Від 5 тисяч доларів на місяць: Аліна Доротюк назвала свій заробіток і витрати

Українська журналістка та інтерв’юерка Аліна Доротюк назвала суму , яку заробляє щомісяця. Вона також підрахувала свої приблизні витрати та розповіла, чи вкладає гроші в нерухомість, криптовалюту або інші активи.

Як розповідає Styler, про свої фінанси Доротюк поговорила зі Славою Дьоміним в інтерв’ю для “Слава+”.

Скільки заробляє Аліна Доротюк

На запитання Дьоміна про місячний заробіток журналістка відповіла, що фіксованої суми немає. Її дохід залежить, зокрема, від реклами та монетизації.

Водночас Доротюк назвала орієнтир - від 5 тисяч доларів на місяць. На уточнення ведучого вона підтвердила, що говорить саме про заробіток, тобто гроші, які залишаються їй.

“По-різному. Як заходить реклама і як приходить монетизація, але від 5 000 доларів”, - сказала вона.

Верхню межу свого заробітку журналістка не назвала.

Скільки Доротюк витрачає щомісяця

А от власні витрати Аліна детально не відстежує. Вона пригадала, що колись намагалася записувати їх у нотатник, але після підрахунків відмовилася від цієї звички.

“Я не люблю рахувати, якщо чесно. Колись намагалася в нотатник заносити, скільки я витрачаю, а потім, коли підрахувала, думаю: Це що, мені з друзями не зустрічатися?” - пожартувала вона.

Серед повсякденних витрат Доротюк назвала автомобіль, пальне, продукти та одяг. За її приблизними підрахунками, лише на базові потреби потрібно щонайменше 1 тисяча доларів на місяць.

Якщо ж додати подарунки друзям, допомогу тітці, дні народження та відпочинок, сума може сягати 2-3 тисяч доларів.

При цьому в окремі місяці її витрати можуть залишатися на рівні близько тисячі доларів.

Куди йдуть гроші, які залишаються

Різницю між заробітком і витратами Доротюк переважно заощаджує. За її словами, зараз вона не інвестує накопичені кошти.

Криптовалюта, придбання додаткової нерухомості чи інші варіанти інвестування поки її не цікавлять. Журналістка пояснила це, зокрема, тим, що наразі не має власного бізнесу, в який могла б реінвестувати гроші.

Водночас із розмови стало відомо, що фінансову подушку Доротюк уже сформувала. Її розмір вона не розкрила.

На що Доротюк раніше витрачала великі суми

В інтерв'ю Марічці Падалко журналістка розповіла які пластичні операції робила та назвала суми, які за них заплатила.

Доротюк зробила ринопластику. За її словами, операція коштувала приблизно 7-10 тисяч доларів. Журналістка пояснювала, що давно хотіла змінити форму носа, однак остаточно наважилася на втручання вже у дорослому віці.

Також Доротюк перенесла операцію зі зменшення грудей, яка обійшлася їй приблизно в таку саму суму. Вона наголошувала, що у цьому випадку йшлося не лише про зовнішність: великий розмір грудей створював фізичний дискомфорт, тому після операції їй стало значно комфортніше.