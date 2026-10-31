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Главная Люди Надежда Хильская про "Жіночий лікар. Нове життя" и работе: "Я отказываюсь от ролей, которые мне не интересны"
Люди 31 октября 2026 · 17:42

Надежда Хильская про "Жіночий лікар. Нове життя" и работе: "Я отказываюсь от ролей, которые мне не интересны"

Надежда Хильская в интервью Styler о новых ролях, войне и дочери
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
Надежда Хильская про "Жіночий лікар. Нове життя" и работе: "Я отказываюсь от ролей, которые мне не интересны"

Надежда Хильская поделилась переживаниями и счастливыми моментами своей жизни (коллаж: Styler)

Надежда Хильская - украинская актриса, которая снимается в сериале "Жіночий лікар. Нове життя". В новом сезоне ее героиня окажется перед сложным выбором. Сама актриса признается: ей хочется верить, что в жизни она поступила бы по-другому.

В блиц-интервью Styler Хильская рассказала, от каких ролей отказывается, почему мечтает сыграть Проню Прокоповну и как дочь привлекает ее к пению K-pop. Также актриса поделилась воспоминаниями о "Голосі країни" и объяснила, чего сейчас больше всего хочет для себя и семьи.

Чем ваша героиня в "Жіночий лікар. Нове життя" отличается от вас в жизни?

– Хочется верить в то, что я не поступала бы так, как моя героиня в "Жіночий лікар. Нове життя". Из-за безысходности и сложной ситуации она выбирает другой путь - не такой, какой бы выбрала я. Вот так осторожно скажу, чтобы не спойлерить.

После "Кава з кардамоном" вам хочется еще исторических ролей или совсем другого жанра?

– Мне очень хочется исторических ролей! Я обожаю историческое кино из-за его красоты, костюмов. Из-за того, что можно оказаться в совершенно иной эпохе.

Надежда Хильская про &quot;Жіночий лікар. Нове життя&quot; и работе: &quot;Я отказываюсь от ролей, которые мне не интересны&quot;
Актриса Надежда Хильская (фото: instagram.com/hilska_nadiya)

Какую комедийную героиню вы бы с удовольствием сыграли?

– Вот как раз сегодня утром я увидела информацию о том, что в производство запускается фильм "За двома зайцями". И мне ужасно захотелось сыграть Проню Прокофьевну.

– Я поступала в высшее учебное заведение с монологом Прони. Немного вспомнила те времена. Думаю, что было бы классно покуражиться в этой роли.

О какой вашей работе или увлечении зрители знают незаслуженно мало?

– Наверное, о вокале. Сейчас я не так часто выставляю информацию о том, что участвовала в Голосе страны в 2014 году и дошла достаточно далеко.

– Мои давние подписчики и поклонники - оставшиеся еще из Днепра - знают об этом, потому что я пела в ночном клубе в течение 16 лет. А вот в Киеве я не так много говорю о вокале. Но я хорошо пою (смеется - ред.).

Что вы с дочерью любите делать вместе, когда наконец-то есть свободный вечер?

– В последнее время мы поем. Она увлеклась пением и часто поет K-pop и заставляет меня это делать (смеется - ред.). Ей очень весело от того, что я мучаюсь, ведь K-pop - это все же не то, что я слушаю.

– Исполнять песни в таком жанре очень трудно. Это тяжелая музыка для того, чтобы вот так сесть и спеть, не зная ее.

– Также любим ходить есть хинкали. Ищем новые грузинские заведения.

Надежда Хильская про &quot;Жіночий лікар. Нове життя&quot; и работе: &quot;Я отказываюсь от ролей, которые мне не интересны&quot;
Актриса рассказала, как проводит время вне съемочной площадки (фото: instagram.com/hilska_nadiya)

Какая маленькая покупка или поездка в последнее время доставила вам много радости?

– Сейчас у меня в планах и поездка, и покупка. Это уже приносит мне много радости (смеется - ред.). Когда все задуманное воплотится в реальность, мои подписчики увидят.

–Мы запланировали далекую и интересную поездку с дочерью. А покупка - я очень мечтаю о проекторе. Я бы уже давно его купила, но надо обдумать, куда его повесить, поместится ли он, смогу ли я сама его прикрепить сама, потому что я не люблю просить о помощи.

– Это уже доставляет мне большое удовольствие, ведь я думаю, как все красиво обустроить.

- Вы научились отказываться от работы, когда чувствуете, что нужен отдых?

– Я научилась отказываться от работы, но не из-за этого. Когда мне нужен отдых - это, скорее всего, касается нравственного истощения. А работа всегда придает мне силы, поэтому нет смысла от нее отказываться.

– Но я отказываюсь от ролей, которые мне не интересны. Этому я научилась.

Чего вам сейчас больше всего хочется для себя - вне профессии?

– Мне хочется душевного покоя. Хочу перестать переживать за состояние дочери. Хочу, чтобы ей стало легче. Она сейчас на антидепрессантах, и мы проживаем самый нелегкий период в жизни. Хочется перестать переживать из-за взрывов. Хочется строить жизнь, как делают многие люди во всем мире - без страха за нее.

Надежда Хильская про &quot;Жіночий лікар. Нове життя&quot; и работе: &quot;Я отказываюсь от ролей, которые мне не интересны&quot;
Надежда Хильская в откровенном разговоре поделилась заветными желаниями (фото: instagram.com/hilska_nadiya)

Что известно о сериале "Женский врач. Новая жизнь"

СТБ и FILM.UA Group приступили к съемкам четвертого сезона медицинской драмы "Жіночий лікар. Нове життя". Продолжение впервые будет выходить на СТБ - премьеру запланировали на 2027 год.

К роли акушера-гинеколога Михаила Гончара вернется Андрей Исаенко. В жизни его героя появится Марина Яворская - женщина из прошлого, которая станет новой заведующей отделением. В команду также присоединится военный хирург Олесь Захарчук, с которым Гончар будет конкурировать как в работе, так и в личной жизни. Тем временем интриги Олега Мельника поставят под угрозу новое руководство и медцентр.

В сериале также сыграют Зоряна Марченко, Андрей Фединчик, Евгений Ефремов, Надежда Левченко, Алексей Нагрудный, Александра Люта, Надежда Хильская и другие актеры. Режиссер-постановщик четвертого сезона - Андрей Колесник.

Напомним, как ранее украинская актриса и режиссер Надежда Левченко рассказала, какие черты характера больше всего ценит в своей героине из сериала "Жіночий лікар. Нове життя" - Оксане.

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