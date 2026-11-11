Хто переможе в "Холостяку" з Кравцовим: Марія Захватова назвала ідеальних кандидаток

Колишня учасниця "Холостяка-15" Марія Захватова поділилася думками про дівчат, які продовжують боротися за серце В’ячеслава Кравцова. Вона назвала своїх фавориток і зізналася, кому найбільше бажає перемоги у фіналі.

Про це вона розповіла в інтерв’ю для Styler .

Кого Захватова бачить у фіналі "Холостяка"

Серед претенденток на фінал Марія виділила Христину Горняк і Лію Янголенко.

"Я думаю, що це Христина Горняк і Лія Янголенко. Лія просто хоче заміж вийти", - поділилася Захватова.

Втім, особливу симпатію колишня учасниця висловила й Катерині Петренко, яка є колишньою баскетболісткою. На її думку, дівчина щира, добра та прийшла на проєкт не заради популярності, а заради саме в пошуку справжніх стосунків.

"Я би хотіла, щоб взагалі Катя перемогла. Ну, за зростом йому підходить. Точно! І вона така щира, хороша дівчина, яка дуже багато постраждала. І точно прийшла за стосунками", - пояснила Марія.

Що відомо про Христину Горняк

Христині 39 років, вона живе в Києві та понад 16 років працює приватним нотаріусом. Серед її захоплень - танці та подорожі.

У минулому Христина була одружена з шоуменом Володимиром Остапчуком. Цей досвід змусив її переосмислити власні кордони та погляди на стосунки. Попри пережите, вона продовжує вірити у зріле кохання, засноване на щирості, повазі та взаємній підтримці.

У чоловіках Христина цінує силу характеру, амбітність, чесність, турботу та щедрість.

На проєкт вона прийшла саме заради В’ячеслава Кравцова, адже її приваблюють цілеспрямовані та дисципліновані чоловіки.

Захватова та Горняк (фото: instagram.com/zakhvatova_mari)

Що відомо про Лію Янголенко

Лії 26 років, вона родом з Одеси та працює моделлю. У її портфоліо - співпраця з відомими міжнародними брендами, представниками fashion-індустрії та зйомки для закордонних глянцевих видань. Водночас сама Лія вважає, що її знають переважно у професійних колах.

Серед захоплень дівчини - діджеїнг, малювання, вивчення французької мови та психології. Якщо в дитинстві вона мріяла відкрити зоомагазин, то тепер найбільше прагне сімейного щастя.

У стосунках Лія цінує надійність і вчинки більше, ніж красиві слова. Вона хоче бачити поруч чоловіка, який тримає обіцянки, не боїться відповідальності та підтверджує серйозність своїх намірів діями.

Лія та Кравцов (фото: instagram.com/angel_lia___)

Що відомо про Катерину Петренко

Катерині 32 роки, вона живе в Києві, працює PR-менеджеркою та раніше професійно займалася баскетболом. У юності була кандидаткою до збірних України U18 та U20, однак у 19 років через травму була змушена завершити спортивну кар'єру.

Катерина також активно займається громадською діяльністю: підтримує родини військовополонених, долучається до розвитку адаптивного спорту та допомагає ветеранам і ветеранкам із працевлаштуванням. У вільний час любить співати та готувати.

Вона розлучена й виховує сина. Серед головних мрій Катерини - повернутися до рідного Бердянська, який перебуває в окупації, та побудувати новий дім, де будуть любов, близькість і відчуття безпеки.

У чоловіках найбільше цінує зрілість, відповідальність і відповідність слів учинкам.

Зазначимо, що Катерина залишила проєкт у четвертому випуску шоу. Головний герой запросив її на індивідуальне побачення - прокотитися на велосипедах. Потім вони готували разом вечерю, а саме пасту з морепродуктами, яку Слава вважає своєю улюбленою стравою.

Але після цього Кравцов зробив свої висновки, що спілкування між ними скоріше дружнє, а не романтичне, та попрощався з Катериною.