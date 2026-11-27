Українське законодавство передбачає додатковий захист для працівників передпенсійного віку. Але наближення до пенсії не означає, що роботодавець за жодних обставин не може звільнити такого працівника.

Які трудові гарантії мають працівники передпенсійного віку та як законодавство захищає їх у разі скорочення, пише Styler.

Які гарантії мають працівники передпенсійного віку

Відповідно до статті 42 Кодексу законів про працю України, працівники, яким залишилося менше трьох років до досягнення пенсійного віку, належать до категорій громадян, які мають переважне право залишитися на роботі у разі скорочення чисельності або штату.

Під час ухвалення рішення про скорочення роботодавець насамперед повинен враховувати кваліфікацію та продуктивність праці співробітників.

Якщо ці показники однакові, перевага надається працівникам, які мають додаткові гарантії відповідно до законодавства, серед яких є й особи передпенсійного віку.

У яких випадках можуть звільнити працівника перед пенсією

Роботодавець має право припинити трудові відносини з працівником передпенсійного віку за наявності законних підстав.

До них належать:

ліквідація підприємства;

скорочення чисельності або штату працівників із дотриманням установленої процедури;

невідповідність займаній посаді через недостатню кваліфікацію або стан здоров'я за визначених законом умов;

систематичне невиконання трудових обов'язків без поважних причин за наявності попереднього стягнення;

прогул без поважних причин.

При цьому сам по собі вік працівника не може бути законною підставою для звільнення.

За скільки часу повинні попередити про скорочення

Відповідно до статті 49-2 КЗпП України, за загальним правилом роботодавець зобов'язаний персонально попередити працівника про майбутнє скорочення не пізніше ніж за два місяці.

Одночасно з попередженням працівникові повинні запропонувати іншу наявну роботу на підприємстві, яку він може виконувати з урахуванням своєї кваліфікації та стану здоров'я.

Як зазначає Верховний Суд, роботодавець має запропонувати працівникові відповідні вакансії, які з'являються протягом усього періоду від попередження про скорочення до дня звільнення.

Якщо відповідних вакансій немає або працівник відмовляється від переведення, роботодавець може припинити трудові відносини за умови дотримання інших законодавчих вимог.

Які виплати передбачені у разі скорочення

Згідно зі статтею 44 КЗпП України, працівник, якого звільняють через скорочення чисельності або штату, має право на вихідну допомогу в розмірі не менше середнього місячного заробітку.

Крім того, як пояснюють у системі безоплатної правничої допомоги, під час остаточного розрахунку роботодавець повинен виплатити всі належні працівникові кошти.

До них належать:

заробітна плата за відпрацьований час;

грошова компенсація за невикористані дні щорічної відпустки;

вихідна допомога;

інші виплати, передбачені законодавством, трудовим або колективним договором.

Роботодавець також зобов'язаний надати працівникові копію наказу про звільнення та письмово повідомити про суми, нараховані під час остаточного розрахунку.

Як захистити свої права у разі незаконного звільнення

Якщо працівник вважає, що роботодавець порушив процедуру скорочення або не врахував його переважне право залишитися на роботі, він може оскаржити звільнення в суді.

Для захисту своїх трудових прав варто зберегти:

копію наказу про звільнення;

повідомлення про майбутнє скорочення;

документи, що підтверджують професійну кваліфікацію;

документи, що підтверджують право на додаткові трудові гарантії;

письмові пропозиції щодо переведення на іншу посаду.

Відповідно до статті 233 КЗпП України, працівник має право звернутися до суду у справі про звільнення протягом одного місяця з дня вручення копії відповідного наказу.

Якщо суд визнає звільнення незаконним, працівника можуть поновити на роботі та присудити йому виплату середнього заробітку за час вимушеного прогулу.