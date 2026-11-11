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Головна Люди Олег Скрипка пояснив, чому загибель Кузьми Скрябіна могла бути вигідною Кремлю
Люди 11 листопада 2026 · 13:13

Олег Скрипка пояснив, чому загибель Кузьми Скрябіна могла бути вигідною Кремлю

Лідер гурту "Воплі Відоплясова" висловив припущення щодо трагедії та розповів, як могли використати образ загиблого співака
Остапова Анастасія Остапова Анастасія Редактор-стажер Styler
Олег Скрипка пояснив, чому загибель Кузьми Скрябіна могла бути вигідною Кремлю

Олег Скрипка про смерть Кузьми Скрябіна (колаж: Styler)

Український музикант Олег Скрипка висловився про загибель Андрія Кузьменка, відомого як Кузьма Скрябін, та припустив, що його смерть могли використати в інтересах Кремля. Співак також не виключив версії навмисного вбивства, хоча наголосив, що не знає справжніх обставин трагедії.

Про це пише Styler із посиланням на інтерв'ю Олега Скрипки Василю Тимошенку.

Що Скрипка сказав про смерть Кузьми

Під час інтерв'ю ведучий запитав Олега Скрипку, чи вважає він загибель Андрія Кузьменка нещасним випадком, чи припускає можливість убивства.

Музикант не дав однозначної відповіді. За його словами, він не знає, що саме стало причиною трагедії, але допускає різні версії.

"Я думаю, що це був фатум. І як воно сталося, я не знаю. Або його кремлівці вбили. Він загинув. Це була реально трагедія", - сказав Скрипка.

Артист припустив, що після смерті Кузьми російська сторона могла намагатися використати його публічний образ у власних інтересах.

На думку Скрипки, Кузьменка могли прагнути представити символом боротьби проти так званої "бандерівської влади". Проте, як вважає музикант, суспільство сприйняло загиблого артиста зовсім інакше.

"Кремлівці використали цей феномен, що він був борцем проти бандерівської влади. І це спрацювало в іншу сторону. Тобто люди його сприйняли як позитивного героя, як Че Гевару, тому що люди потребували такого образу", - пояснив співак.

Скрипка також висловив припущення, що навіть у разі навмисного вбивства спроба використати смерть Кузьми для створення потрібного політичного образу могла мати протилежний результат.

"Або його кремлівці вбили і, знову ж таки, хотіли із нього зробити образ Че Гевари, боротьби проти бандерівців, але вийшло зовсім навпаки", - додав артист.

Яким Скрипка запам'ятав Кузьму Скрябіна

Під час розмови Олег Скрипка також пригадав особисте знайомство з Андрієм Кузьменком. За словами музиканта, вони не були близькими друзями, але часто зустрічалися.

"Я був знайомий. Я не скажу, що ми дружили, але пересікалися. Пересікалися часто", - розповів артист.

Найбільше Скрипці запам'яталися відкритість Кузьми та його вміння знаходити спільну мову з людьми.

"У нього була властивість знайти спільну мову з будь-якою людиною. І він абсолютно був неегоїстичний", - зазначив співак.

За словами Скрипки, Кузьменко підтримував дружні стосунки з багатьма людьми, серед яких були музиканти та впливові бізнесмени.

Артист вважає, що саме комунікабельність, щирість і здатність легко налагоджувати контакт з оточенням були рисами, за які Кузьму особливо цінували.

Що відомо про загибель Кузьми Скрябіна

Андрій Кузьменко загинув 2 лютого 2015 року у віці 46 років. Напередодні музикант виступав із концертом у Кривому Розі. Наступного ранку він виїхав з міста на власному автомобілі.

Трагедія сталася поблизу села Лозуватка на Дніпропетровщині. Позашляховик Toyota Sequoia, за кермом якого перебував співак, зіткнувся з молоковозом. Від отриманих травм Кузьма загинув на місці.

Олег Скрипка пояснив, чому загибель Кузьми Скрябіна могла бути вигідною Кремлю
Наслідки аварії (фото: з відкритих джерел)

За висновками правоохоронців, причиною аварії стало недотримання безпечної швидкості під час проходження повороту, внаслідок чого автомобіль музиканта виїхав на зустрічну смугу.

Після смерті артиста з'являлися припущення про можливе навмисне вбивство. Але правоохоронці не знайшли доказів, які б підтверджували цю версію.

Раніше Styler також розповідав, як зірка українських серіалів Єгор Козлов долучився до лав ЗСУ.

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