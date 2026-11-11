Хто переможе в "Холостяку" з Кравцовим: Марія Захватова назвала ідеальних кандидаток

Колишня учасниця "Холостяка-15" Марія Захватова поділилася думками про дівчат, які продовжують боротися за серце В’ячеслава Кравцова. Вона назвала своїх фавориток і зізналася, кому найбільше бажає перемоги у фіналі.
Про це вона розповіла в інтерв’ю для Styler.
Кого Захватова бачить у фіналі "Холостяка"
Серед претенденток на фінал Марія виділила Христину Горняк і Лію Янголенко.
"Я думаю, що це Христина Горняк і Лія Янголенко. Лія просто хоче заміж вийти", - поділилася Захватова.
Втім, особливу симпатію колишня учасниця висловила й Катерині Петренко, яка є колишньою баскетболісткою. На її думку, дівчина щира, добра та прийшла на проєкт не заради популярності, а заради саме в пошуку справжніх стосунків.
"Я би хотіла, щоб взагалі Катя перемогла. Ну, за зростом йому підходить. Точно! І вона така щира, хороша дівчина, яка дуже багато постраждала. І точно прийшла за стосунками", - пояснила Марія.
Що відомо про Христину Горняк
Христині 39 років, вона живе в Києві та понад 16 років працює приватним нотаріусом. Серед її захоплень - танці та подорожі.
У минулому Христина була одружена з шоуменом Володимиром Остапчуком. Цей досвід змусив її переосмислити власні кордони та погляди на стосунки. Попри пережите, вона продовжує вірити у зріле кохання, засноване на щирості, повазі та взаємній підтримці.
У чоловіках Христина цінує силу характеру, амбітність, чесність, турботу та щедрість.
На проєкт вона прийшла саме заради В’ячеслава Кравцова, адже її приваблюють цілеспрямовані та дисципліновані чоловіки.
Що відомо про Лію Янголенко
Лії 26 років, вона родом з Одеси та працює моделлю. У її портфоліо - співпраця з відомими міжнародними брендами, представниками fashion-індустрії та зйомки для закордонних глянцевих видань. Водночас сама Лія вважає, що її знають переважно у професійних колах.
Серед захоплень дівчини - діджеїнг, малювання, вивчення французької мови та психології. Якщо в дитинстві вона мріяла відкрити зоомагазин, то тепер найбільше прагне сімейного щастя.
У стосунках Лія цінує надійність і вчинки більше, ніж красиві слова. Вона хоче бачити поруч чоловіка, який тримає обіцянки, не боїться відповідальності та підтверджує серйозність своїх намірів діями.
Що відомо про Катерину Петренко
Катерині 32 роки, вона живе в Києві, працює PR-менеджеркою та раніше професійно займалася баскетболом. У юності була кандидаткою до збірних України U18 та U20, однак у 19 років через травму була змушена завершити спортивну кар'єру.
Катерина також активно займається громадською діяльністю: підтримує родини військовополонених, долучається до розвитку адаптивного спорту та допомагає ветеранам і ветеранкам із працевлаштуванням. У вільний час любить співати та готувати.
Вона розлучена й виховує сина. Серед головних мрій Катерини - повернутися до рідного Бердянська, який перебуває в окупації, та побудувати новий дім, де будуть любов, близькість і відчуття безпеки.
У чоловіках найбільше цінує зрілість, відповідальність і відповідність слів учинкам.
Зазначимо, що Катерина залишила проєкт у четвертому випуску шоу. Головний герой запросив її на індивідуальне побачення - прокотитися на велосипедах. Потім вони готували разом вечерю, а саме пасту з морепродуктами, яку Слава вважає своєю улюбленою стравою.
Але після цього Кравцов зробив свої висновки, що спілкування між ними скоріше дружнє, а не романтичне, та попрощався з Катериною.
Раніше ми розповідали, чому Лія Янголенко вирішила шукати кохання на шоу.