Банош с брынзой и шкварками: пошаговый рецепт и вариант с ветчиной

Нежный банош на сметане и сливках с солоноватой брынзой и хрустящими шкварками станет сытным обедом или ужином . А если заменить сало обжаренной ветчиной, то получится отличная альтернатива.

Как приготовить банош с брынзой и шкварками по рецепту Евгения Клопотенко, а также чем интересен альтернативный вариант этого карпатского блюда с ветчиной от редактора Юлии Шикановой - читайте в материале Styler.

Банош - традиционное карпатское блюдо, которое готовят из кукурузной крупы, сметаны и сливок. Обычно его подают с брынзой и шкварками, но есть и другой вариант этого блюда. Я попробовала заменить сало ветчиной - и результат тоже получился очень вкусным.

Ингредиенты для классического баноша

180 г кукурузной крупы

500 мл сметаны жирностью 15%

500 мл сливок жирностью 20%

100 г брынзы

300 г сала

соль и перец по вкусу

Как приготовить банош со шкварками

По рецепту Евгения Клопотенко , в небольшую кастрюлю выложите сметану и влейте сливки. Перемешайте венчиком до однородности.

Поставьте кастрюлю на средний огонь. Добавьте соль и перец по вкусу и постепенно всыпайте кукурузную крупу постоянно помешивая венчиком. Когда добавите всю крупу, продолжайте помешивать еще 5-7 минут. Затем выключите огонь, накройте крышкой кастрюлю и оставьте на 5 минут.

Нарежьте сало маленькими кубиками. Выложите на сухую разогретую сковороду и обжарьте до золотистого цвета.

Переложите горячий банош в миски. Сверху выложите шкварки и покрошите брынзу. Подавайте блюдо сразу.

Моя адаптация: банош с ветчиной

Если сала нет под рукой или просто хочется попробовать другой вариант, то мой адаптированный вариант. За основу я взяла рецепт Евгения Клопотенко, но вместо сала использовала 300 г ветчины, а сметану и сливки выбрала жирностью 10%. Ветчина прекрасно сочеталась с нежной кукурузной кашей и солоноватой брынзой.

Ингредиенты для варианта с ветчиной

180 г кукурузной крупы (шлифованная)

500 мл сметаны жирностью 10%

500 мл сливок жирностью 10%

100 г брынзы

300 г ветчины

соль и перец по вкусу

масло для жарки (если у вас нежирная ветчина)

Как приготовить банош с ветчиной

Пропорции рассчитаны примерно на две порции. Последовательность приготовления я оставила такой же.

Нарежьте ветчину небольшими кусочками и обжарьте на разогретой сковороде до легкой золотистой корочки. Если у вас ветчина жирная, то масло можно не добавлять. Я выбрала обезжиренную.

Вместо сала в банош можно добавить ветчину (фото: Юлия Шиканова)

Разложите банош по тарелкам, добавьте обжаренную ветчину и покрошите сверху брынзу. Подавайте горячим.