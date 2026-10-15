Где в Украине найти "гриб бессмертия": как выглядит рейши и действительно ли он обладает целебными свойствами

Рейши - один из самых известных грибов в традиционной китайской медицине. Его ценят на протяжении многих веков , а название "гриб бессмертия" сделало его особенно популярным среди поклонников натуральных средств для поддержания здоровья.

Styler рассказывает, что известно о грибе рейше и действительно ли он заслуживает репутации целебного.

Как выглядит гриб рейши

Рейши (Ganoderma lucidum) принадлежит к трутовикам. Его трудно спутать с обычным грибом с ножкой и мясистой шляпкой: плодовое тело твердое, деревянистое, веерообразное или похожее на почку.

Блогер Ярослав Фищенко в видео на своей странице "Характерник Шоу" в Facebook рассказал, что наиболее характерным признаком является блестящая поверхность, словно покрытая лаком. Окрас варьируется от красно-коричневого до темно-бордового, а у старых экземпляров может казаться почти черным. У некоторых форм имеется заметная ножка, смещенная к краю шляпки.

Гриб произрастает на древесине, пнях и корнях деревьев. Снизу его можно узнать по мелким порам вместо пластинок, характерных для многих привычных нам грибов.

В то же время определять рейши только по блеску и цвету не стоит: существуют другие, схожие между собой виды гонодермы.

Почему рейши называют грибом бессмертия

В традиционной китайской медицине рейши, известный также как линчжи, использовали для поддержания жизненных сил и всеобщего самочувствия. С течением времени он стал символом долголетия и здоровья.

В отличие от съедобных грибов, которые обычно жарят или тушат, рейши имеет твердую деревянистую структуру и горьковатый вкус. Потому его чаще употребляют для изготовления отваров, порошков, экстрактов и пищевых добавок.

Современный интерес к грибу связан, в частности, с полисахаридами и тритерпенами - соединениями, исследующими их возможное влияние на иммунные и другие биологические процессы.

Однако название "гриб бессмертия" – это культурная традиция, а не научный вывод. Нет убедительных клинических доказательств того, что рейши продолжает жизнь человека или предотвращает старение.

Действительно ли рейши лечит

Исследователи изучают возможное влияние на иммунную систему, уровень сахара и холестерина, усталость и отдельные симптомы различных заболеваний. Однако результаты лабораторных экспериментов и исследований на животных нельзя автоматически переносить на людей.

В медицинском осмотре Memorial Sloan Kettering Cancer Center отмечается, что данных об эффективности рейши для многих популярных целей применения недостаточно. Имеющиеся клинические исследования не дают основания считать его доказанным средством для лечения серьезных заболеваний.

В частности, рейши нельзя рассматривать как замену противоопухолевому лечению, назначенным врачом препаратам или другим методам с подтвержденной эффективностью.

Итак, ученые продолжают исследовать потенциал этого гриба, но его репутация универсального природного лекарственного средства пока опережает доказательства.

Можно найти рейши в Украине

Да, найти рейши в Украине вполне возможно. В отечественных микологических каталогах он известен под названием лакированный трутовик, или ганодерма блестящая (Ganoderma lucidum). По данным справочника "Світ грибів України", этот гриб встречается, в частности, на Западном Полесье, в Лесостепи и Карпатах. Он растет на древесине и пеньках, чаще лиственных деревьев, в частности дуба.

Находки гриба зафиксированы и в разных областях страны. В частности, записи о нем есть в украинском биологическом каталоге UkrBIN.

Однако есть важный нюанс: название "рейши" часто используют для разных видов ганодермы, которые могут быть схожими снаружи. Ученые отмечают, что настоящая идентификация этих грибов сложнее, чем кажется, а виды могут отличаться по составу биологически активных веществ. Поэтому блестящая шляпка еще не означает, что перед вами именно тот гриб, который используют в традиционной китайской медицине.

Вывод: миф или правда?

Рейши - действительно необычный гриб с богатой историей использования в традиционной медицине. Его биологически активные соединения представляют интерес для науки, но это еще не доказывает, что гриб способен излечить болезни, укрепить иммунитет у каждого человека или подарить долголетие.

Поэтому называть рейши "грибом бессмертия" можно только в культурном и историческом контексте. А воспринимать его как гарантированное средство от болезней - преждевременно.

И главное: если вы нашли похожий на рейш гриб в лесу, не используйте его для приготовления лечебных средств без надежного определения вида. Сходство внешних признаков не гарантирует правильного распознавания, а самостоятельное лечение грибными добавками может быть опасным.