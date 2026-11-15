Гроші за турботу про батьків: як українцям оформити державну компенсацію та який розмір виплат

Догляд за літніми батьками часто потребує багато часу та сил. Водночас у деяких випадках людина, яка взяла на себе ці обов'язки, може розраховувати на щомісячну фінансову підтримку від держави .

Styler розповість, хто має право на таку компенсацію, скільки можна отримати та як оформити виплату.

Хто може отримати гроші за догляд

Порядок призначення компенсації визначає постанова Кабміну № 859. Виплату можуть призначити члену сім'ї, який доглядає за близькою людиною на непрофесійній основі.

Для цього родичі мають спільно проживати, вести спільний побут і мати взаємні права та обов'язки. Крім того, людина, яка потребує допомоги, через порушення функцій організму не повинна мати змоги самостійно пересуватися та/або обслуговувати себе.

Компенсацію можуть призначити, зокрема, якщо людина, за якою доглядають, належить до однієї з таких категорій:

люди похилого віку з когнітивними порушеннями;

люди з інвалідністю I групи;

невиліковно хворі, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та обслуговувати себе.

З огляду на вищевикладене, варто розуміти, що самого лише похилого віку батьків недостатньо. Потребу в догляді та відповідність умовам програми мають підтвердити належні документи й оцінювання індивідуальних потреб.

Скільки платять за догляд у 2026 році

Фіксованої суми для всіх отримувачів немає. Компенсацію розраховують як різницю між прожитковим мінімумом на одну особу та середньомісячним сукупним доходом надавача догляду.

У 2026 році прожитковий мінімум на одну особу становить 3209 гривень. Тому виплата залежить від доходу сім'ї людини, яка доглядає за родичем.

Водночас із січня 2026 року діє обмеження: компенсацію не призначають, якщо розрахований середньомісячний сукупний дохід надавача догляду перевищує прожитковий мінімум на одну особу.

Важливо також, що одна людина може отримувати лише одну таку компенсацію незалежно від кількості родичів, за якими доглядає.

Як оформити компенсацію

Для призначення виплати потрібно звернутися до уповноваженого органу соціального захисту за місцем проживання або перебування людини, яка потребує догляду. Документи також можна подати через ЦНАП або в електронній формі.

Зазвичай необхідні:

заява про згоду надавати соціальні послуги з догляду;

заява про згоду отримувати такі послуги від людини, яка потребує допомоги;

декларація про доходи та майновий стан;

документи, що посвідчують особу;

медичні документи, які підтверджують стан здоров'я та потребу в сторонньому догляді.

Повний перелік документів і способи подання можна особисто переглянути в "Гіді державних послуг".

Коли можуть відмовити у виплаті

Компенсацію не призначають, якщо людина, за якою доглядають, уже отримує соціальні послуги з догляду вдома, паліативного або стаціонарного догляду чи певні інші виплати на догляд, передбачені законодавством.

Підставою для відмови також може бути висновок про те, що людина не потребує соціальних послуг з догляду на непрофесійній основі.

Окремо враховують дохід надавача догляду: якщо він перевищує встановлений поріг, права на компенсацію немає.

Чи зарахують догляд за батьками до страхового стажу

Так, але за певних умов. За роз'ясненням Пенсійного фонду України, період догляду може бути зарахований до страхового стажу, якщо людина, яка його здійснює, є працездатною, не працює та отримує передбачену законодавством допомогу, надбавку або компенсацію.

Це стосується, зокрема, догляду за людиною з інвалідністю I групи або людиною пенсійного віку, яка за медичним висновком потребує постійного стороннього догляду.

Тобто сам факт допомоги батькам не гарантує зарахування стажу. Потрібно офіційно оформити виплату та відповідати всім установленим умовам.