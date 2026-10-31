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Тренди 31 жовтня 2026 · 18:13

Не просто пригодницьке реаліті: що відомо про нове шоу Destination X

Учасникам доведеться довіритися інтуїції, перевірити власну кмітливість і побачити знайому країну з несподіваного боку
Наталя Крижанівська Наталя Крижанівська Редактор Styler
Не просто пригодницьке реаліті: що відомо про нове шоу Destination X

Учасники українського пригодницького реаліті Destination X (колаж: Styler)

19 листопада на SWEET.TV відбудеться прем'єра Destination X - українська адаптація міжнародного пригодницького реаліті, відзначеного преміями Rose d'Or і C21 Awards та адаптованого в різних країнах світу. Десятеро учасників подорожуватимуть Україною таємничим маршрутом, виконуватимуть завдання та намагатимуться відгадати точку X. Водночас шоу відкриватиме глядачам різні куточки країни й нагадуватиме, що Україна більша, ніж ми уявляємо.

Destination X поєднує пригодницьку подорож, інтелектуальну гру, технологічні рішення та реаліті про людей, які опиняються в незвичних обставинах. Styler з посиланням на преслужбу SWEET.TV розповідає, як ці складові працюють разом і формують проєкт.

X-Bus: подорож, у якій народжується гра

У центрі Destination X - інноваційний двоповерховий X-Bus із затемненими вікнами. Учасники не бачать маршруту й не знають, де саме перебувають. Кожна зупинка стає частиною гри, а навколишній світ - потенційним джерелом підказок.

Водночас подорож дає змогу подивитися на Україну з нового боку. Міста, архітектура, ландшафти й неочікувані локації стають не просто тлом для пригод, а частиною загадки. Деякі місця можуть бути знайомими глядачам, інші - відкриттям, після якого захочеться побачити їх наживо.

Саме в автобусі розгортається й значна частина взаємодії між учасниками. Вони обговорюють версії, діляться спостереженнями, сперечаються та намагаються переконати одне одного у власних висновках. Хтось одразу бере на себе роль лідера, хтось воліє спершу зібрати інформацію, а хтось шукає союзників.

Різні характери - спільна мета

У шоу зібралися учасники з різним досвідом, темпераментом і способом мислення. Серед них - Michelle Andrade, Олена Тополя, OSTROVSKYI, BRYKULETS, актор Карен Варданян та інші. Для кожного з них подорож стає перевіркою не лише логіки й уважності, а й уміння взаємодіяти з іншими.

Не просто пригодницьке реаліті: що відомо про нове шоу Destination X
Зірки долучилися до нового проєкту в якості учасників (фото: пресслужба SWEET.TV)

У Destination X важливо не тільки помічати деталі, а й вирішувати, кому довіряти, чи варто ділитися власними здогадками та як діяти, коли інші учасники пропонують протилежні версії. Особисті симпатії, суперечки та союзи впливають на перебіг гри й додають їй непередбачуваності.

Реаліті складова не обмежується реакціями на завдання. Глядачі спостерігають, як учасники поводяться в ситуації невизначеності, відстоюють свої рішення та змінюють тактику, коли обставини складаються не на їхню користь.

Загадки, підказки та пошук точки X

Основне завдання учасників - відгадати точку X, тобто зрозуміти, де саме вони перебувають. Для цього вони виконують завдання, отримують підказки й намагаються скласти окремі факти в цілісну картину. Важливо не просто зібрати інформацію, а й правильно її інтерпретувати.

У цій механіці навколишній світ стає частиною головоломки. Деталі ландшафту, архітектури чи міського середовища можуть допомогти наблизитися до відповіді. Так географія України перетворюється на складову гри, а звичайні на перший погляд місця - на підказки, які допомагають відкрити країну по-новому.

Це створює додатковий рівень залучення для глядачів: вони можуть шукати власні версії, звертати увагу на деталі разом з учасниками й перевіряти свої припущення.

Інновації, які працюють на формат

Інноваційні рішення в Destination X - не лише спосіб створити видовищну картинку. Вони безпосередньо впливають на механіку гри. Затемнені вікна X-Bus і спеціальні X-окуляри ускладнюють орієнтування в просторі, тому учасникам доводиться уважніше працювати з підказками та власними спостереженнями.

Не просто пригодницьке реаліті: що відомо про нове шоу Destination X
X-Bus, в якому пересуватимуться учасники (фото: пресслужба SWEET.TV)

Візуальна подача також має значення: глядачі бачать не тільки виконання завдань, а й реакції учасників, деталі локацій та процес пошуку відповіді. Завдяки цьому подорож сприймається як цілісна пригода, у якій простір, загадки й поведінка людей працюють на спільну історію.

Стратегія, ризик і вибування

Учасники Destination X постійно ухвалюють рішення в умовах обмеженої інформації. Вони мають оцінювати підказки, перевіряти власні припущення й вирішувати, коли діяти самостійно, а коли дослухатися до інших. Помилка може коштувати місця в грі, тому кожен вибір має значення.

Напруга виникає не лише через складність завдань. Учасники не завжди знають, наскільки правильними є їхні висновки, а думки інших можуть як допомогти, так і відвести від відповіді. У таких обставинах важливими стають уважність, гнучкість і здатність змінювати стратегію.

Механіка вибування додає грі ставок: учасники змагаються не тільки за правильну відповідь, а й за можливість продовжити подорож.

Як усі елементи працюють разом

Destination X поєднує подорож Україною, інтелектуальну гру та реаліті про людей у незвичних обставинах. Загадки й підказки задають напрямок пошуку, технології створюють умови гри, а характери учасників і їхні рішення впливають на перебіг кожного епізоду.

Водночас це можливість подивитися на Україну уважніше. Поки учасники намагаються відгадати точку X, глядачі відкривають для себе нові локації, помічають красу знайомих місць і дізнаються більше про різні куточки країни.

Не просто пригодницьке реаліті: що відомо про нове шоу Destination X
Учасники, які відгадуватимуть точку Х (фото: пресслужба SWEET.TV)

Destination X запрошує не лише стежити за грою, а й перевідкривати Україну - і побачити, наскільки вона більша, ніж ти уявляєш.

Прем'єра Destination X - 19 листопада тільки на SWEET.TV.

Раніше ми розповідали про те, як керівник напряму Big Entertainment Show на SWEET.TV Originals Володимир Завадюк, розповів про запуск нового реаліті Destination X.

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