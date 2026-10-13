"Вредит Украине": Доротюк сравнила высказывания Каменских с госизменой (видео)

Украинская журналистка и интервьюер Алина Доротюк резко высказалась о позиции Насти Каменских относительно русскоязычных песен. Она объяснила, почему певица, которой она в свое время поверила, стала для нее одним из величайших разочарований полномасштабной войны.

Как рассказывает Styler, об этом Доротюк заявила в интервью для YouTube-проекта "Слава+" .

Почему Доротюк разочаровалась в Каменских

Во время разговора Слава Демин напомнил Доротюк, что раньше она положительно высказывалась о Каменских. Журналистка ответила, что ее отношение изменилось после заявления певицы о готовности исполнять песни на русском для аудитории, которая не понимает украинскую.

По словам Алины, раньше она поверила Каменских, когда та говорила о любви к Украине, помощи стране и намерении петь на украинском языке.

"Для меня Настя стала одним из самых больших разочарований этой войны", - сказала Доротюк.

Особенно журналистка вспомнила песню Каменских "Я - Україна". Она призналась, что композиция в свое время настолько ее тронула, что она плакала, слушая ее в такси.

"Мне казалось, что все, что говорит Настя, - это искренне", - вспомнила она.

Доротюк добавила, что была знакома с Каменских и ее командой еще до полномасштабной войны и раньше уже общалась с певицей в рамках интервью.

Что Доротюк сказала о нынешней позиции Каменских

На вопрос, почему позиция артистки могла измениться, Доротюк ответила, что не знает настоящую причину и может только предполагать. Поэтому журналистка не стала утверждать, что именно повлияло на Каменских.

В то же время, она резко оценила ее нынешние публичные высказывания. По мнению Доротюк, они могут вредить Украине на культурном и информационном уровнях.

"То, что она сейчас несет в информационное пространство, оно вредит непосредственно Украине. И вредит огромному культурному и информационному уровню. Для меня это на уровне госизмены", - заявила журналистка.

Другой взгляд на Каменских: что рассказала ее бывшая коллега

Как ранее рассказывал Styler , певица Марта Адамчук, несколько лет работавшая с Потапом и Каменских, имеет менее категоричную позицию. Она не скрывает, что некоторые решения бывших коллег вызывают у нее вопросы, однако не готовы их осуждать. По словам артистки, годы совместной работы и гастролей оставили личную связь, поэтому нынешнюю ситуацию она воспринимает болезненно.

Адамчук также предположила, что жизнь вне Украины могла повлиять на восприятие артистами того, как изменились настроения и ожидания украинской аудитории. Несмотря на это, о личном опыте общения с Каменскими Марта говорит тепло и вспоминает, что в свое время между ними сложились близкие отношения.