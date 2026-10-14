Трутовик серно-желтый: как найти в лесу гриб, похожий на куриное мясо, и правильно его приготовить

Трутовик серно-желтый - один из самых ярких древесных грибов, который трудно не заметить во время прогулки по лесу. Из-за необычного вида и текстуры его называют куриным грибом, а молодые плодовые тела в некоторых странах считают съедобным деликатесом.

Styler рассказывает, где искать трутовик серно-желтый, как он живет на деревьях, почему старые грибы не стоит собирать и как их готовят.

Как выглядит трутовик серно-желтый

Блогер Ярослав Фищенко в видео на своей странице "Характерник" в YouTube отметил, что этот гриб (Laetiporus sulphureus) легко узнать по насыщенной желтой, оранжевой или оранжевой окраске. Его плодовые тела обычно растут без выразительной ножки, непосредственно на стволе дерева, образуя широкие веерообразные наросты.

Отдельные части словно наложены друг на друга, как черепица на крыше. Такие скопления могут быть настолько велики, что охватывают значительную часть ствола.

Отдельные части гриба будто наложены друг на друга (скриншот)

Снизу на плодовом теле нет привычных пластинок, как у многих шляпочных грибов. Вместо этого расположен слой с мелкими порами, через которые гриб распространяет споры и размножается.

Молодой трутовик особенно красив: он яркий, мягкий, сочный и имеет нежную мякоть. Несмотря на эффектный вид, этот гриб остается недооцененным среди тех, кто привык собирать преимущественно белые грибы, лисички или опята.

Почему гриб живет на дереве и разрушает его

Трутовик серно-желтый не просто использует дерево как место для роста - он питается его древесиной и влечет за собой ее разрушение. Гриб может поселяться как на мертвых деревьях, так и на живых, но ослабленных или поврежденных.

Основная часть гриба - мицелий, то есть сеть тонких грибных нитей - развивается внутри древесины. Он может долгое время оставаться незаметным, постепенно разрушая внутренние ткани дерева. А яркие плодовые тела появляются уже на определенном этапе развития гриба.

Из-за этого дерево снаружи иногда кажется вполне здоровым, хотя внутри уже происходит гниение. Появление большого трутовика на стволе может свидетельствовать о значительном повреждении древесины, поэтому для старых деревьев в парках и у домов это повод проверить их безопасность.

Гриб распространяется спорами, попадающими на соответствующий субстрат. Если спора окажется на уязвимом участке другого дерева - например, у повреждения коры - при благоприятных условиях гриб может развиваться и там.

Где и когда искать гриб-курицу

Чаще всего трутовик серно-желтый связан с лиственными деревьями. Его находят на дубах, буках, ивах, вишнях и других породах. Он может расти на стволах, старых пнях и поврежденных участках древесины.

В Украине искать этот гриб следует с конца весны до начала осени. Конкретное время появления зависит от погоды, влажности и условий. Теплая погода с достаточным количеством влаги способствует развитию плодовых тел.

Важно помнить, что гриб может появляться на том же дереве неоднократно. В то же время, отдельные плодовые тела не обязательно сохраняются в течение всего года: основной мицелий остается внутри древесины, а наружу выходят сезонные образования.

Гриб может появляться на том же дереве неоднократно (скриншот)

Насколько большим может быть трутовик

Размеры этого гриба действительно впечатляют. По данным Королевских ботанических садов Кью, отдельные веерообразные плодовые тела могут достигать 5-30 сантиметров в ширину, а вся колония - превышать полметра.

Известен и настоящий рекорд: в октябре 1990 года в Нью-Форесте, графство Хэмпшир в Великобритании, нашли трутовик серно-желтый весом около 45 килограммов. Этот случай зафиксирован в Книге рекордов Гиннеса.

Так что один гриб, который вначале кажется небольшим желтым наростом, при благоприятных условиях может превратиться в массивное скопление плодовых тел.

Почему старый гриб лучше оставить в лесу

С возрастом трутовик теряет свою яркость: оранжевые оттенки тускнеют, поверхность становится более сухой, а мякоть - плотной, волокнистой и жесткой.

Молодые плодовые тела мягкие и сочные, тогда как старые могут быть настолько жесткими, что их трудно пережевать. Изменяются не только текстура, но и кулинарные свойства гриба.

Поэтому для приготовления обычно выбирают молодые, свежие части без признаков порчи. Если гриб уже сухой, хрупкий, очень жесткий или имеет неприятный запах, собирать его для еды не стоит.

Старые грибы для употребления лучше не собирать (скриншот)

Можно ли есть трутовик серно-желтый

Молодой трутовик серно-желтый считается съедобным, однако это не значит, что любой найденный на дереве гриб можно безопасно положить на сковородку.

Прежде всего, нужно быть уверенными в определении вида. Кроме того, гриб не следует есть сырым или недостаточно приготовленным: после употребления у некоторых людей возможны расстройства пищеварения, а также индивидуальные нежелательные реакции.

Научный обзор, опубликованный в журнале Foods, также отмечает, что молодые плодовые тела имеют более нежную структуру, а старые становятся жесткими и менее пригодными для потребления.

Отдельное внимание следует уделять дереву, на котором растет гриб. Хотя трутовик в основном связан с лиственными породами, его находят и на хвойных. Если вы не можете надежно определить гриб или не уверены в безопасности места сбора, лучше отказаться от него.

Особо осторожно следует относиться к грибам, найденным на тисе: это ядовитое дерево. Сам факт роста гриба на определенной породе не позволяет автоматически установить его токсичность, однако для самостоятельного сбора пищи безопаснее не рисковать и выбирать только хорошо определенные экземпляры с надежно установленным субстратом.

Как приготовить трутовик в кляре?

Один из популярных способов приготовления молодого трутовика - обжаривание в яично-мучном кляре. Благодаря мякоти гриб после приготовления может напоминать кусочек мяса.

Для блюда требуются:

молодой трутовик серно-желтый;

яйца;

мука;

соль и перец по вкусу;

масло для жарки.

Сначала гриб очищают от загрязнений и тщательно промывают. Для этого рецепта используются только молодые, нежные части. Далее их предварительно проваривают, сливают воду и дают грибам стечь.

Для кляра яйца смешивают с мукой, добавляют соль и перец. Подготовленные кусочки гриба погружают в смесь, а затем обжаривают на сковороде с небольшим количеством масла до золотистой корочки, доводя до полной готовности.

Грибы перед жаркой лучше отварить (скриншот)

Важно: предварительное отваривание и жарка не делают безопасной ошибки в определении вида. Не пробуйте неизвестные грибы и не используйте этот рецепт для старых или сомнительных плодовых тел.

Действительно ли он похож на курицу

Название "куриный гриб" возникло не случайно. По текстуре молодой трутовик после приготовления действительно может напоминать куриное мясо: его мякоть не такая, как у привычных шампиньонов, и имеет более волокнистую структуру.

В то же время, вкус не является точным повторением курятины. У гриба есть свой аромат и характерный вкусовой оттенок, а результат зависит от возраста плодовых тел и способа приготовления.

Само сочетание необычного вида, яркого цвета и мясистой текстуры делает трутовик серно-желтый одним из интереснейших древесных грибов, которые можно встретить в украинских лесах.