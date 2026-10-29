Почему ламинат быстро теряет вид: распространенные ошибки при уборке

Ламинат считается практичным напольным покрытием, однако даже обычные бытовые привычки могут постепенно ухудшать его состояние. Царапины, набухание стыков и изменение цвета иногда возникают из-за неправильного ухода , а устранить такие повреждения бывает непросто.

Styler рассказывает, какие ошибки чаще всего портят ламинат и как сохранить его вид на более долгое время.

Какие ошибки могут испортить ламинат

Мытье полов слишком мокрой шваброй

Избыток воды особенно опасен для обычного ламината. Влага может проникать через стыки к внутренней основе досок, вызывая их набухание и деформацию.

Как объясняет производитель напольных покрытий EGGER, для уборки следует использовать хорошо отжатую швабру из микрофибры. После мытья поверхность нужно при необходимости вытереть насухо.

Особое внимание следует уделять участкам возле кухонной мойки и входной двери. Пролитую воду лучше убирать сразу, даже если ламинат обладает водостойкими свойствами.

Использование пароочистителя

Горячий пар под давлением может проникать в стыки между ламелями. Частое увлажнение способно вызвать набухание, изменение цвета или деформацию покрытия.

В рекомендациях Pergo объясняют, что риск зависит от температуры, интенсивности подачи пара и характеристик конкретного пола.

В то же время некоторые производители разрешают паровую очистку отдельных коллекций. Однако сама отметка "водостойкая" не гарантирует, что ламинат можно очищать паром . Перед использованием прибора проверьте инструкцию к покрытию.

Агрессивные моющие средства и полировка

Абразивные порошки и жесткие губки могут поцарапать поверхность ламината, в то время как неподходящие моющие средства способны покидать тусклый налет.

Производитель Mannington в рекомендациях по уходу за своими покрытиями предостерегает от использования:

абразивных порошков и металлических губок;

моющих средств на основе мыла, покидающих налет;

воска и полиролей;

шлифовка и лакировка ламината.

Для уборки лучше выбирать средства, рекомендованные изготовителем конкретного покрытия. Не стоит использовать полироль для деревянных полов только потому, что ламинат внешне напоминает дерево.

Песок и мелкий мусор на полу

Частицы песка, попадающие в квартиру с улицы, действуют как абразив. При ходьбе они могут царапать защитный слой ламината.

По информации Quick-Step, даже устойчивые к царапинам покрытия могут повреждаться из-за песка и твердых частиц, остающихся на подошвах обуви.

Чтобы снизить риск, у входа следует положить коврик для задержания грязи. Пол регулярно очищайте мягкой щеткой или пылесосом с насадкой для твердых покрытий.

Передвижение мебели без защиты

Стулья, столы и другая мебель могут оставлять царапины, если ее регулярно передвигать волоком. Особенно опасны жесткие ножки, под которыми накапливается песок.

В рекомендациях Floor & Decor рекомендуется использовать защитные накладки под мебелью и не перетаскивать тяжелые предметы без надлежащей защиты пола.

Для профилактики повреждений следует:

прикрепить фетровые накладки под ножки стульев и столов;

периодически очищать накладки от песка и грязи;

поднимать мебель во время перестановки, а не тянуть ее по полу;

использовать соответствующие мягкие колесики или защитный коврик под офисным креслом.

Неправильная влажность и длительное солнечное освещение

На состояние ламината влияет не только вода во время мытья, но и микроклимат в помещении. Значительные колебания влажности могут приводить к изменению размеров досок, появлению щелей или деформаций.

В инструкции Shaw Floors советуют поддерживать относительную влажность воздуха в пределах 35-65%. В то же время, допустимые показатели могут отличаться в зависимости от производителя ламината.

Также специалисты предостерегают от длительного воздействия прямых солнечных лучей, которые со временем могут вызвать выцветание покрытия. Для защиты полов можно использовать шторы или жалюзи.

Что делать, если ламинат уже поврежден

Способ восстановления зависит от характера повреждения. Незначительные повреждения можно замаскировать специальным ремонтным набором для ламината.

Однако если доски сильно деформировались, набухли от влаги или повредились на стыках, косметического ремонта может оказаться недостаточно.

В таком случае, прежде всего, нужно устранить источник влаги. Если вода попала под покрытие, следует обратиться к специалисту для оценки его состояния. Сильно поврежденные доски ламината иногда приходится заменять.