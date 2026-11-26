Українки, які проживають у Польщі та готуються стати матерями, можуть скористатися кількома видами державної фінансової підтримки. Право на виплати залежить від легальності перебування в країні, соціального страхування, працевлаштування та в окремих випадках доходу родини.

Про те, які виплати передбачені для майбутніх матерів та родин із новонародженими дітьми в Польщі, пише Styler.

Які виплати можуть отримати вагітні українки в Польщі

У 2026 році в Польщі діє кілька програм фінансової підтримки матерів. Частина виплат доступна ще під час вагітності, інші призначають після народження дитини.

До основних видів допомоги належать:

Zasiłek chorobowy - лікарняні виплати під час вагітності;

Zasiłek macierzyński - допомога у зв'язку з вагітністю та пологами;

Becikowe - одноразова допомога при народженні дитини;

Świadczenie rodzicielskie (Kosiniakowe) - батьківська допомога;

800+ - щомісячна допомога на дитину;

Zasiłek rodzinny - допомога малозабезпеченим родинам.

З 5 березня 2026 року правила призначення сімейних виплат громадянам України змінилися. Під час розгляду заяв враховують підставу легального перебування в Польщі та виконання умов конкретної програми.

Лікарняні виплати під час вагітності

Якщо через стан здоров'я вагітна жінка тимчасово не може працювати, лікар може оформити електронний лікарняний (e-ZLA).

Право на оплачуваний лікарняний залежить від наявності страхування на випадок хвороби (ubezpieczenie chorobowe).

Згідно з інформацією Управління соціального страхування Польщі (ZUS), за загальним правилом право на виплати виникає після:

30 днів безперервного обов'язкового страхування;

90 днів безперервного добровільного страхування.

Під час вагітності розмір лікарняних становить 100% розрахункової бази, а максимальний період виплат може сягати 270 днів.

Важливо, що сама вагітність не є автоматичною підставою для оформлення лікарняного. Рішення про тимчасову непрацездатність ухвалює лікар.

Декретні виплати в Польщі (Zasiłek macierzyński)

Українки, які мають відповідне соціальне страхування, можуть отримувати допомогу у зв'язку з народженням дитини.

На неї можуть претендувати жінки, які:

працюють за трудовим договором (umowa o pracę);

працюють за договором доручення (umowa zlecenia) та мають страхування на випадок хвороби;

ведуть підприємницьку діяльність і мають відповідне страхування.

На відміну від лікарняних, для отримання декретної допомоги немає обов'язкового мінімального періоду страхування. За загальним правилом достатньо бути застрахованою на момент народження дитини.

Відповідно до правил ZUS щодо розміру декретних виплат, жінка може отримувати:

100% розрахункової бази протягом декретної відпустки (urlop macierzyński);

70% протягом відпустки для догляду за дитиною (urlop rodzicielski);

81,5% за обидва періоди, якщо подати відповідну заяву протягом 21 дня після пологів. Виняток становлять дев'ять тижнів батьківської відпустки, зарезервованих за другим із батьків.

Розмір виплат залежить від індивідуальної розрахункової бази застрахованої особи.

Одноразова допомога при народженні дитини (Becikowe)

Після народження дитини українки можуть претендувати на одноразову виплату в розмірі 1000 злотих.

За інформацією урядового порталу Польщі Gov.pl, для отримання допомоги необхідно виконати такі умови:

мати відповідну підставу для легального перебування в Польщі;

проживати разом із дитиною на території країни;

мати середньомісячний дохід не більше ніж 1922 злотих нетто на одного члена родини;

перебувати під медичним наглядом не пізніше ніж із 10-го тижня вагітності до пологів.

Скористатися програмою також можуть громадянки України зі статусом UKR, які перебувають під тимчасовим захистом у Польщі. Заяву необхідно подати протягом 12 місяців після народження дитини.

Варто заздалегідь отримати довідку від лікаря або акушерки, яка підтверджує перебування під медичним наглядом під час вагітності.

Допомога для непрацюючих матерів (Kosiniakowe)

Жінки, які не мають права на декретні виплати, можуть претендувати на батьківську допомогу (świadczenie rodzicielskie).

Як зазначається на сайті Міністерства сім'ї, праці та соціальної політики Польщі, розмір допомоги становить 1000 злотих щомісяця незалежно від доходу родини.

На виплати можуть претендувати безробітні жінки, студентки та особи, які працюють за договором підряду (umowa o dzieło), якщо вони відповідають іншим установленим вимогам.

Тривалість виплат залежить від кількості народжених дітей:

одна дитина - 52 тижні;

двійня - 65 тижнів;

трійня - 67 тижнів;

четверо дітей - 69 тижнів;

п'ятеро або більше дітей - 71 тиждень.

У разі передчасного народження дитини або її тривалої госпіталізації після пологів період виплат за певних умов може бути продовжений.

Щоб отримувати допомогу від дня народження дитини, заяву варто подати протягом трьох місяців після пологів.

Щомісячна допомога на дитину 800+

Після народження дитини українські родини також можуть оформити щомісячну допомогу в розмірі 800 злотих.

У 2026 році умови участі в програмі для іноземців змінилися.

Відповідно до нових правил ZUS, вимога щодо професійної активності поширюється:

з 1 лютого 2026 року - на громадян України зі статусом UKR;

з 1 червня 2026 року - на відповідні категорії іноземців без статусу UKR.

Також заявник та дитина мають проживати в Польщі. Для дітей шкільного віку діють додаткові освітні вимоги.

Законом передбачено винятки щодо професійної активності. Тому право на допомогу під час декретної відпустки варто уточнювати в ZUS з урахуванням виду страхування та отримуваних виплат.

Заяву на 800+ після народження дитини бажано подати протягом трьох місяців, щоб отримати виплати від дня її народження за умови виконання всіх вимог.

Додаткова допомога для малозабезпечених родин

Українки з невисоким доходом також можуть претендувати на сімейну допомогу (zasiłek rodzinny).

Згідно з інформацією урядового порталу Польщі, основні критерії доходу становлять:

674 злотих нетто на одного члена родини;

764 злотих нетто, якщо в родині є дитина з інвалідністю.

Розмір щомісячної допомоги на дитину віком до п'яти років становить 95 злотих.

Чи можуть українки безкоштовно вести вагітність та народжувати в Польщі

З 5 березня 2026 року в Польщі змінилися правила доступу громадян України до державної медицини.

Але, як пояснює Міністерство охорони здоров'я Польщі, вагітні українки зі статусом UKR належать до категорій осіб, які зберігають право на медичні послуги, що фінансуються державою, навіть за відсутності медичного страхування. Це також стосується періоду пологів та післяпологового відновлення.

Для підтвердження права на медичну допомогу може знадобитися довідка про вагітність або карта перебігу вагітності.

Куди подавати заяви на отримання виплат

Залежно від виду допомоги українкам необхідно звертатися до різних установ:

ZUS - для оформлення лікарняних, декретних виплат та допомоги 800+;

MOPS або GOPS - для оформлення сімейної допомоги, Becikowe та Kosiniakowe;

адміністрація міста або гміни - для отримання інформації про місцеві програми підтримки родин.

Подати заяви на окремі виплати онлайн можна через портал Emp@tia або електронну платформу eZUS.

Перелік необхідних документів залежить від виду допомоги. Зазвичай можуть знадобитися документ, що посвідчує особу, номер PESEL, документи про легальне перебування, свідоцтво про народження дитини, відомості про доходи та банківський рахунок.