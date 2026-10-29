Вячеслав Чернявский из "МастерШеф" вышел на связь после 2 месяцев тишины (фото)

Участник "МастерШеф -17" и военнослужащий Вячеслав Чернявский связался со своей коллегой по шоу Кариной Рябцевой. Ранее она говорила, что в течение двух месяцев не получала от него ответов.
Что написал военный и почему в свое время покинул кулинарный проект, рассказывает Styler.
Что Чернявский написал Рябцевой
Карина Рябцева в своем Instagram показала сообщение от участника шоу. В нем он коротко сообщил, что все хорошо и пообещал позвонить по телефону.
"Короночка! Все ок! Понемногу двигаемся... Завтра наберу", - написал Чернявский.
После этого военный послал ей видео. Рябцева также обнародовала кадр из него, на котором улыбается Вячеслав.
Почему поклонники волновались за военного
Беспокойство зрителей вызвала предыдущая публикация Рябцевой.
Участница кулинарного шоу поделилась с аудиторией, что ее сообщения Чернявскому около двух месяцев оставались без ответа. Речь шла именно об их личном общении.
Почему Чернявский покинул "МастерШеф-17"
Вячеслав завершил участие в 28-м выпуске, вышедшем 7 июня 2026 года. Как сообщал СТБ, у военного заканчивался отпуск, поэтому он должен был вернуться на службу.
В тот раз по результатам битвы черных фартуков проект должен был покинуть Игорь Зарудный. Однако перед его выходом Чернявский обратился к судьям с просьбой поменять решение.
"Отпустите меня на продолжение несения службы, а Игоря оставьте в проекте", - сказал он.
Судьи согласились: Вячеслав простился с участниками, а Игорь получил возможность продолжить борьбу за победу.
Что известно о Вячеславе Чернявском
Чернявский родом из Токмака Запорожской области. В официальной анкете его представили в качестве 50-летнего главного сержанта взвода ВСУ с многолетним опытом службы.
Рассказывая о себе, он отмечал, что ценит честность и прямоту. В то же время, хотел преодолеть неуверенность и застенчивость и стать настойчивее в достижении целей.
Кулинария была для него возможностью открыть другую сторону себя и попробовать что-то вне привычной среды.
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