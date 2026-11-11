Як носити вузькі штани: стилістка Олена Шевченко показала вдалі поєднання для скінні, прямих моделей і лосин

Вузькі штани все ще залишаються частиною трендового гардероба , проте носити їх можна по-різному. Для того, щоб образ не виглядав застарілим або непропорційним, важливо правильно підбирати довжину, об'єм верху та взуття.

Стилістка Олена Шевченко у своєму дописі на сторінці в Instagram поділилася цікавими рекомендаціями для трьох популярних моделей: скінні, прямих штанів і лосин. Детальніше про влучні поєднання з кожним із цих фасонів розповість Styler.

Як носити скінні: робіть ставку на подовжений та об'ємний верх

Обтислі джинси скінні рекомендкється поєднувати з речами, які додають образу об'єму та врівноважують силует. За рекомендацією фахівчині, верх може бути подовженим і вільним. Як варіант - обирайте просторий светр, сорочку або подовжений жакет.

Ще один варіант - об'ємний подовжений верх. Він створює цікаву гру пропорцій і не робить образ надто обтислим. Також Шевченко пропонує заправляти об'ємні речі у штани. Завдяки такому прийому ви зможете окреслити лінію талії та зберегти при цьому невимушеність образу.

Як правильно носити скінні (фото: іnstagram.com/purpur.stylist)

Окремо варто звернути увагу на взуття. Для скінні стилістка рекомендує грубі чоботи. Масивна підошва та виразний силует взуття додають образу характеру й контрастують із вузькими штанинами.

Прямі штани: чотири варіанти верху та кілька видів взуття

Прямий крій дає більше свободи в експериментах із верхнім одягом. Як зазначає Олена, такі штани можна поєднувати як з об'ємними, так і з більш прилеглими речами.

Перший варіант - об'ємний верх, заправлений у штани. Це може бути светр або сорочка, які допоможуть підкреслити талію та зробити силует виразнішим.

Другий - вільний верх, довжина якого сягає тазових кісточок. Він не перевантажує образ і добре поєднується з прямою лінією штанин.

Третій варіант - об'ємний, але прилеглий до фігури верх. Він дає змогу поєднати комфортний вільний крій із більш окресленим силуетом.

Як правильно носити прямі штани (фото: іnstagram.com/purpur.stylist)

Також стилістка радить носити прямі штани з вільним верхом навипуск. Це невимушене поєднання для повсякденних образів.

Вибір взуття тут теж досить широкий:

Ботильйони з вузькою халявою - їх можна сховати під штанинами, щоб створити цілісний силует.

- їх можна сховати під штанинами, щоб створити цілісний силует. Кросівки - підійдуть для комфортних повсякденних комплектів.

- підійдуть для комфортних повсякденних комплектів. Низьке тепле взуття - ще один варіант для прохолодної погоди, коли важливі зручність і практичність.

З чим носити лосини: подовжений верх або гра на контрасті

Лосини відрізняються від інших моделей тим, що щільно облягають ноги, тому особливо важливо продумати верхню частину образу. Стилістка пропонує одразу кілька поєднань, які допоможуть урізноманітнити звичний гардероб.

Перший варіант - подовжений прилеглий верх. Це може бути туніка, довгий трикотажний джемпер або інша річ, яка м'яко повторює лінії фігури, але закриває стегна.

Другий - вільний подовжений верх. Об'ємний светр, простора сорочка чи подовжений світшот створять розслаблений силует і додадуть образу невимушеності.

Третій варіант - короткий прилеглий або об'ємний верх. Тут можна пограти з пропорціями: обрати короткий топ, светр чи іншу річ, яка відкриває лінію талії або закінчується вище стегон.

Як правильно носити лосини (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Що стосується взуття, то фахівчиня радить звернути увагу на два варіанти.

Перший - низьке вільне взуття, яке не облягає щиколотку.

Другий - високі чоботи, які можна поєднувати з лосинами, створюючи цілісний комплект.

Враховуючи всі вищенаведені поради вам вдасться гарно поєднати навіть схожі за силуетом вузькі моделі штанів. Важливо враховувати не лише фасон, а й те, як поєднуються між собою об'єм речей, довжина верху та взуття.