Конфликт между Горняк и Заинчуковской вышел за пределы проекта "Холостяк-15": детали ссоры (фото)

Ссора Кристины Горняк и Дарьи Заинчуковской на " Холостяке-15 " получила продолжение вне съемок. В публичном противостоянии появились упоминания о семье Остапчуков, полиграфе и обвинениях в пророссийских взглядах.

Что произошло между участницами на шоу и как развивался их конфликт в соцсетях - рассказывает Styler.

Из-за чего Горняк и Заинчуковская поссорились на шоу

В третьем выпуске "Холостяка-15", вышедшем 30 октября 2026 года, Дарья Заинчуковская поставила под сомнение искренность намерений Кристины Горняк. Когда нотариуска получила розу, Дарья высказалась о мотивах ее участия в проекте.

"Кто-то ищет любовь, а кто-то - медийности", - заявила она.

Заинчуковская также отметила, что хотела бы, чтобы Вячеслав Кравцов лучше узнал, кто такая Кристина.

Открытая ссора между участницами возникла при обсуждении поведения Анны Мишак. Дарья встала на ее защиту и вступила в спор с Горняком.

Что Дарья написала о Екатерине Остапчук вне шоу

Вне съемок Заинчуковская продолжила высказываться в Threads. Еще до выхода третьего выпуска она опубликовала сообщение о Екатерине Остапчук - нынешней жене бывшего мужа Горняка.

"Завтра я стану подружкой Екатерины Остапчук", - написала Дарья.

В этой же публикации она отметила, что ей жаль Владимира Остапчука, а в продолжении цепочки обозначила аккаунт Екатерины.

Пророссийские комментарии Дарья и реакция Горняк

В своей публикации в Threads Кристина обратилась к Дарье и заявила, что считает ее позицию пророссийской. По словам Горняк, если бы она знала об этих высказываниях во время съемок, то разговаривала бы с соперницей иначе.

Нотариуска упрекнула Заинчуковскую жалобами о сложности приобрести русскоязычные книги и оскорбительными комментариями о людях из Ивано-Франковска. Она подчеркнула, что считает такие высказывания неприемлемыми во время войны.

"Скажу одно - таких как ты не должно быть в инфопространстве. И я очень надеюсь так и будет", - написала Горняк.

Какие скриншоты обнародовала Кристина

К публикации Кристина добавила скриншоты комментариев, связанных с Заинчуковской. На изображениях видны имена аккаунтов electro_diva_ и electro_diva_ua, а сами записи датированы 2025 годом.

На скриншоте от 16 февраля автор комментария жалуется, что хочет купить книгу на русском, но в магазинах находит украиноязычные издания. Она объясняет это тем, что по-русски лучше понимает материал, и пишет, что теперь заказывает книги в интернете.

Другой комментарий, датированный 26 июля, содержит утверждение, будто киевляне никогда не говорили на украинском языке.

Комментарии о книгах и украинском языке, обнародованных Горняком (скриншот: threads.com/@kristygor)

Еще на одном изображении показан ответ от 26 апреля пользователю, написавшему о распространенности русского языка в Ивано-Франковске и Киеве. С аккаунта electro_diva_ ей посоветовали не ехать в столицу и оставаться в своем городе.

Также Горняк распространила скриншот комментария от 20 августа с оскорблениями в адрес сети "Сільпо".

Комментарий по адресу "Сільпо", скриншот которого распространила Кристина (скриншот: threads.com/@kristygor)

Заинчуковская пригласила Горняк на полиграф

В своем сообщении Дарья Заинчуковская предложила Горняк вместе пройти проверку на полиграфе. Речь шла об обстоятельствах их спора на проекте.

"Приглашаю Кристину Горняк на ПОЛИГРАФ. Уже хватит от тебя той дураки, которую ты несешь в инфопространство", - написала она.

Дарья предложила в прямом эфире и с видеозаписью ответить на вопрос о слове "шавка" и угрозы. Она возразила, что обращалась к людям с таким оскорблением.

По версии Заинчуковской, она хотела отдельно пообщаться с Кристиной, однако предложила поссориться. В комментариях Дарья также вспомнила семью Остапчуков и выдвинула претензии по поводу личной жизни Горняк.

Дарья Заинчуковская предложила Кристине Горняк пройти полиграф (скриншот сообщения electro_diva_, обнародованный в Threads Горняк)

Как Горняк ответила на предложение

Кристина обнародовала скриншот приглашения на полиграф и ответила, что высказываниями Дарьи, по ее мнению, должны заинтересоваться правоохранители.

"Единственный полиграф на который тебе нужно сходить - это в правоохранительные органы", - написала Горняк.

Она призвала Заинчуковскую оставить ее в покое и прекратить вспоминать ее имя. Также Кристина заявила, что в ответ на вмешательство в свою личную жизнь может рассказать больше о самой Дарье.