это тупость, да, это тупость". Россия нас атакует в промышленных масштабах этой пропагандой, и списывать это на тупость... Нет. Это целенаправленная политика", - считает политик.

По его словам, при оценке таких историй следует обращать внимание на то, где люди выступали и зарабатывали деньги, а также какую аудиторию они могли охватывать.

При чем здесь Потап и Каменских

В качестве примера Давидюк привел Потапа и Настю Каменских. Он вспомнил их песню под названием "Стиль собачки" и выступление артистов на сцене Кремля.

"Или там если "Стиль собачки" танцевался в Кремле на сцене, это явно не для Украины делалось", - с улыбкой заявил политолог.

Он также напомнил о случаях, когда украинские артисты использовали русские культурные образы, назвав среди примеров кокошник.

По мнению Давидюка, когда Россия видит, что человек имеет влияние на аудиторию, он может пытаться использовать это влияние в собственных целях.

"Когда они видят, что возможно влияние, они пытаются это влияние использовать и кристаллизовать", - резюмировал нардеп.

Что известно о позиции Потапа и Каменских

После начала полномасштабного вторжения, Потап и Настя Каменских публично демонстрировали поддержку Украины. Артисты перешли на украинский в публичном пространстве, говорили о патриотизме и помощи стране. Более того, еще в 2022 году Потап также заявлял, что больше не будет писать песни на русском.

Одним из заметных проектов этого периода стала и песня "Волонтер", которую артист выпустил после начала войны. Алексей Потапенко позиционировал ее как посвящение украинцам, помогающим армии и гражданским.

В то же время, вокруг пары постепенно возникали и новые вопросы. В частности, внимание привлекали пребывание Потапа за границей и его объяснения насчет работы и общения с иностранной аудиторией.

Позже, в 2025 году, Потапенко дал большое интервью российскому журналисту Юрию Дудю. Артист объяснил, что сознательно согласился на разговор на русском языке, ведь хотел донести свою проукраинскую позицию до аудитории россиянина. Он также заявил, что перестал писать песни на русском, но в быту продолжает на нем общаться.

Алексей отмечал, что для него язык общения не определяет гражданскую позицию, а также рассказывал о своем пребывании за границей и помощи Украине. Его интервью тогда вызвало неоднократные споры в украинском информационном пространстве.

Новый языковой скандал 2026-го

В августе 2026 года Потап и Каменских снова оказались в центре языкового скандала. Они опубликовали видео, в котором шутили начет того, что говорят по-русски, а в конце ролика появилось слово "свобода". Это вызвало негодование части украинской аудитории.

Тогда же обострилась дискуссия вокруг речевой позиции Каменских. После одного из выступлений в США, где артистка исполняла русскоязычные песни и заявила со сцены, что неважно, на каком языке люди говорят, компания "Золотий Вік" досрочно прекратила с ней сотрудничество.

А уже в сентябре Потап и Каменских дали совместное интервью российской журналистке Екатерине Гордеевой. После него наибольший резонанс вызвали слова Каменских о переходе на украинский, а также проблемы с голосом на фоне общения на "мове". Именно этот эпизод стал одним из самых громких в новой волне критики пары.