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Главная Люди От 5 тысяч долларов в месяц: Алина Доротюк назвала свой заработок и расходы
Люди 13 октября 2026 · 14:27
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От 5 тысяч долларов в месяц: Алина Доротюк назвала свой заработок и расходы

Интервьюерка назвала минимальную сумму своих ежемесячных расходов и рассказала, что делает со сбережениями
Остапова Анастасія Остапова Анастасія Редактор-стажер Styler
От 5 тысяч долларов в месяц: Алина Доротюк назвала свой заработок и расходы

Алина Доротюк рассказала, сколько зарабатывает (коллаж: Styler)

Украинская журналистка и интервьюер Алина Доротюк назвала сумму, которую зарабатывает ежемесячно. Она также подсчитала свои приблизительные расходы и рассказала, вкладывает ли деньги в недвижимость, криптовалюту или другие активы.

Как рассказывает Styler, о своих финансах Доротюк поговорила со Славой Деминым в интервью для "Слава+".

Сколько зарабатывает Алина Доротюк

На вопрос Демина о месячном заработке журналистка ответила, что фиксированной суммы нет. Ее доход зависит, в частности, от рекламы и монетизации.

В то же время, Доротюк назвала ориентир - от 5 тысяч долларов в месяц. На уточнение ведущего она подтвердила, что говорит именно о заработке, то есть остающихся ей деньгах.

"По-разному. Как заходит реклама и как приходит монетизация, но от 5 000 долларов", - сказала она.

Верхний предел своего заработка журналистка не назвала.

Сколько Доротюк тратит ежемесячно

А вот свои расходы Алина подробно не отслеживает. Она вспомнила, что когда-то пыталась записывать их в блокнот, но после подсчетов отказалась от этой привычки.

"Я не люблю считать, если честно. Когда-то пыталась в блокнот заносить, сколько я трачу, а потом, когда подсчитала, думаю: Это что, мне с друзьями не встречаться?" - пошутила она.

Среди повседневных трат Доротюк назвала автомобиль, топливо, продукты и одежду. По ее приблизительным подсчетам, только на базовые нужды требуется не менее 1 тысячи долларов в месяц.

Если же добавить подарки друзьям, помощь тете, дни рождения и отдых, сумма может достигать 2-3 тысяч долларов.

При этом в отдельные месяцы ее расходы могут оставаться на уровне около тысячи долларов.

Куда уходят остающиеся деньги

Разницу между заработком и расходами Доротюк преимущественно экономит. По ее словам, сейчас она не инвестирует накопленные денежные средства.

Криптовалюта, приобретение дополнительной недвижимости или другие варианты инвестирования пока ее не интересуют. Журналистка объяснила это, в частности, тем, что пока нет собственного бизнеса, в который могла бы реинвестировать деньги.

В то же время из разговора стало известно, что финансовую подушку Доротюк уже сформировала. Ее размер она не вскрыла.

На что Доротюк раньше тратила большие суммы

В интервью Маричке Падалко журналистка рассказала, какие пластические операции делала и назвала суммы, которые за них заплатила.

Доротюк сделала ринопластику. По ее словам, операция стоила около 7-10 тысяч долларов. Журналистка объясняла, что давно хотела изменить форму носа, однако окончательно решилась на вмешательство уже во взрослом возрасте.

Также Доротюк перенесла операцию по уменьшению груди, которая обошлась ей примерно в такую же сумму. Она отмечала, что в этом случае речь шла не только о внешности: большой размер груди создавал физический дискомфорт, поэтому после операции ей стало гораздо комфортнее.

Ранее Styler также рассказывал, сколько Елена Шоптенко тратит на жизнь семьи в Вене и какие новые источники дохода нашла после переезда.

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