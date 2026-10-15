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Головна Смачно Банош із бринзою та шкварками: покроковий рецепт і варіант із шинкою
Смачно 15 жовтня 2026 · 17:41
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Банош із бринзою та шкварками: покроковий рецепт і варіант із шинкою

Банош зі шкварками чи шинкою - традиційна карпатська страва, яку легко адаптувати під власний смак
Юлія Шиканова Юлія Шиканова Редактор-стажер Styler
Банош із бринзою та шкварками: покроковий рецепт і варіант із шинкою

Банош зі шкварками або з шинкою (колаж: Styler)

Ніжний банош на сметані та вершках із солонуватою бринзою і хрусткими шкварками стане ситним обідом або вечерею. А якщо замінити сало обсмаженою шинкою, то вийде чудова альтернатива.

Як приготувати банош із бринзою та шкварками за рецептом Євгена Клопотенка, а також чим цікавий альтернативний варіант цієї карпатської страви із шинкою від редакторки Юлії Шиканової - читайте в матеріалі Styler.

Банош - традиційна карпатська страва, яку готують із кукурудзяної крупи, сметани та вершків. Зазвичай його подають із бринзою та шкварками, але є й інший варіант цієї страви. Я спробувала замінити сало шинкою - і результат теж вийшов дуже смачним.

Інгредієнти для класичного баношу

  • 180 г кукурудзяної крупи
  • 500 мл сметани жирністю 15%
  • 500 мл вершків жирністю 20%
  • 100 г бринзи
  • 300 г сала
  • сіль і перець до смаку

Як приготувати банош зі шкварками

За рецептом Євгена Клопотенка, у невелику каструлю викладіть сметану та влийте вершки. Перемішайте вінчиком до однорідності.

Поставте каструлю на середній вогонь. Додайте сіль і перець до смаку та поступово всипайте кукурудзяну крупу, постійно помішуючи вінчиком. Коли додасте всю крупу, продовжуйте помішувати ще 5-7 хвилин. Потім вимкніть вогонь, накрийте каструлю кришкою та залиште на 5 хвилин.

Наріжте сало невеликими кубиками. Викладіть на суху розігріту пательню та обсмажте до золотавого кольору.

Перекладіть гарячий банош у миски. Зверху викладіть шкварки та покришіть бринзу. Подавайте страву одразу.

Моя адаптація: банош із шинкою

Якщо сала немає під рукою або просто хочеться спробувати інший варіант, то ось мій адаптований варіант. За основу я взяла рецепт Євгена Клопотенка, але замість сала використала 300 г шинки, а сметану та вершки обрала жирністю 10%. Шинка чудово поєдналася з ніжною кукурудзяною кашею та солонуватою бринзою.

Інгредієнти для варіанту із шинкою

  • 180 г кукурудзяної крупи (шліфована)
  • 500 мл сметани жирністю 10%
  • 500 мл вершків жирністю 10%
  • 100 г бринзи
  • 300 г шинки
  • сіль і перець до смаку
  • олія для смаження (якщо у вас нежирна шинка)

Як приготувати банош із шинкою

Пропорції розраховані приблизно на дві порції. Послідовність приготування я залишила такою самою.

Наріжте шинку невеликими шматочками та обсмажте на розігрітій пательні до легкої золотавої скоринки. Якщо у вас шинка жирна, то олію можна не додавати. Я обрала знежирену.

Банош із бринзою та шкварками: покроковий рецепт і варіант із шинкою
Замість сала у банош можна додати шинку (фото: Юлія Шиканова)

Розкладіть банош по тарілках, додайте обсмажену шинку та покришіть зверху бринзу. Подавайте гарячим.

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