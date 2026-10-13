"Шкодить Україні": Доротюк порівняла висловлювання Каменських із держзрадою (відео)

Українська журналістка та інтерв’юерка Аліна Доротюк різко висловилася про позицію Насті Каменських щодо російськомовних пісень. Вона пояснила, чому співачка, якій вона свого часу повірила, стала для неї одним із найбільших розчарувань повномасштабної війни.

Як розповідає Styler, про це Доротюк заявила в інтерв’ю для YouTube-проєкту "Слава+" .

Чому Доротюк розчарувалася в Каменських

Під час розмови Дьомін нагадав Доротюк, що раніше вона позитивно висловлювалася про Каменських. Журналістка відповіла, що її ставлення змінилося після заяви співачки про готовність виконувати пісні російською для аудиторії, яка не розуміє української.

За словами Аліни, раніше вона повірила Каменських, коли та говорила про любов до України, допомогу країні та намір співати українською.

"Для мене Настя стала одним із найбільших розчарувань цієї війни", - сказала Доротюк.

Особливо журналістка згадала пісню Каменських "Я - Україна". Вона зізналася, що композиція свого часу настільки її зворушила, що вона плакала, слухаючи її в таксі.

"Мені здавалося, що все, що говорить Настя, - це щиро", - пригадала вона.

Доротюк додала, що була знайома з Каменських та її командою ще до повномасштабної війни й раніше вже спілкувалася зі співачкою в межах інтерв’ю.

Що Доротюк сказала про нинішню позицію Каменських

На запитання, чому позиція артистки могла змінитися, Доротюк відповіла, що не знає справжньої причини й може лише припускати. Тому журналістка не стала стверджувати, що саме вплинуло на Каменських.

Водночас вона різко оцінила її нинішні публічні висловлювання. На думку Доротюк, вони можуть шкодити Україні на культурному та інформаційному рівнях.

"Те, що вона зараз несе в інформаційний простір, воно шкодить безпосередньо Україні. І шкодить на величезному культурному й інформаційному рівні. Для мене це на рівні держзради", - заявила журналістка.

Інший погляд на Каменських: що розповіла її колишня колега

Як раніше розповідав Styler, співачка Марта Адамчук, яка кілька років працювала з Потапом і Каменських, має менш категоричну позицію. Вона не приховує, що деякі рішення колишніх колег викликають у неї запитання, однак не готова їх засуджувати. За словами артистки, роки спільної роботи та гастролей залишили особистий зв’язок, тому нинішню ситуацію вона сприймає болісно.

Адамчук також припустила, що життя за межами України могло вплинути на сприйняття артистами того, як змінилися настрої та очікування української аудиторії. Попри це, про особистий досвід спілкування з Каменських Марта говорить тепло й згадує, що свого часу між ними склалися близькі стосунки.