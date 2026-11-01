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Смачно 01 листопада 2026 · 07:33

Салат "Біг-Мак" із яловичиною: швидкий покроковий рецепт за 25 хвилин

Хрусткий айсберг, соковита яловичина, сир чедер і соус із маринованим огірком створюють знайоме поєднання смаків
Юлія Люшньова Юлія Люшньова Редактор-стажер Styler
Салат "Біг-Мак" із яловичиною: швидкий покроковий рецепт за 25 хвилин

Господиня пригощає чоловіка салатом у стилі "Біг-Маку"

Смак популярного бургера можна відтворити і у форматі салату. Яловича котлета, сир чедер та соус із маринованим огірком і двома видами гірчиці створять поєднання, яке нагадує смак "Біг-Мака".

Рецептом цього салату ділиться редакторка Styler Юлія Люшньова.

Інгредієнти на 2 порції:

  • яловичий фарш - 250 г;
  • салат айсберг - 150 г;
  • сир чедер - 2 скибочки (приблизно 40 г);
  • олія - за потреби для смаження.

Для соусу:

  • майонез - 1 ст. л.;
  • кетчуп - 1 ст. л.;
  • американська гірчиця - 1 ч. л. без гірки;
  • французька зерниста гірчиця - 1 ч. л.;
  • маринований огірок - 1 великий;
  • цибуля - приблизно 1/4 невеликої головки;
  • розсіл від маринованого огірка - приблизно 1 ч. л.

Орієнтовний час приготування: 25 хвилин.

Як приготувати салат у стилі "Біг-Мака"

1. Підготувати айсберг

Спочатку промийте салатне листя прохолодною водою та добре обсушіть паперовими рушниками.

Наріжте айсберг тонкими смужками або порвіть руками на невеликі шматочки. Завдяки щільному та хрусткому листю він добре підходить для цього салату.

2. Посмажити яловичу котлету

Для цього рецепта я використала звичайний яловичий фарш. Не додавала до нього яйця, панірувальні сухарі чи інші інгредієнти.

Сформуйте з фаршу дві пласкі котлети. Розігрійте пательню з антипригарним покриттям, за потреби додавши трохи олії. Я смажила без неї.

Викладіть котлети та обсмажуйте на середньому вогні приблизно по 4-6 хвилин із кожного боку до рум'яної скоринки. Час залежить від товщини котлет та інтенсивності нагрівання.

Готовність перевіряйте кухонним термометром: за рекомендаціями FoodSafety.gov, внутрішня температура страв із яловичого фаршу має сягнути щонайменше 71 градуса.

На готові гарячі котлети викладіть по скибочці чедера, щоб сир трохи розплавився.

3. Приготувати соус

Маринований огірок і цибулю наріжте дуже дрібними кубиками.

В окремій мисці змішайте майонез, кетчуп, американську та французьку гірчицю. Додайте нарізані огірок і цибулю.

Я також влила трохи розсолу від маринованого огірка. Він додає соусу приємної кислинки та робить його менш густим.

Ретельно перемішайте всі інгредієнти. Кількість розсолу можна регулювати до смаку, щоб заправка не вийшла надто рідкою.

Саме поєднання маринованого огірка, цибулі, гірчиці та майонезу надає соусу смаку, який нагадує заправку з популярного бургера.

4. Зібрати салат

На тарілки викладіть нарізаний айсберг.

Готовим котлетам із чедером дайте трохи охолонути, щоб вони не були надто гарячими. За бажанням розріжте їх на кілька шматочків.

Викладіть яловичину з сиром поверх салатного листя та додайте приготований соус.

Я подавала салат, поки котлета залишалася теплою, а айсберг - хрустким. Страву краще заправляти безпосередньо перед подачею, щоб листя не втратило своєї текстури.

Салат у стилі "Біг Мака" з яловичиною та домашнім соусом (фото: Юлія Люшньова)
Салат у стилі "Біг Мака" з яловичиною та домашнім соусом (фото: Юлія Люшньова)

Містить молочні продукти та гірчицю. Майонез зазвичай містить яйця. Інші алергени залежать від складу соусів і маринованих огірків - перевіряйте інформацію на пакованні.

Раніше ми розповідали, як приготувати пасту-салат із куркою та шпинатом.

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