Китайский гороскоп на ноябрь 2026: что изменится в жизни Быка, Кролика и Змеи

Ноябрь 2026 может стать месяцем новых возможностей и неожиданных решений для представителей китайского гороскопа . Одних ждут карьерные перспективы, а другим придется разобраться с личными делами и найти время для отдыха.

Крыса

Годы рождения: 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Ноябрь может открыть перед Крысами новые карьерные перспективы: их заметят руководители, а неожиданные встречи и публичные выступления помогут заявить о себе. Не стоит отказываться от предложений выступить перед аудиторией или запустить собственный проект - это может оказать положительное влияние на финансы. В конце месяца дел станет больше, поэтому важно заранее планировать свое время.

Бык

Годы рождения: 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Для Быков ноябрь будет насыщен работой и семейными обязанностями, а также возможностью активнее выражать собственную позицию. В середине месяца могут возникнуть важные вопросы, связанные с домом или близкими, поэтому придется искать баланс между работой и личной жизнью. В конце ноября следует избавиться от лишних обязательств и научиться просить о помощи.

Тигр

Годы рождения: 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Тиграм ноябрь принесет больше возможностей для общения, новых знакомств и интересных предложений. Не стоит прятаться от людей на встречах или корпоративных мероприятиях: именно из-за новых контактов около середины месяца может появиться перспективная возможность. Также это удачный период, чтобы отказаться от старых привычек и открыться переменам.

Кролик

Годы рождения: 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

В ноябре Кроликам особенно важно позаботиться об эмоциональном покое и не перегружать себя негативной информацией. Звезды советуют ограничить время в социальных сетях, отказаться от ненужных споров и больше внимания уделять любимым занятиям. Чтение, кино, встречи с друзьями и информационный детокс помогут восстановить силы перед завершением года.

Дракон

Годы рождения: 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Драконам в ноябре стоит внимательнее присмотреться к семейному имуществу и вещам, которые давно хранятся дома: среди них может оказаться что-то ценное. Если вы думали о продаже подержанных предметов или интересовались семейной историей, сейчас хорошее время разобраться с этими вопросами. Также не откладывайте общение с родственниками и завершение мелких домашних дел.

Змея

Годы рождения: 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

Змеи в ноябре могут первыми заметить проблему или несоответствие, которое другие пока игнорируют. Это касается как работы, так и личной жизни, поэтому не стоит замалчивать важные наблюдения, но и спешить с выводами не нужно. Особо внимательно подбирайте слова во время сложных разговоров: дипломатичность поможет избежать ненужных конфликтов.

Лошадь

Годы рождения: 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

Ноябрь станет удачным временем для путешествий, планирования отпуска и новых впечатлений. Если сейчас нет возможности отправиться в путь, можно заранее выбрать направление и позаботиться о билетах. Особенно продуктивными могут стать 16 и 28 ноября, но не стоит брать на себя слишком много обязательств в начале месяца.

Коза

Годы рождения: 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

Ноябрь принесет Козам вдохновение и желание реализовать творческие идеи, которые давно ждали своего времени. Это хороший период для рукоделия, творческих проектов и поиска способов превратить любимое занятие в дополнительный заработок. Около 17 ноября возможны недоразумения с кем-то из родных, но откровенный разговор поможет найти компромисс.

Обезьяна

Годы рождения: 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Обезьянам не стоит ждать начала нового года, чтобы приступить к важным планам: ноябрь подходит для старта новых проектов и карьерного развития. Также придется разобраться с финансовыми вопросами, особенно, если деньги или ресурсы используются совместно с партнером или членом семьи. В конце месяца возможен заметный прогресс в работе и улучшение личной жизни.

Петух

Годы рождения: 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Для Петухов ноябрь станет прекрасной возможностью развивать профессиональные навыки, создавать портфолио и делиться опытом с другими. Не менее полезным будет наблюдение за людьми, которые уже преуспели в интересующей вас сфере. Новые знания и идеи могут впоследствии превратиться в дополнительный источник дохода.

Собака

Годы рождения: 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

В ноябре Собакам следует уделить особое внимание личным границам и защите частной информации. Проверьте свои страницы в социальных сетях, закройте ненужные аккаунты и позаботьтесь о надежности паролей. В общении с новыми знакомыми лучше не спешить раскрывать подробности личной жизни.

Свинья

Годы рождения: 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Для Свиней ноябрь может стать началом интересных бизнес-перемен: давняя идея превратить любимое занятие в источник дохода наконец-то получит практическое продолжение. Особо удачным временем для обсуждения планов и поиска единомышленников может стать 21 ноября. В конце месяца появится шанс увидеть первые результаты своих усилий и приблизиться к финансовым целям.