Гортензии, сирень и лаванда: какие растения нельзя обрезать перед морозами

В преддверии морозов многие садоводы проводят осеннюю обрезку , удаляя сухие соцветия и лишние побеги, чтобы подготовить растения к зиме. Но некоторые растения лучше оставить до весны, ведь сильная осенняя обрезка может повредить цветочные почки или ослабить их перед зимовкой.

О том, какие растения не стоит обрезать перед морозами и как правильно подготовить их к холодам, пишет Styler.

Почему не все растения нужно обрезать осенью

Осенняя обрезка не является обязательной процедурой для каждого растения. Ее необходимость зависит от вида, сроков цветения и особенностей формирования новых побегов.

Некоторые декоративные кустарники закладывают цветочные почки еще летом или осенью. Они остаются на побегах в течение зимы, а весной из них развиваются цветы. Если обрезать такие ветви перед морозами, в следующем сезоне растение может цвести значительно слабее.

Другие культуры лучше зимуют со старыми стеблями и сухими соцветиями. Они частично защищают молодые почки, задерживают снег и создают естественное укрытие для полезных насекомых.

Особенно осторожно нужно обращаться с вечнозелеными растениями, которые сохраняют листья в течение зимы. Сильная обрезка накануне морозов может нарушить баланс между корневой системой и надземной частью куста.

Гортензии

Гортензии относятся к растениям, которые часто страдают от неправильной обрезки. Однако важно учитывать, что разные виды этих кустарников требуют разного ухода.

Особенно осторожно следует обращаться с крупнолистной гортензией. Большинство ее сортов формируют цветочные почки на побегах предыдущего года. Если осенью сильно укоротить такие ветви, следующим летом куст может не зацвести.

Специалисты RHS советуют оставлять сухие соцветия крупнолистной гортензии на зиму. Они могут частично защищать молодые почки от морозов. Весной, когда минует угроза сильных холодов, сухие соцветия можно срезать до первой пары здоровых почек.

Иная ситуация с метельчатой и древовидной гортензиями. Они цветут на побегах текущего года, поэтому хорошо переносят более сильную обрезку. Однако проводить ее лучше в конце зимы или ранней весной, до начала активного роста.

Сирень

Сирень формирует цветочные почки задолго до весеннего цветения. Именно поэтому обрезать ее накануне морозов не стоит. Если осенью укоротить здоровые побеги, можно случайно удалить почки, из которых в следующем году должны были появиться ароматные соцветия.

Согласно рекомендациям RHS по уходу за сиренью, лучшее время для ее формирования - период сразу после завершения цветения. Обычно достаточно удалить отцветшие соцветия, а при необходимости немного укоротить отдельные ветви, которые нарушают форму куста.

Сильную обрезку старой сирени проводят только при необходимости. Она может стимулировать появление новых побегов, но часто приводит к временному уменьшению количества цветов.

Если осенью куст выглядит неопрятно, лучше ограничиться удалением сухих, сломанных или больных ветвей.

Лаванда

Лаванда нуждается в регулярном формировании, но поздняя осень - не лучшее время для сильной обрезки.

У этого растения есть особенность: старые одревесневшие стебли плохо образуют новые побеги. Если срезать зеленую часть слишком низко, куст может потерять декоративность или не восстановиться.

Специалисты RHS рекомендуют обрезать лаванду в конце лета, сразу после завершения цветения. Обычно удаляют отцветшие цветоносы и примерно 2,5 см молодого облиственного прироста.

Если этого не сделали вовремя, перед морозами лучше не проводить сильную обрезку. Весной можно будет удалить поврежденные холодом части и осторожно скорректировать форму куста, не затрагивая старую древесину.

Особого внимания требует лаванда в горшках. Ее корневая система менее защищена от холода, поэтому перед зимой важнее позаботиться об укрытии от сильных морозов и избыточной влаги.

Форзиция и вейгела

Форзиция и вейгела также относятся к декоративным кустарникам, которые могут потерять часть будущих цветов из-за несвоевременной обрезки.

Форзиция зацветает одной из первых весной, еще до появления листьев. Ее цветочные почки формируются на побегах предыдущего сезона. Поэтому сильное осеннее укорачивание ветвей может существенно уменьшить количество желтых цветов весной.

Вейгела также преимущественно цветет на побегах, сформированных ранее. Основное формирование куста лучше проводить после первой волны цветения, чтобы растение успело нарастить новые ветви.

Если обрезать эти кустарники поздней осенью, можно удалить часть цветочных почек. Перед зимой достаточно осмотреть растения и убрать поврежденные ветви, если они представляют проблему.

Рододендроны и вечнозеленые кустарники

Рододендроны, самшит и другие вечнозеленые кустарники также не стоит сильно обрезать непосредственно перед морозами. В отличие от листопадных растений, они сохраняют листья зимой и продолжают терять через них влагу.

Согласно рекомендациям RHS, осенняя и зимняя обрезка вечнозеленых кустарников может быть нежелательной, поскольку растения не способны быстро восстанавливать надземную часть в холодный период.

Для рододендронов существует еще одна причина избегать несвоевременной обрезки. Многие сорта формируют цветочные почки заранее, поэтому укорачивание побегов осенью может лишить куст части будущего цветения.

Основное формирование таких растений лучше проводить в подходящий для конкретного вида период, обычно после цветения или весной.

Когда осенняя обрезка все же необходима

Несмотря на то, что многие декоративные растения лучше оставить до весны, существуют ситуации, когда обрезка осенью оправданна.

Это касается больных или поврежденных побегов. Если на стеблях заметны признаки грибковых заболеваний, оставлять их на участке до весны не всегда безопасно.

Например, пионы с пораженными листьями и стеблями после завершения вегетации рекомендуют обрезать, чтобы снизить риск сохранения возбудителей болезней на растительных остатках.

Осенью можно удалять:

Сломанные и сильно поврежденные ветви, представляющие опасность

Побеги с признаками грибковых заболеваний

Загнившие стебли и листья

Отмершие части однолетних растений

При этом важно не путать санитарную обрезку с сильным формированием кустарников.

Больные растительные остатки необходимо убрать с клумбы, а садовые инструменты после работы очистить и при необходимости продезинфицировать.

Пять ошибок, которых стоит избегать перед морозами

Обрезать все растения по одному принципу. Сроки ухода зависят от вида культуры и того, на каких побегах она формирует цветы.

Сильно укорачивать здоровые ветви в конце осени. Для многих весеннецветущих и вечнозеленых кустарников такая процедура может быть нежелательной.

Удалять все сухие соцветия. Некоторые из них помогают защищать молодые почки, а другие остаются источником корма для птиц.

Оставлять зараженные растительные остатки. Если у растения есть признаки грибковых заболеваний, поврежденные части лучше своевременно убрать.