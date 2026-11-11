Экс-судья "МастерШеф" Ольга Мартыновская привезла Украине первое место с международного конкурса кулинаров

Украинская шеф-повар Ольга Мартыновская, известная как экс-судья "МастерШеф" , получила первое место на международном кулинарном конкурсе La Cuillère d'Or 2026. О своей победе она сообщила в соцсетях, посвятив ее украинским коллегам, защищающим страну.

Styler со ссылкой на ее пост в Instagram расскажет об этом подробнее.

Победила на международном конкурсе

Радостной новостью Ольга поделилась сразу после завершения конкурса. Мартыновская не скрывала эмоций и обратилась к украинцам со словами, ставшими символом ее триумфа.

"ДААААААА!!! Украина, мы это сделали! Первое место в финале La Cuillère d'Or - единственный международный женский конкурс кулинаров и кондитеров", - написала она.

Для шеф-повара эта победа стала не просто профессиональной наградой, но и возможностью снова испытать особые ощущения от работы на большой кухне.

Кому Мартыновская посвятила свою победу

Отдельно Ольга подчеркнула, что хочет разделить свой успех с коллегами, которые из-за войны оставили профессию и взяли в руки оружие.

"Свою победу я хочу подарить всем моим коллегам из мира кулинарии и гостеприимства, которые оставили любимую кухню, ресторан и пошли защищать нас! Посвящаю коллегам, которых больше с нами нет", - трогательно отметила она.

"Прожила маленькую классную жизнь"

Участие в международном соревновании стало для кулинарки возможностью хотя бы ненадолго ощутить привычный профессиональный азарт, не связанный с войной.

"Прожила маленькую классную жизнь как когда-то, с приятным стрессом, который не касается войны! И это было так для меня важно!" - поделилась она.



Мартыновская также поблагодарила всех, кто поддерживал ее сообщениями и комментариями. По словам шеф-повара, это внимание придавало ей сил на протяжении конкурса.

"Я такую силу в себе чувствовала, словно из ядра земли уходила энергия!" - заметила Ольга.

Мартыновская призналась, чем осталась недовольна после финала

Несмотря на победу, кулинарка не отказалась от привычного перфекционизма. Она отметила, что некоторые детали в блюдах могла бы сделать лучше, однако в этот день позволила себе просто порадоваться результату.

"Мой перфекционист недоволен, потому что некоторые детали в моих блюдах могли быть еще лучше. Но пусть он сегодня отдыхает, потому что я победила", - с юмором написала Мартыновская.

В конце своего сообщения шеф-повар напомнила, откуда начался ее путь, и обратилась к тем, кто только мечтает о больших профессиональных достижениях.

"Я - Оля, родилась и выросла в селе Юрьевка Николаевской области. Все возможно, главное - не останавливаться!!! Никогда", - подытожила она.

Позже Мартыновская добавила, что еще расскажет больше о конкурсе, участниках, судействе и собственных переживаниях. Она призналась, что волновалась перед финалом, хотя думала, что ничего не боится.